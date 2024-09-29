Тест: Эти советские загадки на логику и внимательность решат только 2% населения

В советские времена не было дефицита загадок, которые заставляли задуматься не меньше, чем уроки математики. Иногда правильное решение таких задачек позволяло абитуриентам университетов миновать экзамены — настолько ценно было умение рассуждать логически. Попробуйте пройти небольшой тест, чтобы узнать, насколько хорошо вы способны справляться с головоломками, которым уже десятки лет.

В Советском Союзе было полно умных задач, которые бросали вызов как детям, так и взрослым, смешивая простые наблюдения с хорошей долей креативности. Life.ru рассказал, почему советская система воспитания лучшая в мире и что у неё нужно позаимствовать в 2024 году. Современная молодёжь, может, и решит некоторые задачи, но точно не отгадает значения этих выражений, а сколько популярных в СССР слов помните вы?