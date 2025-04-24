Рецепт домашней советской пиццы с секретным ингредиентом, которая в 1000 раз лучше итальянской

В Советском Союзе к иностранной кухне относились с интересом, но не всегда понимали её суть. Особенно это касалось итальянских блюд, которые приходилось адаптировать под доступные продукты. Life.ru рассказывает, как родилась советская пицца — национальный феномен, который до сих пор вызывает тёплые воспоминания у целого поколения.

Пицца по-советски — от «пизы» до народного блюда

Как приготовить настоящую советскую пиццу с колбасой и маринованными огурцами. Фото © «Шедеврум»

Удивительно, но в 70-е годы в СССР даже не знали, как правильно пишется название этого итальянского блюда. Историк русской кухни Павел Сюткин обнаружил в кулинарной книге 1974 года забавное название — «пиза». Очевидно, такое прочтение слова «Pizza» и знание, что в Италии есть город Пиза, сыграло свою роль. Лингвистическая путаница показывает, насколько неизвестным было это блюдо для советских граждан.

Настоящая итальянская пицца оставалась для советских людей загадкой. О ней слышали, где-то видели на картинках, но что это такое на вкус — знали единицы. Поэтому в 80-е годы началась эпоха домашних экспериментов, когда хозяйки пытались воссоздать заморское блюдо из того, что можно было найти в магазинах. Так родилась уникальная советская версия — нечто среднее между открытым пирогом и тем, что мы сегодня называем пиццей.

Секретный ингредиент советской пиццы

Главное отличие советской пиццы от итальянской — в составе соуса и начинке. Если в Италии используется томатный соус с оливковым маслом и специями, то советские хозяйки создали свою версию из томатной пасты и майонеза. Этот розовый соус стал фирменной особенностью, придающей блюду особый вкус. В качестве начинки использовали всё, что было под рукой: сосиски, колбасу, маринованные огурцы, консервированные шампиньоны. О моцарелле никто не слышал, поэтому её заменяли твёрдыми сортами советского производства — «Российским» или «Пошехонским». Могло показаться, что такое сочетание ингредиентов — кулинарное преступление, но результат оказался настолько своеобразным и вкусным, что закрепился в народной памяти.

Тесто как у бабушки — пышное и ароматное

Почему в СССР пиццу называли пизой и что из этого вышло. Фото © «Шедеврум»

Ещё одно важное отличие советской пиццы от итальянской — тесто. Если в Италии стремились к тонкому, хрустящему коржу, то в СССР пицца часто готовилась на дрожжевом тесте, как для обычных пирогов. Получалось пышно, сытно и очень по-домашнему. Такая основа отлично сочеталась с обильной начинкой и майонезно-томатным соусом. Для приготовления классического советского варианта нужно было замесить мягкое, эластичное тесто на дрожжах, дать ему хорошо подняться, а затем раскатать достаточно толстым слоем — около сантиметра. Выложив все ингредиенты на пиццу, её отправляли в духовку, где она превращалась в ароматное, пышное лакомство, совсем не похожее на итальянский оригинал.

Советская пицца сегодня — вкус ностальгии

Интересно, что многие люди, выросшие в СССР, до сих пор предпочитают советскую версию пиццы итальянской. Для них это не просто еда, а вкус детства, символ домашнего уюта и праздника. В каждой семье был свой рецепт, но основа оставалась неизменной: пышное тесто, майонезно-томатный соус и необычная начинка. Сегодня можно заказать пиццу с доставкой из любого итальянского ресторана, но тысячи людей продолжают готовить её по советским рецептам. Кто-то делает это из ностальгии, кто-то — потому что искренне считает такой вариант вкуснее. В Интернете можно найти множество рецептов «той самой советской пиццы», и все они неизменно включают майонез и огурцы.

Как приготовить настоящую советскую пиццу

Майонезно-томатный соус для пиццы: секретный рецепт советских хозяек.Фото © «Шедеврум»

Если вы хотите окунуться в атмосферу советской кухни или просто попробовать нечто оригинальное, предлагаем рецепт классической советской пиццы.

Ингредиенты для пышного дрожжевого теста: 400 г муки;

200 мл тёплой воды;

1 ст. ложка сухих дрожжей (или 20 г свежих);

1 ч. ложка сахара;

½ ч. ложки соли;

2 ст. ложки растительного масла.

Пышное тесто для пиццы по советскому рецепту: пошаговая инструкция. Фото © «Шедеврум»

Ингредиенты для фирменного соуса: 2 ст. ложки томатной пасты;

2 ст. ложки майонеза.

Начинка в лучших советских традициях

2-3 маринованных огурчика;

150 г обжаренных с луком шампиньонов;

200 г сосисок или варёной колбасы;

1-2 помидора;

100-150 г твёрдого сыра.

Пошаговый рецепт настоящей советской пиццы

Советская пицца против итальянской: в чем разница и что вкуснее. Фото © «Шедеврум»

Приготовить пиццу как у бабушки легко. Просто следуйте этим шагам: Смешайте дрожжи с тёплой водой и сахаром, оставьте на 10 минут до появления пены. Добавьте муку, соль, масло и замесите мягкое эластичное тесто. Накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на час, чтобы тесто увеличилось вдвое. Смешайте томатную пасту с майонезом до получения однородного розового соуса. Раскатайте тесто в круг или прямоугольник толщиной 1-1,5 см. Выложите на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом. Равномерно распределите соус по поверхности теста. Выложите нарезанные сосиски, огурцы, грибы и помидоры. Посыпьте всё тёртым сыром. Выпекайте в разогретой до 180-200°C духовке 15-20 минут до золотистой корочки.

Ностальгия на тарелке: как приготовить пиццу из СССР. Фото © «Шедеврум»