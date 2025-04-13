Как вкусно приготовить курицу, если всё остальное надоело: топ-16 рецептов с фото Как вкусно и просто приготовить курицу дома. Список рецептов, включая приготовление на сковороде, с картошкой и с рисом, в соусе, как приготовить куриное филе и чахохбили — в материале Life.ru. 13 апреля, 04:05 Рецепты приготовления курицы не теряют популярности. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlgaBombologna

Блюд из курицы существует очень много. Её готовят целиком и частями, жарят, тушат или запекают, едят каждый день или подают на праздничный стол. Курица — часть национальной кухни многих народов мира.

В курином мясе содержится белок, который легко усваивается организмом. Также в нём отсутствуют углеводы, что способствует построению мышц. Курица включает и витамины группы А, В, калий, цинк, железо и фосфор.

Как выбрать курицу

Качественная охлаждённая курица должна быть с ровной поверхностью, без слизи и кровоподтёков, со свежим тонким запахом. Прожилки — белые или розовые, а мясо — плотное и ровное. При надавливании не должна выделяться влага — это говорит о том, что продукт подвергался разморозке.

Не стоит покупать слишком большую птицу — в таком случае есть вероятность использования производителем гормонов роста или солевого раствора.

Куриная тушка должна быть ровной, без запаха. Фото © Freepik

Подготовка курицы к приготовлению

Чтобы облегчить приготовление, курицу нужно предварительно замочить. Для этого нужно налить в кастрюлю воду и оставить там птицу на 1–2 часа. После этого промыть тушку под проточной водой.

Вымочить птицу можно и в минеральной воде — она сделает мясо более нежным. Также иногда для размягчения птицы её оставляют в растворе из воды и лимонного сока.

Куриные крылышки и голени замачивают так же, как и целую тушку.

Топ-16 рецептов по приготовлению курицы

Из курицы можно приготовить множество повседневных и праздничных блюд, а также выпечку.

Как приготовить курицу на сковороде

Куриные окорочка можно просто пожарить на сковороде. Получится блюдо с хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

Куриные окорочка (можно взять готовые бёдрышки или ножки) — 0,5 кг

4–5 крупных зубчиков чеснока

Соль, перец, травы по вкусу

Растительное масло для жарки

Промыть части курицы, если это окорочка — разделить их по суставу. Разрезать пополам крупные зубчики чеснока, сделать в мясе надрезы и поместить туда чеснок. Посолить и поперчить курицу, оставить на 10 минут.

Хорошо разогреть сковороду, налить растительное масло. Выложить курицу, жарить на умеренном огне 15 минут, затем перевернуть и жарить столько же с другой стороны.

Перевернуть курицу, посыпать ароматными травами. Накрыть крышкой и готовить ещё пять минут.

Курица на сковородке — один из самых простых домашних рецептов. Фото © Freepik

Как приготовить курицу с картошкой

Сочетание курицы и картошки универсально. Обычная жарка на сковороде дополняется приправой карри, а рецепт сохраняет свою простоту.

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г

Мука для подготовки курицы

1 луковица

1 средняя морковь

2 картофелины

Сметана — 150 г

0,5 стакана воды

Приправа карри — 1 ч.л.

Соль, перец — по вкусу

Промыть куриное филе, нарезать его средними кубиками. Обвалять его в муке. Натереть морковь, нарезать лук, обжарить их на сковороде. Добавить к овощам курицу, прожарить пять минут. Почистить картошку, нарезать её кружками или средними кубиками, поместить к курице с овощами. Влить воду, добавить сметану, соль, перец и карри, размешать и тушить под крышкой до готовности картофеля.

Бонус: с карри сочетается кокосовое молоко, обычное или сухое. Им можно заменить сметану

Курицу жарят или запекают с картошкой и зеленью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Evseyeva

Как приготовить плов из курицы

Плов с курицей — одна из самых популярных вариаций восточного блюда.

