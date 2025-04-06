Как вкусно приготовить куриную печень: топ-10 рецептов с фото Как вкусно и просто приготовить куриную печень дома. Список рецептов, включая приготовление на сковороде, с луком, морковью и в сметане, — в материале Life.ru 6 апреля, 04:05 Из куриной печени готовят закуски и основные блюда. Обложка © «Шедеврум»

Куриная печень — очень полезный продукт. Она богата белком и жирными кислотами. Особенно много в куриной печени витамина А — источника пользы для зрения, кожи и волос. В 100 граммах продукта содержится пять суточных норм витамина В12 и дневная норма витамина В2, а железа в куриной печени больше, чем в говяжьей. Содержащийся в ней селен способствует улучшению работы сердца.

Куриная печень также низкокалорийна — в 100 граммах продукта содержится не более 140 килокалорий. Продукт поможет сбросить лишний вес и восполнить дефицит белка.

Как выбрать куриную печень

Хорошая печень будет без сгустков крови и выраженных кровеносных сосудов. Она должна иметь цвет от бурого до коричневато-красного, быть чистой, без желчного пузыря и пятен. Её запах должен быть слегка сладковатым. Лучше приобрести охлаждённую, а не замороженную печень — так легче понять, что продукт свежий.

Подготовка куриной печени к приготовлению

Хорошая печень обладает ровным цветом. Фото © «Шедеврум»

Печень следует подготовить к приготовлению. Для этого её сначала нужно промыть под струёй проточной холодной воды, таким образом вымыв остатки крови, протоков и желчи, срезать плёнки и прожилки.

Чтобы печень не горчила, перед приготовлением её надо замочить.

Нужно налить в глубокую ёмкость холодной воды, добавить туда соли из расчёта 1 столовая ложка на литр и перемешать. После того как соль растворится, в воду поместить промытую печень и оставить на 30 минут. Кусочки лучше разложить одним слоем. Через полчаса воду слить. Если она приобрела грязноватый или кровяной оттенок — повторить замачивание. Если же окрасилась в розоватый тон — ещё раз промыть в холодной воде.

Топ-10 рецептов по приготовлению куриной печени с фото

Как приготовить куриную печень с луком

Универсальный, быстрый и вкусный рецепт к обеду или ужину.

Ингредиенты:

500 г куриной печени;

2–3 луковицы;

соль и перец по вкусу.

Куриную печень вымыть, обсушить, разрезать на четвертинки. Лук почистить, нарезать полукольцами. Обжарить лук на сковороде до золотистого цвета. Добавить печень. Обжаривать её около 7–8 минут, до образования зажаренной корочки, помешивая. Посолить и поперчить. Перемешать, накрыть крышкой. Убавить огонь. Тушить печень с луком 5 минут.

Как приготовить куриную печень с морковью

Очень хорошо дополняют куриную печень морковь и зелень. Фото © «Шедеврум»

Куриную печень с морковью и луком хорошо дополнит рис или картофельное пюре.

Ингредиенты:

400 г куриной печени;

1 луковица;

1 средняя морковь;

соль, перец, зелень по вкусу.

Промыть и просушить печень. Обжарить её на сковороде в течение 4–5 минут с каждой стороны, пока не выпарится жидкость. Нарезать морковь кружочками, а лук полукольцами. Добавить овощи к печени. Перемешать, жарить, пока лук не зарумянится. Посолить, поперчить, добавить специи по вкусу и нарезанную зелень.

Как приготовить куриную печень в сметане

Классический рецепт куриной печени. Блюдо получается нежным, со сливочно-горчичным вкусом.

Ингредиенты:

500 г куриной печени;

150 г сметаны жирностью 15%;

0,5 ст. ложки горчицы

1 луковица

1 ст. ложка муки

соль, перец, зелень или ароматные травы по вкусу.

Почистить лук и порезать его кубиками. Промыть и очистить печень, измельчить её. Обжарить лук до прозрачности. Добавить к нему кусочки печени и жарить 4–5 минут на сильном огне.

Соединить в миске сметану, горчицу и муку, добавить соль и перец, перемешать. Получившийся соус влить в сковороду, убавить огонь. Осторожно размешать. Тушить 5–7 минут, пока блюдо не загустеет. Посыпать зеленью. Подавать можно по готовности с любым гарниром.

