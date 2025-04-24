Рецепт домашней советской пиццы с секретным ингредиентом, которая в 1000 раз лучше итальянской
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Life.ru рассказывает об уникальном феномене советской кухни — домашней пицце с майонезом и огурцами, которая стала для многих вкусом детства и до сих пор остаётся популярной в российских семьях.
Советская пицца с майонезом и огурцами история народного рецепта. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум», © ТАСС / Павел Максимов, © Freepik / starline
В Советском Союзе к иностранной кухне относились с интересом, но не всегда понимали её суть. Особенно это касалось итальянских блюд, которые приходилось адаптировать под доступные продукты. Life.ru рассказывает, как родилась советская пицца — национальный феномен, который до сих пор вызывает тёплые воспоминания у целого поколения.
Пицца по-советски — от «пизы» до народного блюда
Как приготовить настоящую советскую пиццу с колбасой и маринованными огурцами. Фото © «Шедеврум»
Удивительно, но в 70-е годы в СССР даже не знали, как правильно пишется название этого итальянского блюда. Историк русской кухни Павел Сюткин обнаружил в кулинарной книге 1974 года забавное название — «пиза». Очевидно, такое прочтение слова «Pizza» и знание, что в Италии есть город Пиза, сыграло свою роль. Лингвистическая путаница показывает, насколько неизвестным было это блюдо для советских граждан.
Настоящая итальянская пицца оставалась для советских людей загадкой. О ней слышали, где-то видели на картинках, но что это такое на вкус — знали единицы. Поэтому в 80-е годы началась эпоха домашних экспериментов, когда хозяйки пытались воссоздать заморское блюдо из того, что можно было найти в магазинах. Так родилась уникальная советская версия — нечто среднее между открытым пирогом и тем, что мы сегодня называем пиццей.
Секретный ингредиент советской пиццы
Главное отличие советской пиццы от итальянской — в составе соуса и начинке. Если в Италии используется томатный соус с оливковым маслом и специями, то советские хозяйки создали свою версию из томатной пасты и майонеза. Этот розовый соус стал фирменной особенностью, придающей блюду особый вкус. В качестве начинки использовали всё, что было под рукой: сосиски, колбасу, маринованные огурцы, консервированные шампиньоны. О моцарелле никто не слышал, поэтому её заменяли твёрдыми сортами советского производства — «Российским» или «Пошехонским». Могло показаться, что такое сочетание ингредиентов — кулинарное преступление, но результат оказался настолько своеобразным и вкусным, что закрепился в народной памяти.
Тесто как у бабушки — пышное и ароматное
Почему в СССР пиццу называли пизой и что из этого вышло. Фото © «Шедеврум»
Ещё одно важное отличие советской пиццы от итальянской — тесто. Если в Италии стремились к тонкому, хрустящему коржу, то в СССР пицца часто готовилась на дрожжевом тесте, как для обычных пирогов. Получалось пышно, сытно и очень по-домашнему. Такая основа отлично сочеталась с обильной начинкой и майонезно-томатным соусом. Для приготовления классического советского варианта нужно было замесить мягкое, эластичное тесто на дрожжах, дать ему хорошо подняться, а затем раскатать достаточно толстым слоем — около сантиметра. Выложив все ингредиенты на пиццу, её отправляли в духовку, где она превращалась в ароматное, пышное лакомство, совсем не похожее на итальянский оригинал.
Советская пицца сегодня — вкус ностальгии
Интересно, что многие люди, выросшие в СССР, до сих пор предпочитают советскую версию пиццы итальянской. Для них это не просто еда, а вкус детства, символ домашнего уюта и праздника. В каждой семье был свой рецепт, но основа оставалась неизменной: пышное тесто, майонезно-томатный соус и необычная начинка. Сегодня можно заказать пиццу с доставкой из любого итальянского ресторана, но тысячи людей продолжают готовить её по советским рецептам. Кто-то делает это из ностальгии, кто-то — потому что искренне считает такой вариант вкуснее. В Интернете можно найти множество рецептов «той самой советской пиццы», и все они неизменно включают майонез и огурцы.
Как приготовить настоящую советскую пиццу
Майонезно-томатный соус для пиццы: секретный рецепт советских хозяек.Фото © «Шедеврум»
Если вы хотите окунуться в атмосферу советской кухни или просто попробовать нечто оригинальное, предлагаем рецепт классической советской пиццы.
Ингредиенты для пышного дрожжевого теста:
- 400 г муки;
- 200 мл тёплой воды;
- 1 ст. ложка сухих дрожжей (или 20 г свежих);
- 1 ч. ложка сахара;
- ½ ч. ложки соли;
- 2 ст. ложки растительного масла.
Пышное тесто для пиццы по советскому рецепту: пошаговая инструкция. Фото © «Шедеврум»
Ингредиенты для фирменного соуса:
- 2 ст. ложки томатной пасты;
- 2 ст. ложки майонеза.
Начинка в лучших советских традициях
- 2-3 маринованных огурчика;
- 150 г обжаренных с луком шампиньонов;
- 200 г сосисок или варёной колбасы;
- 1-2 помидора;
- 100-150 г твёрдого сыра.
Пошаговый рецепт настоящей советской пиццы
Советская пицца против итальянской: в чем разница и что вкуснее. Фото © «Шедеврум»
Приготовить пиццу как у бабушки легко. Просто следуйте этим шагам:
- Смешайте дрожжи с тёплой водой и сахаром, оставьте на 10 минут до появления пены.
- Добавьте муку, соль, масло и замесите мягкое эластичное тесто.
- Накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на час, чтобы тесто увеличилось вдвое.
- Смешайте томатную пасту с майонезом до получения однородного розового соуса.
- Раскатайте тесто в круг или прямоугольник толщиной 1-1,5 см.
- Выложите на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом.
- Равномерно распределите соус по поверхности теста.
- Выложите нарезанные сосиски, огурцы, грибы и помидоры.
- Посыпьте всё тёртым сыром.
- Выпекайте в разогретой до 180-200°C духовке 15-20 минут до золотистой корочки.
Ностальгия на тарелке: как приготовить пиццу из СССР. Фото © «Шедеврум»
Советская пицца получается пышной, ароматной и очень сытной. Её вкус — это машина времени, возвращающая нас в эпоху, когда иностранные блюда адаптировались под местные реалии и приобретали совершенно новое звучание. Возможно, итальянцы ужаснулись бы, увидев такую интерпретацию своего национального блюда... но в этом и заключается уникальность кулинарной истории — она рассказывает не только о еде, но и о времени, людях и обстоятельствах. Ранее Life.ru рассказывал о секретном рецепте любимых котлет Брежнева.