Ингредиенты:

Куриная грудка — 800 г

Рис (сорт для плова) — 400 г

1 морковь

1 луковица

Чеснок — 0,5 головки

Соль, зира (кумин), приправы для плова по вкусу

Рис промыть, залить кипятком на 5 минут, слить воду. Натереть морковь на крупной тёрке, лук нарезать полукольцами. Курицу нарезать небольшими кусочками.

Налить масло в казан, разогреть. Выложить лук и жарить до тёмного цвета, но не до обугливания. Добавить курицу, посолить. Перемешать и жарить 7–10 минут.

Добавить морковь. Не перемешивать! Накрыть крышкой и тушить около пяти минут.

В рис добавить зёрна зиры (кумина) и специи, перемешать. Выложить рис в казан и добавить 2 стакана воды.

Вода должна обязательно покрыть весь рис (располагаться на 0,5–1 см выше риса). Варить плов с курицей на медленном огне в течение примерно 15 минут.

После этого открыть крышку и проделать в плове небольшие круглые отверстия, но не перемешивать. Выложить в отверстия чеснок (его можно и не чистить) и дать плову ещё минут 5 потушиться на медленном огне.

Аккуратно снять лопаткой верхний слой риса. Если он готов, плов можно перемешать. Дать ему настояться 5 минут, и можно подавать на стол.

Плов с курицей — один из самых популярных рецептов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Happy_food_photo

Как приготовить курицу с грибами

Курицу с грибами и сливками ещё называют жюльеном. Это одна из самых распространённых закусок. Приготовить её можно как на сковороде, так и в духовке.

Ингредиенты:

Куриное филе — 400 г

Шампиньоны — 300 г

1 луковица

Сливки 20% — 200 мл

Сыр твёрдый — 150 г

Ароматные травы, соль, перец — по вкусу

Нарезать куриное филе небольшими кусочками. Курицу обжарить на растительном масле несколько минут до полуготовности. Измельчить лук, добавить к курице и жарить 3–4 минуты.

Шампиньоны крупно нарезать, добавить к курице с луком. После того как выпарится влага из грибов, посолить, поперчить и готовить 5–7 минут до золотистого цвета.

Залить мясо и грибы сливками, немного прогреть. Натереть сыр на крупной тёрке и выложить сверху. Выключите огонь и накройте сковороду крышкой. Через 3–5 минут, когда сыр расплавится, блюдо можно подавать.

Куриный жюльен можно сделать и порционным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton Korobkov

Как приготовить филе курицы

Куриное филе готовят по-разному, но популярным вариантом является запекание в соусе с овощами или сыром.

Ингредиенты:

Куриная грудка — 2–3 шт.

Сливки — 80 мл

Шпинат свежий — 100 г

Сливочный сыр — 100 г

Сыр твёрдый — 50 г

Чеснок — 2 зубчика

Прованские травы, приправа для курицы — по вкусу

Растительное масло

Промыть и нарезать шпинат, измельчить чеснок. Разогреть сковороду, обжарить чеснок и поместить к нему нарезанную зелень. Убавить огонь и готовить около двух минут, помешивая. Налить сливки, сливочный сыр и варить на небольшом огне до растворения сыра, посолить по вкусу.

Промыть филе, сделать посередине каждого кусочка разрез «кармашком». Выложить в смазанную форму, обмазать филе грудки смесью приправы, прованских трав, лимонного сока (по желанию) и растительного масла. Оставить мариноваться на 15–20 минут.

Заполнить «кармашки» готовым соусом из шпината. Накрыть форму фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Достать, посыпать начинку тёртым сыром и отправить готовиться ещё на 5 минут.

Бонус: «кармашки» вместо шпината можно начинить овощами — помидорами и сладким перцем, а перед запеканием вокруг курицы выложить картофель.

Куриное филе запекают со сливками и с овощами. Фото © Freepik

Как приготовить курицу целиком в духовке

Целая тушка в духовке — классика на каждый день или на праздник. Одним из самых проверенных и простых домашних рецептов является курица на банке.

Ингредиенты:

Тушка курицы — 1 шт. (около 1 кг)

Сметана 20% — 4 ст. л.

Чеснок — 3–4 зубчика

Соль или приправа для курицы — по вкусу

Горчица — 0,5 ч.л.

