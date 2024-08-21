Что происходит в новом сезоне сериала «Эмили в Париже», или Почему создатель «Секса в большом городе» смеётся над зрителями, прикуривая от купюры в $100 млн Звезда Мишлен, беременность, секс на фоне Эйфелевой башни — какие повороты создают интригу в четвёртом сезоне сериала «Эмили в Париже»? О том, получилось ли, в материале Life.ru. 20 августа, 21:25 Четвёртый сезон сериала «Эмили в Париже» раскручивает любовную интригу молодой американки. Обложка. Коллаж © Life.ru. Фото © Kinopoisk

Создатель сериала «Эмили в Париже» Даррен Стар заработал достаточно денег, когда снял «Беверли-Хиллз, 90210», «Мелроуз-Плейс» и «Секс в большом городе», и может себе позволить выпустить слабый ромком, который в любом случае будут смотреть, — всё равно что прикуривать от купюры в $100 млн. Ведь ему больше и не надо ничего делать, а зрителям остаётся только смотреть.

О чём сериал «Эмили в Париже»

Главную роль в сериале «Эмили в Париже» исполняет дочь великого музыканта Лили Коллинз. Фото © Kinopoisk

Итак, сериал «Эмили в Париже» — романтическая комедия о 29-летней девушке из США (её играет дочь великого музыканта Фила Коллинза — Лили), которая приезжает в Париж по работе. Она трудится в сфере маркетинга, и это её первая длительная командировка. По сюжету Эмили постоянно попадает в стрессовые ситуации. Она плохо знает язык, её недолюбливают коллеги, а все мужики... жвачные парнокопытные.

Что происходит в четвёртом сезоне «Эмили в Париже»

Наверное, из уважения к тем, кто уже просмотрел три сезона этого ромкома, не стоит говорить, что в четвёртом сезоне сериала «Эмили в Париже» ничего не происходит. Но именно такого мнения придерживается большинство критиков, которые просмотрели сериал ещё до его официального выхода на платформе Netflix.

Эмили ждут новые приключения в четвёртом сезоне. Фото © Kinopoisk

Нет, главная героиня вновь погружается в страстный клубок с Габриэлем, но в плане секса по-прежнему ведёт себя как школьница. Алфи всем видом показывает, что между ним и Эмили всё кончено, но его жутко бомбит после того, как он узнаёт, что Габриэль любит Эмили. Что станет с заветной звездой Мишлен и чем закончатся похождения подружки героини — в этом сезоне.

Собственно, смотреть сам сериал стоит только тем, кто не хочет особо ни о чём думать. Но характер героини не развивается. Мы видим Эмили такой же инфантильной, какой она была в первом сезоне. И дело не в том, что сценаристы не могут продумать сюжетную линию таким образом, чтобы героиня становилась более интересной и объёмной, а в том, что у них другие цели. Это жвачка, которую нужно жевать как можно дольше.

Трейлер четвёртого сезона сериала «Эмили в Париже»

Другое слабое место сериала — набор стереотипов. Помните Арнольда Шварценеггера, который играл русского милиционера и с жутким акцентом произносил слово «хулыганы»? Вот примерно то же самое испытывают французы от просмотра сериала, в котором креативная американка носится по Парижу с целью... носиться по Парижу. Точно так же в «Эмили» рисуются англичане — оскорбительно тупые и чопорные.

У ромкома «Эмили в Париже» есть очевидный плюс — дорогие съёмки, красивые виды, стильная одежда, красивые люди. Фото © Kinopoisk

Да, у этого ромкома есть очевидный плюс — дорогие съёмки, красивые виды, стильная одежда, красивые люди. Создатели явно льстят жителям мегаполисов, которые смотрят сериалы типа «Секса в большом городе», чтобы оправдать свой гедонистический образ жизни. Случайно ли это получилось? Конечно, нет.

За что любят сериал

Даррен Стар, который всё это придумал, всю жизнь занимается именно этим — рассказывает об изменах и случайных связях как о норме. Расточительный образ жизни — для него, похоже, единственная возможная форма существования, а искажение семейных ценностей — инструмент, который не отталкивает аудиторию, а привлекает тех, кто не хочет вкладываться в отношения.

Зрителей привлекает образ жизни главной героини сериала «Эмили в Париже». Фото © Kinopoisk

Тем не менее, пока критики осуждают «Эмили», а зрители ставят оценки ниже среднего, создатель «Секса в большом городе», «Беверли-Хиллз, 90210» и «Мелроуз-Плейс» Даррен Стар прикуривает сигару от купюры в $100 млн и шлёт всех куда подальше. Он прекрасно понимает, что его произведения всё равно будут покупать, смотреть и обсуждать — так устроен этот бизнес, ничего личного.

Авторы Григорий Никонов