Куриная печень с солёными огурцами

Куриную печень можно обжарить и с солёными огурцами. Подать такое блюдо лучше всего с отварным картофелем.

Ингредиенты:

500 г куриной печени;

4 средних солёных бочковых огурца;

1 луковица;

соль, перец, зелень, приправы по вкусу.

Почистить лук, мелко порубить его, обжарить до мягкости. Нарезать солёные огурцы, добавить их к луку. Печень промыть, очистить от плёнок, нарезать и добавить к овощам. Посолить, поперчить, добавить приправы, зелень и жарить до готовности на среднем огне, помешивая.

Как приготовить паштет из куриной печени

Из куриной печени готовят и закусочный паштет. Фото © «Шедеврум»

Домашний паштет из куриной печени подойдёт и к каждодневным бутербродам, и к праздничному столу.

Ингредиенты:

600 г куриной печени;

80 г сливочного масла;

2 сваренных вкрутую яйца;

2 луковицы;

1 морковь;

0,5 ст. ложки горчицы;

3 ст. ложки воды;

соль, перец, зелень по вкусу.

Очистить печень от плёнок. Измельчить лук и морковь. Обжарить овощи на сливочном масле до полуготовности. Добавить печень, жарить около 5 минут, помешивая. Добавить горчицу, соль, перец, воду, тушить, также помешивая, 3–5 минут. Накрыть сковороду, томить 5–7 минут до готовности. Дать заготовке остыть. После остывания добавить мягкое сливочное масло, рубленую зелень и варёные яйца. Перебить смесь в пюре блендером.

Бонус: для консистенции паштета лучше, если печень будет чуть розоватой внутри.

Как приготовить печёночный торт из куриной печени

Печёночный торт — одна из популярнейших закусок, он подойдёт к любому застолью. Вкус печени дополнит сочетание грибов и сыра в начинке.

Ингредиенты:

600–700 г куриной печени;

100 мл молока;

100 г муки;

2 яйца;

1 луковица;

соль и перец по вкусу.

Для начинки:

600 г шампиньонов;

100–120 г твёрдого сыра;

200 г майонеза;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

свежий укроп, приправы по вкусу.

Почистить луковицу, промыть печень. Дважды пропустить печень и луковицу через мясорубку. Добавить яйца, молоко, соль, перец. Просеять в заготовку муку и размешать до однородности. Таким образом получится тесто. Дать ему настояться примерно 15 минут. Пожарить из теста блинные коржи, их получится 7–8.

Очистить луковицу, нарезать кубиками. Грибы промыть и тоже нарезать. Обжарить лук, добавить грибы. Жарить до подрумянивания, добавить приправы, перемешать. Дать грибам остыть.

Чеснок пропустить через пресс, смешать с майонезом. Натереть сыр на мелкой тёрке, мелко порубить укроп. Соединить сыр и укроп.

Выложить первый корж на блюдо, смазать майонезом с чесноком. Сверху добавить часть грибной начинки. Накрыть следующим блином, смазать майонезом, выложить часть начинки из сыра. Таким образом собрать торт, чередуя слои. Верхний корж смазать майонезом. Можно украсить торт веточками зелени, обжаренными грибами или тёртым яйцом. Отправить в холодильник минимум на час.

Салат с куриной печенью и огурцами

Из куриной печени и огурцов получится питательный салат. Фото © «Шедеврум»

Салат с нежной куриной печенью и огурцами подойдёт для каждодневного или праздничного меню. Овощи дополнят вкус печени, а сама она отлично заменит привычную отварную курицу.

Ингредиенты:

300 г куриной печени;

2 небольших солёных огурца;

1 свежий огурец;

1 морковь;

1 луковица;

150 г твёрдого сыра;

4 сваренных вкрутую яйца;

100 г майонеза;

50–70 г сметаны;

соль, перец, зелень по вкусу.

Вскипятить воду, опустить туда предварительно подготовленную куриную печень. Довести до кипения, убавить огонь, варить 10–12 минут, по желанию добавив перец горошком и лавровый лист. Слить воду, дать остыть при комнатной температуре, не помещая в холодильник.

Нарезать печень и огурцы соломкой, измельчить лук, натереть морковь на крупной тёрке, сыр — на мелкой. Также натереть яйца, одно оставить для украшения. Обжарить лук и морковь на среднем огне, посолить и поперчить, остудить.