Перец горошком, лавровый лист

Для этого рецепта надо взять такую тушку, чтобы она вертикально помещалась в духовке. Банка должна быть строго стеклянной, не очень широкой, но и не очень узкой, чтобы курица не соскальзывала.

В банку налить воду на три четверти, добавить туда лавровый лист и перец горошком, веточку розмарина по желанию. Курицу обмазать смесью сметаны, горчицы, соли и измельчённого чеснока (можно смешать сметану с приправой для курицы). Если нет сметаны — обмазать цыплёнка смесью приправ.

Поставить банку на противень с водой (уровень воды — примерно 1 см). «Посадить» курицу на банку, обернуть кончики крыльев и ножек фольгой, чтобы они не пригорели. Отправить всю конструкцию в духовку, разогретую до 200 градусов, на 1 час – 1 час 10 минут.

Бонус: вместо воды на противень можно положить картофель, другие овощи и смазать их маслом. Таким образом сразу приготовятся и птица, и гарнир. Противень не стоит оставлять совсем пустым, иначе жир, стекающий с птицы при запекании, будет подгорать.

Запечённая целиком курица — традиционный вариант горячего. Фото © Freepik

Как приготовить курицу в мультиварке

В мультиварке курицу можно пожарить или потушить. Одним из таких рецептов является чкмерули (шкмерули) — вариация курицы по-грузински в сливочном соусе — просто и вкусно.

Ингредиенты:

Курица (бёдрышки или ножки) — 700 г

Сливки 10% комнатной температуры — 210 г (примерно 1 стакан)

Чеснок — 2 зубчика

Хмели-сунели — 0,5 ч.л.

Растительное масло — для смазывания

Соль, смесь перцев, мускатный орех, сушёная или свежая кинза — по вкусу

Промыть курицу, если это целая тушка — разрезать на части. Обмазать растительным маслом с солью и перцем, оставить на полчаса.

Включить в мультиварке режим «жарка» или «мультиповар», выложить в чашу курицу и обжарить кусочки с двух сторон до полуготовности. После достать курицу и поместить в чашу измельчённый чеснок. Пожарить его несколько секунд. Влить сливки, вмешать хмели-сунели и мускатный орех. Когда сливки начнут закипать, вложить курицу. Включить программу «тушение» и тушить 20–30 минут.

Посыпать свежей или рубленой кинзой. Подавать чкмерули горячим, с лавашом или лепёшками.

Курица будет вкусна и при приготовлении в мультиварке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Как приготовить фунчозу с курицей

Так называемая стеклянная лапша, или фунчоза, завоевала популярность среди любителей не только азиатской кухни и очень хорошо сочетается с курицей.

Ингредиенты:

Фунчоза — 150 г

Куриная грудка — 1 шт.

Средняя морковь — 1 шт.

Сладкий перец — 1 шт.

Лук-порей (белый) — 1 шт.

Зелёный лук — 1 шт.

Укроп свежий — 1–2 веточки

Имбирь свежий — 1 небольшой кусочек (можно сушёный)

Чеснок — 1 зубчик

Соль и перец — по вкусу

Поместить лапшу в холодную воду на 30–40 минут. Достать, немного подсушить и разрезать. Сладкий перец и морковь нарезать соломкой, морковь можно натереть на тёрке для моркови по-корейски.

Куриное филе нарезать тонкими кусочками. Измельчить чеснок, зелёный лук и лук-порей, имбирь и укроп.

Обжарить колечки лука-порея и чеснок на растительном масле 2 минуты. Добавить заправленные солью и перцем кусочки куриного филе. Обжарить мясо до лёгкой корочки. К курице добавить морковь и сладкий перец. Жарить 15 минут.

В сковороду положить зелёный лук, имбирь, кунжутные семена (по желанию) и готовую лапшу, посолить по вкусу, интенсивно перемешать и обжарить ещё несколько минут.

Бонус: фунчозу можно заменить на любую другую азиатскую лапшу — гречневую, яичную или рисовую — и обжарить её с курицей и овощами в кисло-сладком соусе или терияки.

