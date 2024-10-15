Смотри наверх: Над Россией сняли комету, которая пролетает раз в 80 тысяч лет
Над Россией заметили комету C/2023 A3
Прямо сейчас над Землёй пролетает одна из самых ярких комет C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Её будет видно невооруженным взглядом ещё несколько дней, и российские учёные успели запечатлеть небесное тело.
Комета C/2023 A3. Видео © Telegram / Seismo_vld
Комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) открыли на китайской обсерватории Цзыцзиньшань ещё в январе 2023 года, а в феврале она была обнаружена независимо от первооткрывателей системой ATLAS.
В telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН поделились снимками кометы, которые сделал сотрудник филиала Андрей Чемарёв. Первую фотографию удалось сделать с Мишенной сопки в Петропавловске-Камчатском в 20:00.
Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) над Камчаткой. Фото © Telegram / «Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН»/Андрей Чемарёв
Напомним, комета C/2023 A3 приблизилась к Земле 12 октября. Прямо сейчас она совершает свой первый задокументированный пролёт мимо нашей планеты — в следующий раз такое случится только через 80 тысяч лет.
Telegram / «Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН»