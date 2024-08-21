Что такое «старческий запах» и как с ним бороться, пока не стало слишком поздно

Все мы сталкивались с ситуацией, когда старость заявляет о себе не только седыми волосами или морщинами, но и характерным запахом, который не спутаешь ни с чем. Этот «аромат» знаком многим, но далеко не все знают, откуда он берётся и можно ли с ним что-то сделать. Давайте разберёмся, что такое «старческий запах», когда он появляется и как с ним бороться.

Что такое «старческий запах»

Как избавиться от «старческого запаха». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Red Stock

«Старческий запах» — это специфический аромат, который появляется у людей в возрасте. Причина его возникновения связана с изменениями в организме, происходящими с годами. Один из ключевых факторов — это особое вещество, которое начинает выделяться после 45 лет. Оно образуется в результате изменений в составе кожного жира, которые возникают из-за замедления обмена веществ и снижения уровня гормонов. Это вещество накапливается в коже и постепенно начинает придавать ей характерный запах.

Когда и при каких условиях появляется «старческий запах»

Почему появляется «старческий запах». Фото © Shutterstock / FOTODOM / FamVeld

Появление этого запаха — процесс постепенный. Он может стать заметным уже после 50 лет, но не у всех одновременно и одинаково. Всё зависит от состояния здоровья, образа жизни и даже рациона. Например, частое употребление жирной пищи или пренебрежение гигиеной могут ускорить появление запаха. К тому же с возрастом кожа становится тоньше и суше, что тоже влияет на её состояние и аромат.

Можно ли избавиться от «старческого запаха»

Как бороться со «старческим запахом». Фото © Shutterstock / FOTODOM / AYO Production

Полностью избавиться от этого запаха, увы, не получится — он связан с естественными процессами старения. Однако есть несколько способов его уменьшить. Во-первых, регулярная гигиена — ключ к сохранению свежести. Пожилым людям лучше принимать душ, а не ванну, использовать мягкие моющие средства и обязательно увлажнять кожу.

Во-вторых, стоит обратить внимание на одежду и домашний текстиль. Частая стирка белья, одежды, чистка мягкой мебели и ковров помогут снизить накопление запахов в доме. Также стоит пересмотреть рацион — снизить потребление жирной пищи и отдать предпочтение тушёным или варёным овощам.

«Запах старости»: причины и решение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture