Не бойтесь менять традиции: 5 современных альтернатив привычным шашлыкам на майский стол
Life.ru собрал пять необычных рецептов на гриле, которые заставят вас пересмотреть отношение к привычным шашлыкам. Попробуйте эти современные альтернативы на майских праздниках!
Оригинальные рецепты шашлыков, которые удивят ваших гостей на майские. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brent Hofacker
Майские праздники немыслимы без пикников и ароматного дыма мангалов. Но сколько можно жарить одну и ту же свинину с луком? Пришло время смело экспериментировать! Мы собрали пять необычных рецептов для открытого огня, которые разнообразят ваш праздничный стол и произведут впечатление на гостей. Современные вариации шашлыков не только вкуснее и полезнее классики, но и помогут вам блеснуть кулинарными талантами.
Куриный сатай с арахисовым соусом — тропическая экзотика на вашем мангале
Куриный сатай с арахисовым соусом: азиатская альтернатива традиционному шашлыку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Duan Wade
Если вы устали от привычных шашлыков, пора познакомиться с индонезийской кухней и её знаменитым блюдом — сатаем. Эти миниатюрные куриные шашлычки в ароматном маринаде с восточными специями покорят даже самых консервативных ценителей мяса на углях.
Секретные ингредиенты для настоящего куриного сатая
- 1 кг куриных бёдрышек или филе;
- 200 мл кокосового молока;
- 2 ст. ложки соевого соуса;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ч. ложка молотой куркумы;
- 1 ч. ложка молотого кориандра;
- 1 ч. ложка молотого кумина;
- 1 лайм;
- 100 г жареного арахиса (или 3 ст. ложки арахисовой пасты);
- свежая кинза для подачи.
Как приготовить азиатский шашлык, который поразит ваших гостей
- Нарежьте курицу небольшими кусочками, примерно 3×3 см.
- Смешайте кокосовое молоко, измельчённый чеснок, соевый соус, куркуму, кориандр и кумин.
- Замаринуйте курицу в полученной смеси на 2–3 часа, а лучше на ночь.
- Для соуса обжарьте арахис (если используете цельный), измельчите его в блендере с добавлением кокосового молока, сока лайма и щепотки соли до состояния густой пасты.
- Нанижите маринованные кусочки курицы на деревянные шпажки (предварительно замоченные в воде).
- Жарьте на раскалённом мангале 5–7 минут, регулярно переворачивая.
- Подавайте с арахисовым соусом, украсив свежей кинзой и долькой лайма.
Стейк на гриле с соусом чимичурри — аргентинский акцент для любителей говядины
Как приготовить стейк на гриле с соусом чимичурри вместо классического шашлыка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Foodio
Вместо рубленого мяса на шампурах попробуйте приготовить сочные говяжьи стейки — это быстрее, элегантнее и вкуснее. А яркий соус чимичурри из свежей зелени добавит мясу невероятного аромата и свежести, которой так часто не хватает традиционным шашлыкам.
Благородный набор для идеального стейка с чимичурри:
- 4 стейка рибай или стриплойн (толщиной около 2,5 см);
- морская соль;
- свежемолотый чёрный перец;
- оливковое масло;
Для соуса:
- большой пучок свежей петрушки;
- пучок кинзы;
- 4 зубчика чеснока;
- 1 острый перец чили;
- 80 мл оливкового масла;
- 2 ст. ложки красного винного уксуса;
- соль, перец по вкусу.
Аргентинский метод приготовления стейка с чимичурри
- Достаньте стейки из холодильника за 30–40 минут до жарки.
- Обсушите мясо бумажными полотенцами, смажьте оливковым маслом, посолите и поперчите.
- Приготовьте соус: мелко нарубите зелень, чеснок и чили, смешайте с оливковым маслом и уксусом, добавьте соль и перец.
- Разогрейте гриль или мангал до высокой температуры.
- Положите стейки на решётку и жарьте с каждой стороны по 3–4 минуты для средней прожарки.
- Снимите мясо с огня, заверните в фольгу и дайте отдохнуть 5–7 минут.
- Нарежьте стейки слайсами поперёк волокон, полейте соусом чимичурри и сразу подавайте.
Креветочные шашлычки с ананасом — освежающий тренд для летних пикников
Креветочные шашлычки с ананасом: модный тренд для майского пикника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Shashkina
Морепродукты на гриле — это не только вкусно и полезно, но и очень эффектно. Сочетание сладкого ананаса и пикантных креветок создаёт неповторимый вкусовой контраст, который точно выделит ваш пикник среди десятков однотипных майских шашлыков.
