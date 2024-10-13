Тест: Вам явно за 70 лет, если не продолжите все 7 фраз из этих популярных мемов

Пользователи на протяжении всего существования Интернета создают мемы и становятся их участниками. Многие смешные видео и картинки растворяются в бесконечном киберпотоке за считаные дни, но некоторые навсегда остаются в нашей памяти и даже спустя годы поднимают настроение! Давайте узнаем, насколько хорошо вы помните культовые российские мемы и сможете ли продолжить фразы главных героев.