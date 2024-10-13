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13 октября, 08:00

Тест: Вам явно за 70 лет, если не продолжите все 7 фраз из этих популярных мемов

Считаете себя экспертом в области мемологии? Вам выпал шанс это проверить!

Пользователи на протяжении всего существования Интернета создают мемы и становятся их участниками. Многие смешные видео и картинки растворяются в бесконечном киберпотоке за считаные дни, но некоторые навсегда остаются в нашей памяти и даже спустя годы поднимают настроение! Давайте узнаем, насколько хорошо вы помните культовые российские мемы и сможете ли продолжить фразы главных героев.

Проверка на чувство юмора завершилась, а что насчёт прокачки интеллекта? Попробуйте решить все эти советские загадки на логику и внимательность и войти в 2% населения. А если хочется продолжить тему развлечений, то специально для вас мы подготовили тест: «Ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из «Пиратов Карибского моря».

Тест: Какие удивительные факты из жизни Путина — правда? На 7/7 ответит только президент
Тест: Какие удивительные факты из жизни Путина — правда? На 7/7 ответит только президент
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Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © Кадр из фильма «Мстители», режиссёр Джосс Уидон, сценаристы Джосс Уидон, Зак Пенн / Kinopoisk, © 1tv.ru

Виктория Мишинкина
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