Смотри наверх: Над Россией сняли комету, которая пролетает раз в 80 тысяч лет

Прямо сейчас над Землёй пролетает одна из самых ярких комет C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Её будет видно невооруженным взглядом ещё несколько дней, и российские учёные успели запечатлеть небесное тело.

Комета C/2023 A3. Видео © Telegram / Seismo_vld

Комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) открыли на китайской обсерватории Цзыцзиньшань ещё в январе 2023 года, а в феврале она была обнаружена независимо от первооткрывателей системой ATLAS.

В telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН поделились снимками кометы, которые сделал сотрудник филиала Андрей Чемарёв. Первую фотографию удалось сделать с Мишенной сопки в Петропавловске-Камчатском в 20:00.

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) над Камчаткой. Фото © Telegram / «Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН»/Андрей Чемарёв