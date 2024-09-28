Опасная комета приближается к Земле, к чему готовиться всем знакам зодиака

Стало известно, что к Земле движется комета. В последний раз её видели 80 тысяч лет назад! Небесное тело максимально приблизится к нашей планете уже 12 октября, а увидеть его можно будет невооружённым глазом. Это явление одновременно завораживает и пугает людей, ведь с древних времён принято считать, что комета — предвестник беды. В этой статье Life.ru поделится мнением экстрасенса и расскажет, что стоит ждать от кометы и как пережить её сближение с Землёй.

Опасна ли комета для Земли

Комета приблизится к Земле 12 октября 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NikoNomad

Такие гости из космоса могут представлять опасность для Земли из-за их потенциальной возможности столкнуться с нашей планетой. Если комета будет пролетать слишком близко, есть шанс, что её орбита пересечётся с нашей, это увеличит вероятность столкновения. В таком случае может произойти мощный взрыв, который приведёт к разрушительным последствиям. Например, удар кометы или астероида способен вызвать пожары, цунами, изменение климата и массовое вымирание видов.

Правда ли, что комета — предвестник беды

Что ждать от кометы, которая приблизится к Земле 12 октября 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Экстрасенс Аделина Панина утверждает, что комета не всегда плохой знак, и уверяет, что к её появлению нужно быть готовыми и тогда у вас всё будет хорошо. Само по себе это астрономическое событие не представляет серьёзной опасности для эмоционального состояния человека, скорее наоборот — усиливает энергию и придаёт сил. Также комета предвещает перемены и новые возможности. Она помогает разрешить глобальные мировые вопросы, которые долгое время оставались без изменений.

Теория о том, что комета — предвестник беды или катаклизма, идёт от очень древних представлений астрологов о ней как о каком-то ненормальном, экстраординарном явлении. Сегодня это, очевидно, не так. Она не обязательно должна предвещать беду, скорее это космический посланник, прибывший к нам из иного места и времени. Аделина Панина Экстрасенс

Как подготовиться к появлению кометы в 2024 году

Что нужно делать, когда комета приближается к Земле. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Gladkov

Так как появление кометы — важное событие, людям необходимо задуматься о том, как правильно к нему подготовиться. Экстрасенс рекомендует сделать две вещи: Подумать, что вас больше всего беспокоит и мучит. И тогда появление кометы может стать моментом озарения и ясного видения ситуации. Подумать, что вы хотели бы изменить, но не решаетесь. В этом случае комета энергетически усилит ваше намерение и поможет ему претвориться в жизнь.

Чего нельзя делать при появлении кометы

Как пережить появление кометы в 2024 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Определённых запретов при появлении кометы не существует, однако экстрасенс советует ни в коем случае не испытывать чувство страха. Так как небесное тело усиливает эмоции, любая форма боязни способна перерасти в настоящую паническую атаку, которую будет сложно контролировать. Также это может негативно сказаться на психическом состоянии и привести к неприятным последствиям в будущем.