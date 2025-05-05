Лельник, славянский праздник: Как правильно отметить 5 мая, чтобы предки вами гордились

Наши предки задолго до принятия христианства праздновали в начале мая праздник Лельник. Это было весёлое торжество, насыщенное языческой обрядностью. День назван в честь одного из славянских богов, Леля, покровителя весны. Рассказываем в материале всё, что знаем об этом празднике, с комментариями экстрасенса Николи Кузнецовой.

Лельник 2025: Суть праздника

Лельник посвящён божеству весны — Лелю. Фото © Freepik

Лельником наши предки называли праздник, который традиционно отмечался в начале мая, когда природа начинала оттаивать, дни становились дольше, ночи короче, и неминуемо приближалась пора посева полей. В пантеоне древних славян помимо Перуна, бога грома, Велеса, бога скота, и Дажьбога, бога Солнца, существовал ещё и Лель. Обычно его изображали в виде прекрасного юноши со свирелью. Лель покровительствовал весне, влюблённым и помогал получить обильный урожай.

Лельник — это один из традиционных славянских праздников, который отмечается в честь бога Леля, покровителя весны, плодородия и любви. Этот праздник символизирует пробуждение природы, а также возрождение жизни после зимней спячки. Николь Кузнецова Экстрасенс

Но не во всех регионах проживания славян Лель был божеством мужского пола. Во многих народных сказках его называют «Леля», а в обрядах, связанных с ним, участвуют исключительно девушки. Так, на Лельник часто выбирали самую красивую девушку села и усаживали её на горке, одаривая её всяческими подношениями и называя «Лелей» или «Лялей».

История праздника Лельник, 5 мая

Лельник — это древний языческий праздник, который посвящён плодородию. Фото © Freepik

В глубокой древности Лельник считался женским праздником. Лель был покровителем всех незамужних девушек, способным подарить им плодородие, любовь и нежность. Этому богу не грозила старость: он был вечно юным. Поэтому Лельник был в основном праздником молодёжи. В ночь Лельника вся сельская молодёжь обязательно должна была встретить рассвет вместе.

Празднования часто сопровождались народными танцами, песнями и играми. Люди собирались вместе, чтобы отпраздновать единство и любовь, что является основным аспектом этого торжества. На столах можно было увидеть первые плоды весны — ягоды, зелень, а также хлеб и молочные продукты, которые символизировали благополучие и изобилие. Важно было приготовить специальные блюда, такие как пироги с ягодами или травами, которые приносили на общий стол как символ щедрости природы. Николь Кузнецова Экстрасенс

Если на Лельник рождалась девочка, её обязательно называли Лелью или Ладой. Дело в том, что Лель, по одной из версий, был потомком богини Лады и бога Сварога. Лада была богиней процветания, а Сварог — богом справедливости и небесного огня. Лельник пережил множество трансформаций, но в итоге стал частью пасхального комплекса праздников, в то же время не потеряв своих древних языческих славянских традиций.

Лельник 2025: приметы на 5 мая

Существует множество примет на Лельник. Многие из них погодные. Фото © Freepik

Наши предки праздновали Лельник не одну сотню лет. С тех самых пор, как появился такой народ, как славяне, его представители были заняты поиском всевозможных примет на свои традиционные праздники. По этим дням можно было гадать на то, каким будет лето, каким окажется урожай. И Лельник не был исключением. Рассказываем, в какие приметы на Лельник верили наши предки. Громкие раскаты грома — к дождливому лету.

Небольшой дождик 5 мая — предвещает хороший урожай грибов.

Если в птичьих гнёздах много яиц — год будет урожайным.

Туманный день на Лельник 5 мая — к урожаю зерновых.

Если на небе радуга — будет хорошая погода.

Что можно делать на Лельник

На Лельник можно делать многое. Всё-таки это языческий праздник. Фото © Freepik

На Лельник, 5 мая, нашим предкам можно было и работать, и развлекаться по вековым обрядам, которые передавали из уст в уста через поколения языческие славянские священнослужители, волхвы. Во время выхода на работу в поле нужно было взять с собой хлеб, по возможности соль и яйца. Яйца были главными действующими лицами данного обряда. Яйцо надо было разбить о голову животному, которое использовалось при пахоте. Это мог быть бык или конь.

Важно провести обряд, связанный с благодарностью природе за дары. Это может быть простая молитва или обращение к духам предков с просьбой о благословении на будущий урожай и процветание семьи. Можно провести ритуал, связанный с водой — например, окунуться в реку или источник, чтобы очиститься и наполниться новой энергией. Это также символизирует обновление и начало нового жизненного цикла. Подготовьте подношения для духов и богов природы — это могут быть цветы, ягоды или хлеб. Эти дары помогут установить связь с высшими силами и привлечь их благословение. Николь Кузнецова Экстрасенс

На Лельник каждая уважающая себя славянская деревня должна была устроить большой костёр и водить вокруг него хороводы. Это главный обряд встречи весны. В те годы, когда наши предки ещё даже не слышали о христианстве, пожароопасность таких развлечений была невысокой. Костёр символизировал очищение от всякой скверны и негативных энергий. Вокруг костра надо не только танцевать, но и петь, а ещё загадывать желания на будущий год. Может быть, духи предков помогут вам его исполнить.

Что нельзя делать на Лельник

Важно помнить, что Лельник — это день встречи весны. Он должен быть максимально очищен от негативной энергии. Поэтому на Лельник тоже не стоит желать друг другу зла, драться, ругаться и материться. Полотно границы между мирами в этот день особенно тонкое, поэтому даже неосторожно обронённое ругательное слово может прорвать его и пустить в наш мир злых духов. Ещё стоит отметить, что наши предки, славяне, не знали высокоградусных спиртных напитков, так что от алкоголя в этот день тоже стоит воздержаться. Лучше посвятите свободное время медитации.

Лельник — это не только праздник весны, но и время для внутреннего обновления, саморазмышления и гармонии с природой. Пусть этот день станет для вас источником вдохновения и силы. Николь Кузнецова Экстрасенс