Курица сочетается с фунчозой и другой лапшой. Фото © Freepik

Как приготовить курицу с овощами

Курица хорошо сочетается с любыми овощами. Такое рагу готовят на сковороде или в духовке.

Ингредиенты:

Куриное филе — 350 г.

Небольшой кабачок — 1–2 шт.

Сладкий перец — 1–2 шт.

1 луковица

1 небольшая морковь

Томатная паста (или рубленые помидоры) — 100 г

Соевый соус — 15 мл

Соль, перец, сушёный чеснок, ароматные травы — по вкусу

Промыть куриное филе и нарезать кусочками. Кабачок и лук почистить и нарезать, морковь натереть, перец очистить от семян и нарезать квадратиками. Обжарить лук и морковку до полуготовности и выложить их из сковороды.

Выложить на сковороду кусочки курицы, жарить в течение 5 минут. Отправить к ней кабачок и жарить ещё 5 минут. Добавить к ингредиентам перец, лук и морковку и прожарить 4–5 минут.

Посолить, засыпать перец, ароматные травы и чеснок. Влить соевый соус и томатную пасту. Размешать, готовить на умеренном огне, помешивая, 3–5 минут — до желаемой мягкости овощей и мяса.

Из курицы и овощей получается универсальное рагу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / from my point of view

Чахохбили из курицы

Чахохбили — курица с томатами и зеленью — одно из самых вкусных и полезных блюд кавказской кухни. Его особенностью является предварительное обжаривание птицы на сухой сковороде.

Ингредиенты:

Курица (крылышки или голени) — 500 г

1 луковица

2 помидора

1 красный сладкий перец

Томатная паста — 250 г

Хмели-сунели — 0,5 ч.л.

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец, аджика, свежая зелень — по вкусу

Растительное масло — для смазки

Промыть курицу, посушить. Обмазать растительным маслом, солью и перцем, дать помариноваться 15-20 минут. Разогреть сковороду и, не добавляя дополнительно масла, выложить туда птицу. Поджарить до корочки на очень медленном огне с двух сторон.

Выложить птицу из сковороды. Нарезать лук полукольцами, обжарить его до полуготовности. Помидоры припустить в кипятке и очистить от кожицы, измельчить, сладкий перец нарезать соломкой.

Выложить перец к луку, поместить к ним курицу. Добавить помидор, посолить, приправить хмели-сунели и аджикой, половиной рубленой или сушёной зелени, накрыть сковороду крышкой и тушить около 20-30 минут. Влить томатную пасту, засыпать измельчённый чеснок, оставшуюся зелень и протушить ещё 5 минут. Если куриное мясо расслаивается — блюдо готово.

Чахохбили — курица в соусе из свежих томатов. Фото © Freepik

Паприкаш из курицы

Паприкаш — сытное и полезное блюдо венгерской кухни. Оно получило своё название из-за использования большого количества сладкой паприки.

Ингредиенты:

Куриное филе — 700 г

Сметана 15% — 250 г

Сладкий перец — 2-3 шт.

2 луковицы

Чеснок — 4-5 зубчиков

Куриный бульон (или вода) — 1 стакан

Молотая сладкая паприка (можно взять копчёную) — 3 ст.л.

Пшеничная мука — 1 ст.л.

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло — для жарки

Куриное филе нарезать на средние кусочки (можно использовать бёдрышки или ножки). Измельчить лук и чеснок, сладкий перец нарезать соломкой или квадратиками. Обжарить куриное филе в сотейнике на оливковом масле до золотистого цвета, посолить и поперчить в процессе. Переложить курицу в миску.

На оставшемся масле обжарить лук, выложить болгарский перец и продолжать жарить на небольшом огне. Добавить к овощам чеснок и паприку, хорошо размешать.

Влить куриный бульон или воду. Довести до кипения и положить к овощам обжаренную курицу. Накрыть ёмкость крышкой и тушить 10–15 минут.

Смешать сметану с мукой, чтобы не было комочков, добавить к курице. Посолить и поперчить по вкусу, перемешать. Протушить паприкаш ещё 5-7 минут.