Экзотические компоненты для креветочных шашлычков
- 500 г крупных креветок (очищенных);
- 1 свежий ананас;
- 2 ст. ложки острого соуса (шрирача или чили);
- 2 ст. ложки мёда;
- 2 зубчика чеснока;
- сок и цедра 1 лайма;
- 2 ст. ложки растительного масла;
- соль, перец по вкусу;
- свежая мята для подачи.
Секретный рецепт идеальных креветочных шашлычков
- Очистите креветки, оставив хвостики.
- Приготовьте маринад, смешав острый соус, мёд, измельчённый чеснок, сок и цедру лайма, масло, соль и перец.
- Замаринуйте креветки на 20–30 минут (не дольше, чтобы они не «сварились» в кислоте).
- Нарежьте очищенный ананас кубиками размером примерно с креветку.
- Нанижите креветки и ананас на шпажки, чередуя их.
- Жарьте на раскалённом гриле всего 1–2 минуты с каждой стороны, пока креветки не станут розовыми.
- Сбрызните готовые шашлычки соком лайма и украсьте листьями мяты.
Овощной шашлык с сыром халуми — находка для вегетарианцев и гурманов
Овощной шашлык с сыром халуми: вегетарианская альтернатива мясу на мангале. Фото © Shutterstock / FOTODOM / zi3000
Порадуйте друзей-вегетарианцев и удивите любителей мяса — этот шашлык из овощей и уникального кипрского сыра халуми не оставит равнодушным никого. Секрет в том, что халуми не плавится на гриле, а приобретает аппетитную хрустящую корочку с нежной серединой.
Цветастый набор для овощного шашлыка с халуми
- 250 г сыра халуми;
- 1 цукини или кабачок;
- 1 баклажан;
- 1 красный и 1 жёлтый болгарский перец;
- 200 г помидоров черри;
- 1 красная луковица;
- 3 ст. ложки оливкового масла;
- сок половины лимона;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ч. ложка сушёного орегано;
- 1/2 ч. ложки сушёной мяты;
- соль, перец по вкусу.
Средиземноморский способ приготовления овощного шашлыка
- Нарежьте халуми кубиками размером около 2–3 см.
- Овощи порежьте крупными кусками: кабачок и баклажан — кружочками, перец — квадратиками, лук — четвертинками.
- Приготовьте маринад из оливкового масла, лимонного сока, измельчённого чеснока, орегано, мяты, соли и перца.
- Замаринуйте овощи на 30 минут, сыр отдельно обмажьте небольшим количеством маринада.
- Нанижите овощи и сыр на шампуры, чередуя их для красоты.
- Жарьте на среднем огне 7–10 минут, регулярно переворачивая, пока овощи не станут мягкими, а сыр не покроется золотистой корочкой.
- Подавайте сразу с оставшимся маринадом в качестве соуса.
Свиные стейки на гриле с яблочным соусом — классика в новом исполнении
Свиные стейки с яблочным соусом: новое прочтение классического рецепта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / marco mayer
Если совсем без свинины на майские вам кажется кощунством, попробуйте эту элегантную вариацию. Вместо маленьких кусочков приготовьте крупные стейки на гриле, а фруктовый соус добавит блюду утончённости и подчеркнёт вкус мяса.
Отборные ингредиенты для свиных стейков с яблочным соусом
- 4 свиных стейка (из шейки или корейки с косточкой);
- 2 зелёных яблока;
- 1 луковица;
- 100 мл белого сухого вина (или яблочного сидра);
- 1 ст. ложка мёда;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ст. ложка соевого соуса;
- 2 веточки свежего тимьяна;
- 1 веточка розмарина;
- растительное масло;
- соль, перец по вкусу.
Фирменный метод приготовления свиных стейков
- Смешайте измельчённый чеснок, соевый соус, мелко нарубленные тимьян и розмарин, соль и перец.
- Натрите этой смесью стейки и оставьте на 1–2 часа.
- Для соуса: очистите и нарежьте кубиками яблоки, мелко нарежьте лук.
- Обжарьте лук до мягкости, добавьте яблоки и готовьте 5 минут.
- Влейте вино, добавьте мёд, соль и перец, тушите на медленном огне 15 минут до загустения.
- Жарьте маринованные стейки на раскалённом гриле по 4–5 минут с каждой стороны для средней прожарки.
- Дайте мясу отдохнуть 5 минут под фольгой.
- Подавайте с тёплым яблочным соусом, украсив веточками тимьяна.
Майский пикник — отличный повод выйти за рамки привычного и попробовать что-то новое. Эти пять альтернатив традиционному шашлыку не только разнообразят ваше меню, но и позволят взглянуть на приготовление еды на открытом огне с совершенно другой стороны. Не бойтесь экспериментировать и менять традиции — иногда именно так рождаются новые семейные рецепты, которые будут передаваться из поколения в поколение! Ранее Life.ru рассказывал о секретном рецепте торта «Татарстан», за которым в Союзе стояли очереди.