Чего ожидать от кольцеобразного затмения Солнца 2 октября: Экстрасенс узрела форс-мажоры

В среду, 2 октября, жители Земли смогут наблюдать редкое явление — кольцеобразное затмение Солнца. Луна будет в фазе новолуния и не сможет перекрыть Солнце, оказавшись в ярком огненном кольце. По словам экстрасенса Дарьи Мироновой, это энергетически важный момент, который предзнаменует начало великих перемен и широкомасштабной перестройки мира.

«Это знамение глобальных перемен, изменений экономического толка, а также развитие отдельно взятого человека в том числе. Это один из знаков перехода в новое измерение, когда мы повышаем частоту своих вибраций, переходим на более высокую частоту. Мы наблюдаем такие знаки, которые являются масштабными, глобальными и могут изменить весь мир», — рассказала экстрасенс в беседе с «Вечерней Москвой».

Она добавила, что в этот период военные конфликты могут перейти в новую фазу. У обычного человека могут внезапно случиться форс-мажорные ситуации, например, сломается машина перед важной встречей. Экстрасенс посоветовала не делать никаких новых вложений в этот момент, не открывать бизнес и не заключать договоры.

Однако для личной жизни редкое явление сулит перемены к лучшему. 2 октября велик шанс встретить любовь, получить предложение руки и сердца или зачать ребёнка. Кроме того, в этот период можно увидеть пророческие сны. В течение 12 дней после затмения нельзя злиться, ругаться, обижаться. Нужно постараться жить в мире, добре и благополучии. Тогда год будет удачным и плодотворным, заключила Миронова.