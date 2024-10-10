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10 октября, 18:13

Раз в 80 тысяч лет: Недавно открытая комета скоро приблизится к Земле

Недавно открытая комета C/2023 A3 приблизится к Земле 12 октября

Недавно открытая комета, известная как C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, приблизится к Земле в субботу, 12 октября. Об этом сообщил руководитель Отдела метеорологической обстановки NASA в Центре космических полётов имени Маршалла в Хантсвилле Билл Кук.

«Комета не пронесётся по небу как метеор. Она будет просто висеть и медленно менять своё положение от ночи к ночи. Если вы сможете увидеть комету невооружённым глазом, то, посмотрев на неё через бинокль, вы будете просто в шоке», — приводит телеканал CNN его слова.

По данным NASA, комета совершит свой первый задокументированный пролет мимо нашей планеты — в следующий раз такое случится только через 80 тысяч лет. Астрономический объект будет выглядеть как яркий огненный шар с длинным хвостом.

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) была открыта на китайской обсерватории Цзыцзиньшань 9 января 2023 года; 22 февраля того же года её независимо от первооткрывателей телескоп системы ATLAS, находящийся в ЮАР.

Опасная комета приближается к Земле, к чему готовиться всем знакам зодиака
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Ранее Life.ru рассказывал, что москвичи увидят комету, которая приближается к Земле раз в 80 тысяч лет. О том, как и куда смотреть, можно узнать в материале по ссылке. Комета, которую последний раз видели неандертальцы, будет видна невооружённым взглядом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nazarii_Neshcherenskyi

Наталья Демьянова
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