Куриный паприкаш готовится со сладким перцем. Фото © Freepik

Куриные рубленые оладьи

Куриные оладьи подают и как закуску, и как основное блюдо. Вкус птицы дополнят сыр и томаты.

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г

1 яйцо

1-1,5 помидора

Густая сметана — 2 ст.л.

Мука — 2,5 ст.л.

Тёртый сыр — 50 г

Соль по вкусу

Укроп свежий рубленый

Нарезать курицу на мелкие кубики. Вбить яйцо, добавить измельчённый помидор, порубленный укроп и тёртый сыр. Влить сметану и всыпать муку, посолить и хорошо размешать. Разогреть сковороду, жарить оладьи, выкладывая «тесто» ложкой, на небольшом огне 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

В оладьи из курицы можно добавить зелень и помидоры. Фото © Freepik

Куриный рулет «Мраморный»

Домашний куриный рулет из минимума ингредиентов подойдёт и на каждый день, и как праздничная закуска. Он станет вкусной альтернативой магазинной колбасе.

Ингредиенты:

Куриное филе — 450 г

Куриные окорочка — 600 г

Желатин — 22 г

Приправа для курицы — 1,5 чайной ложки

Куркума молотая — 1,5 чайной ложки

Молотый чеснок, соль и перец по вкусу

Птицу вымыть и обсушить. Куриные окорочка очистить от кожи и костей, нарезать мясо кубиками. Филе грудки измельчить так же. В миску выложить кусочки курицы, добавить соль и все специи.

Добавить желатин. Перемешать и оставить мариноваться на 20 минут.

Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить куриную смесь на фольгу в виде рулета и плотно обмотать в 2–3 слоя, чтобы не было зазоров. Выложить рулет в глубокую форму. Форму заполнить водой на 2/3 и отправить на нижний уровень духовки на 50–60 минут.

Достать рулет из формы и остудить при комнатной температуре. Затем поместить его в холодильник минимум на 7 часов.

Куриный рулет может стать праздничной закуской. Фото © Shutterstock / FOTODOM / GalichnikovDmitry

Киш с курицей, грибами и брокколи

Киш — открытый пирог с яичной заливкой. Куриная начинка является традиционной для такого рецепта.

Ингредиенты для начинки:

Куриное филе — 300 г

Шампиньоны — 400 г

Брокколи свежая или размороженная — 200 г

1 луковица

Для теста:

Сливочное масло — 50 г

1 яйцо

Холодная вода — 3 ст.л.

Мука пшеничная — 200 г

Для заливки:

Сливки 20–25% — 200 мл

Твёрдый сыр — 150 г

2 яйца

1 щепотка мускатного ореха

Смешать размягчённое сливочное масло и яйцо. Влить воду, всыпать муку и соль, замесить тесто. Завернуть его в пищевую плёнку и поместить в холодильник на полчаса.

Отварить куриное филе, остудить его и нарезать. Мелко порубить лук, нарезать на небольшие кусочки грибы. Обжарить лук, добавить грибы, жарить 10 минут, посолить. Положить курицу и брокколи, прожарить ещё 10 минут, остудить.

Для заливки взбить яйцо, добавить сливки и перемешать. Натереть сыр и добавить к яичной смеси. Вмешать мускатный орех, если надо — посолить.

Тесто раскатать и выложить в форму. Выложить туда начинку и следом влить заливку. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

Куриный киш довольно прост в приготовлении. Фото © Shutterstock / FOTODOM / minadezhda

Элеш с курицей

Элеш — татарская выпечка на бездрожжевом тесте. По классическому рецепту она готовится с курицей и картофелем.

Ингредиенты для начинки:

Куриные окорочка — 3 шт.

Картофель — 2-3 шт.

1 луковица

Сливочное масло — 8 ч.л.

Соль и перец по вкусу

Для теста:

Пшеничная мука — 600 г

Яйцо — 2 шт.

Сметана — 5 ст.л.

Подсолнечное масло — 5 ст.л.

