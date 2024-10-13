Не только зэки. Что означает наколка «Восход солнца» и кто её мог делать В советское время татуировка восходящего солнца была популярна. Кто мог её носить, что она означала и почему теперь у тату другое значение. 12 октября, 21:15 Наколка «Восход солнца» была очень популярна в 1960-х годах в СССР. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Kinopoisk

У многих поклонников легендарной комедии «Бриллиантовая рука» до сих вызывает вопросы солнце на руке милиционера Михаила Ивановича. В советское время татуировка восхода на тыльной стороне ладони была очень распространена. Иногда она дополнялась надписями, но чаще на пальцах накалывали имена: «Миша», «Слава», «Коля». «Для красоты» в СССР такого не делали. Эта татуировка была особым посланием для знающих людей.

Заключённые

Чаше всего татуировку «Восход солнца» делали себе граждане, побывавшие в местах не столь отдалённых за полярным кругом. Это был чёткий сигнал для таких же сидельцев. Наколка говорила о том, что перед вами человек бывалый, хлебнувший лиха и имеющий некоторый авторитет в блатном мире. Такие наколки делали заключённые Норлага, Дальлага и других северных «лагов», часто дополняя их не только своим именем, но и надписью «Север» снизу и «Свобода» сверху.

Длинные лучи солнца означали количество лет, проведённых за решёткой. Делали такую татуировку не только взрослые заключённые, её кололи и тем, кто пришёл на зону малолеткой и встретил в неволе своё совершеннолетие. Поговаривают, что в брошюрах для служебного пользования в МВД такая татуировка трактуется однозначно: «Привет ворам!». Кололи такое и в женских тюрьмах, правда, места для татуировки выбирали поскромнее — там, где не было видно, например на бедре. Во второй половине XX века значение наколки переосмыслили. Стали говорить, что восход означает не только освобождение, но и перемены к лучшему.

Длинные лучи солнца означают количество лет заключения. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Тюремный мир

Кстати, советский кинематограф отразил популярность наколки в фильмах «Джентльмены удачи» и «Бриллиантовая рука». В первом случае татуировка «Восход солнца» была нанесена на левую кисть героя Евгения Леонова. А во втором — вместе с надписью «Миша» мы видим её на правой руке милиционера, который наблюдал за героем Юрия Никулина. Кстати, управдом, которую в фильме сыграла Нонна Мордюкова, правильно «считала» наколку и напутствовала переодетого милиционера словами «Топай до хазы!». Так она предлагала ему пойти домой.

До сих пор зрители гадают, откуда такая наколка взялась у честного милиционера. И приходят к выводу, что он сделал её нарочно, чтобы работать «под прикрытием», то есть внедряться в воровской мир под видом уголовника. В XXI веке люди уже подзабыли, что такие наколки делали не только заключённые.

Специалисты на Севере

Наколку «Восход солнца» делали и те, кто подолгу работал на Крайнем Севере. Например, человек мог в юности уехать в Норильск, окончить там сначала училище, затем институт и остаться работать на долгие десятилетия. Ценные специалисты всегда нужны были советскому строю.

Иногда такие специалисты делали себе татуировки. Очевидно, это повышало статус в глазах коллег и напоминало о том, что перед вами человек, знающий, что такое холод в -55, полярная ночь, риск и тяжёлая работа на грани человеческих возможностей. Татуировка могла быть у бульдозеристов, буровиков, электромонтёров, дорожников, нефтяников и строителей. Главное, чтобы работал на Севере. Иногда между лучами солнца писали «Север» или «Заполярье». Собственно, людей понять можно. Когда после долгой полярной ночи на горизонте появлялось солнце — даже суровые мужчины были готовы прыгать от радости.

Моряки торгового флота

Моряки торгового флота тоже делали татуировки. Фото © ТАСС / Юрий Муравин

Ещё один контингент, который делал подобные татуировки в СССР, — это моряки торгового флота. Моряки делали наколку, когда пересекали меридиан перемены дат. Это была традиция.

Меридиан перемены дат находится в Тихом океане, и его в обязательном порядке пересекали все моряки на торговых судах, идущих в США, в Мексику, в Южную Америку или в Канаду. Но «морская» татуировка имела свои элементы. Как правило, в ней присутствовали чайки. Они могли парить в лучах солнца, а само солнце восходило из волн. Или же солнце могло всходить из распростёртых крыльев чайки. Делали подобную наколку и те, кто служил на Крайнем Севере.

Солдаты Красной армии во время войны

Какой именно смысл вкладывали в наколку сражавшиеся с нацистами воины Великой Отечественной войны, теперь уже не узнать. Но их родственники вспоминают, что у вернувшихся с войны ветеранов часто уже была наколота татуировка в виде восходящего солнца. Например, пользователь соцсети «ВКонтакте» Михаил С. вспоминает, что его дед сделал подобную наколку в партизанском отряде под Брянском. Было бойцу в те годы от силы восемнадцать лет. Позже он служил в артиллерии и никогда не сидел. Иногда татуировка дополнялась цифрами года победы на фалангах пальцев — 1945. Делали её и те, кто служил на военных аэродромах. Возможно, в этом случае наколка носила иной смысл — «Ходил по краю, но выжил».

Что означает тату солнца у других народов

В современной традиции тату солнца имеет иные значения. Часто люди, которые решили наколоть на свою кожу тату с солнцем, соотносят его с разными культурами народов нашей планеты и уже не думают о зэках, моряках и Крайнем Севере.

Народы Южной Америки связывали тату встающего солнца с обновлением и началом нового дня, года. Считалось, что такое тату поможет её обладателю выжить в трудной ситуации. У японских самураев «Восход солнца» означал самосовершенствование и дисциплину, целеустремлённость, способность побеждать. А в скандинавской культуре изображение солнца говорит о двойственности всего сущего. Свет солнца означает жизнь и знание, а чёрное солнце — тьму и смерть.

Авторы Александр Лаврентьев