Смешать печень с луком и морковью, добавить солёные огурцы и яйца.

Пропустить чеснок через пресс. Соединить его с майонезом, сметаной, сыром, солью и перцем. Добавить заправку к печени с овощами, всё перемешать.

Дать салату настояться минимум полчаса. Выложить в миску, посыпать тёртым яйцом и зеленью.

Бонус: можно использовать только свежие или только солёные огурцы, а вместо сметаны взять натуральный йогурт.

Оладьи-«растрёпки» из куриной печени

Оладьи из куриной печени подают с зеленью или любым соусом. Фото © «Шедеврум»

Оригинальные оладьи готовятся из рубленой печени. Подать их можно и как закуску, и как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты:

250 г куриной печени;

1 луковица;

1 яйцо;

1,5 ст. ложки крахмала;

сладкая паприка, соль, перец, сушёный чеснок по вкусу.

Промыть печень и очистить от плёнок. Поместить её в морозилку на 10 минут. Достать и накрошить как можно мельче. Измельчить лук. Соединить печень, лук, сырое яйцо, соль и приправы, добавить в фарш крахмал и хорошо размешать. Разогреть сковороду, налить масло. Выкладывать на неё смесь из печени ложкой. Жарить «растрёпки» по 3–4 минуты на каждой стороне.

Салат с куриной печенью и фасолью

Салат с куриной печенью, фасолью и грибами получится очень сытным.

Ингредиенты:

300 г куриной печени;

200 г консервированной красной фасоли;

200 г маринованных шампиньонов или других грибов (грузди, опята);

1 луковица;

1 морковь;

80 г майонеза;

соль, перец, сушёный чеснок, зелень по вкусу.

Промыть печень, очистить от плёнок, поместить в кипящую воду, довести до повторного кипения и варить до готовности 10–12 минут. Слить воду, дать остыть.

Если грибы крупные, нарезать их пластинками, если нет — пополам или оставить целыми. Натереть морковь, измельчить лук. Обжарить лук с морковью в течение 4–5 минут, дать остыть. Порубить зелень, нарезать печень на небольшие кусочки. Слить жидкость из фасоли.

Соединить ингредиенты в салатнике. Заправить майонезом, посолить и поперчить.

Печёночные роллы с мягким сыром и салатом

Роллы на основе печени можно начинить сыром и зеленью. Фото © «Шедеврум»

Блинчики-роллы из печёночного теста очень хорошо сочетаются с сыром и зелёным салатом и станут оригинальной закуской.

Ингредиенты:

700 г куриной печени;

2 яйца;

60 г муки;

200 мл молока.

Для начинки:

250 г мягкого сыра;

7–8 листьев свежего салата;

1–2 средние моркови;

2–3 зубчика чеснока;

2 отваренных вкрутую яйца (по желанию);

50–70 г майонеза;

соль и перец по вкусу.

Промыть печень и очистить от плёнок. Прокрутить через мясорубку или пробить блендером. Вбить в массу яйца, влить молоко, ещё раз перекрутить или взбить блендером. Всыпать муку, соль и перец, пробить до исчезновения комочков.

Дать печёночному тесту настояться 15–20 минут. Пожарить из него тонкие блинчики, их получится 7–8.

Натереть на крупной тёрке яйца, морковь и мягкий сыр. Пропустить чеснок через пресс. Смешать его в миске с сыром, морковью, яйцами и майонезом, посолить и поперчить.

На каждый остывший блинчик равномерно выложить начинку. Поверх неё поместить лист салата. Свернуть каждый блин в плотный рулет. Нарезать рулеты на порционные роллы.

Куриная печень на сковороде

Куриную печень не следует жарить слишком долго. Время её жарки до готовности составляет 8–10 минут. Если передержать, у продукта может появиться горьковатый вкус.

Готовая печень имеет светло-коричневый цвет. Если её проткнуть, сок будет прозрачным.

Советы и рекомендации по приготовлению куриной печени

Предварительно замочить куриную печень можно не только в воде, но и в молоке — оно снимет имеющуюся горечь.

При приготовлении блюда из куриной печени солят в конце, в противном случае она получится «резиновой».

Авторы Екатерина Субботина