Сливочное масло — 5 ст.л.

Вода — 2 ст.л.

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Соль, сахар — по вкусу

Смешать остывшее растопленное сливочное масло, растительное масло, воду, сметану, соль и сахар. Просеять муку (3/4 части) и добавить разрыхлитель. В центре сделать углубление, вылить туда масляную смесь и вбить два яйца.

Перемешать смесь и понемногу начать вмешивать оставшуюся муку. Затем руками замесить тесто, чтобы оно стало однородным, эластичным и не прилипало к рукам. Если нужно, то добавить ещё муки. Тесто получается маслянистым и мягким. Обернуть его в плёнку и убрать в холодильник.

Куриные окорочка хорошо промыть, снять с них кожу, вырезать прожилки. Срезать мясо с костей и обсушить его. Нарезать его кубиками. Картофель очистить и тоже порезать кубиками, измельчить лук.

Смешать курицу, картофель и лук, добавить соль и перец. Не оставлять надолго начинку, надо сразу же начинать готовить элеши, иначе выделится лишний сок.

Тесто разделить на 8 частей. От каждой отщипнуть по шарику размером с грецкий орех. Шар побольше раскатать, в центр положить 2–3 ложки начинки и кусочек сливочного масла.

Элеш обычно выпекают с курицей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Letterberry

Маленький шарик тоже раскатать и уложить поверх начинки. Края основы поднять и соединить с «крышкой». По окружности сделать защипы. Разогреть духовку до 190 градусов. Выложить элеши на противень, застеленный бумагой. Выпекать около 50 минут до румяной корочки. После выпечки смазать горячие элеши небольшим количеством сливочного масла и накрыть полотенцем. Оставить подходить на 10 минут.

Фаршированная курица

Фаршированная курица — праздничный рецепт, пришедший из еврейской кухни.

Ингредиенты:

Тушка курицы — 1,3–1,5 кг

Яйцо — 2 шт.

Красный сладкий перец — 1 шт.

Грибы — 100 г

Маслины — 70 г

Сметана — 2–3 ст.л.

Чеснок — 3–4 зубчика

Горчица — 0,5 ст.л.

Приправа для курицы, соль и перец по вкусу

Снять с курицы кожу, оставив крылья и голени. Кожа должна остаться как можно больше целой. Отделить мясо от костей, пропустить филе через мясорубку. Нарезать сладкий перец маленькими кубиками, измельчить грибы. В фарш вбить яйца, посолить и поперчить. Добавить к фаршу перец, нарезанные кружками маслины, грибы и хорошо перемешать.

Целую курицу для праздничного стола можно и нафаршировать. Фото © Freepik

Нафаршировать курицу, распределяя начинку по всей тушке, зашить места разрыва. Измельчить чеснок, смешать его со сметаной, горчицей и приправой для курицы, смазать птицу. Связать ножки и крылышки прочной ниткой и поставить курицу в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час — 1 час 10 минут. Перед подачей снять нитки.

Соус для курицы

Курица хорошо сочетается со следующими соусами:

кефирный соус с чесноком и кинзой

соус из йогурта или сметаны с чесноком

грузинский соус из измельчённых ядер грецких орехов и уцхо-сунели

варёный соус из горчицы и молока

соус песто из молотой зелени разных сортов с добавлением масла

Курица сочетается с горчичным, йогуртовым, томатным соусом. Фото © Freepik

Советы и рекомендации по приготовлению курицы

Если курица получается суховатой, её надо немного потомить в воде или бульоне

Вкус курицы раскрывают тимьян, розмарин, орегано, чеснок, паприка

Чтобы курица получилась с хрустящей корочкой, перед готовкой надо дать птице подсохнуть после того, как её извлекли из холодильника, либо промокнуть тушку бумажным полотенцем прямо перед готовкой

Курицу следует размораживать либо в холодильнике, либо, поместив её в пакет и положив его в воду

Готовность курицы определяется по соку. Она готова, если он прозрачный

После приготовления курице нужно дать постоять 10-15 минут, так она лучше напитается соками

Авторы Екатерина Субботина