«Брежневские котлеты»: готовим любимое блюдо генсека, которое покорило кремлёвскую элиту СССР

Ностальгия по советскому прошлому находит отражение во многих сферах нашей жизни. Но самый вкусный способ вспомнить о временах СССР — через кулинарные традиции той эпохи. Среди множества рецептов особое место занимают легендарные «брежневские котлеты», названные в честь главного ценителя этого блюда — Леонида Ильича Брежнева.

От кремлёвских поваров до наших кухонь

Как приготовить любимые котлеты Брежнева по оригинальному рецепту. Фото © Freepik / timolina

Многие политические деятели славились своими гастрономическими предпочтениями. В случае с Леонидом Брежневым его кулинарные вкусы можно назвать парадоксальными. При всех своих возможностях и доступе к изысканным яствам глава советского государства отдавал предпочтение простой сытной еде. Пренебрегая рекомендациями кремлёвских врачей о переходе на диетическое питание, Брежнев попросил своих поваров создать вкусное, но при этом полезное блюдо. Так родился рецепт котлет, которые вскоре получили неофициальное название «брежневские» и распространились по всем правительственным столовым.

«Брежневские котлеты»: Почему это блюдо стало легендой

Секрет популярности «брежневских котлет» кроется в оригинальном сочетании разных сортов мяса. Кремлёвские повара после множества экспериментов создали идеальную пропорцию куриного и свиного фарша, которая обеспечивала нежную текстуру и насыщенный вкус. Добавление свежей зелени и сливок придавало котлетам особую сочность и аромат. Уникальная рецептура сделала это блюдо любимым не только для генсека, но и для всей партийной элиты. Сегодня «брежневские котлеты» — это кулинарное наследие советской эпохи, которое продолжает жить в наших семейных рецептах.

Ингредиенты для «брежневских котлет»

Котлеты Брежнева: секреты приготовления блюда советской элиты. Фото © Шедеврум

Для тех, кто хочет окунуться в гастрономическую историю СССР, мы собрали оригинальный рецепт «брежневских котлет». В нём нет ничего сложного или недоступного — все ингредиенты можно найти в ближайшем магазине. Вам понадобится: Куриное филе — 300 г;

Нежирная свинина — 700 г;

Репчатый лук — 1 средняя луковица;

Свежая петрушка — 20 г;

Свежий укроп — 10 г;

Сливки 20% жирности — 50 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Белый хлеб — 2 ломтика;

Молоко — 100 мл (для замачивания хлеба);

Соль — 1,5 чайной ложки;

Свежемолотый чёрный перец — по вкусу;

Растительное масло для жарки — 3 столовые ложки.

Пошаговый рецепт приготовления любимых котлет Брежнева

Кухня СССР: рецепт брежневских котлет для семейного ужина. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Приготовление «брежневских котлет» — это настоящий ритуал, который требует внимания к деталям. Но не бойтесь: процесс не сложнее обычных котлет. Главное — следовать всем указаниям и не спешить. Результат стоит потраченного времени. Шаг 1. Куриное филе и свинину промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте кусочками. Прокрутите мясо через мясорубку три раза для получения однородного фарша.

Куриное филе и свинину промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте кусочками. Прокрутите мясо через мясорубку три раза для получения однородного фарша. Шаг 2. Замочите ломтики белого хлеба в тёплом молоке на 5–7 минут, затем слегка отожмите.

Замочите ломтики белого хлеба в тёплом молоке на 5–7 минут, затем слегка отожмите. Шаг 3. Мелко нарежьте лук и зелень.

Мелко нарежьте лук и зелень. Шаг 4. Смешайте фарш, замоченный хлеб, лук, зелень, сливки, яйцо, соль и перец. Тщательно вымесите руками пять минут до однородной массы.

Смешайте фарш, замоченный хлеб, лук, зелень, сливки, яйцо, соль и перец. Тщательно вымесите руками пять минут до однородной массы. Шаг 5. Смоченными в холодной воде руками сформируйте овальные котлеты толщиной 1,5 см и весом около 100 г. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре.

Смоченными в холодной воде руками сформируйте овальные котлеты толщиной 1,5 см и весом около 100 г. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре. Шаг 6. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте котлеты по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Разогрейте масло на сковороде и обжарьте котлеты по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Шаг 7. Переложите котлеты в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 10–15 минут.

Переложите котлеты в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 10–15 минут. Шаг 8. Подавайте горячими с картофельным пюре или свежими овощами, украсив зеленью.

Правильный фарш — основа идеальных котлет

Настоящие «брежневские котлеты» готовятся из смеси мяса в особой пропорции: 30% куриного филе и 70% нежирной свинины. Мясо необходимо перекручивать на мясорубке не менее трёх раз — это обеспечивает особую нежность фарша. Современные кулинары иногда заменяют свинину телятиной, но истинные ценители советской кухни придерживаются оригинальной рецептуры. Добавление свежей зелени — не просто дань моде, а важная часть рецепта, которая придаёт котлетам узнаваемый аромат и свежесть.

Секрет совершенной текстуры «брежневских котлет»

Кулинарное наследие СССР: готовим знаменитые котлеты Брежнева. Фото © Шедеврум

Особенность приготовления «брежневских котлет» заключается в двойной термической обработке. Сначала котлеты обжаривают на сковороде до появления румяной корочки, а затем доводят до готовности в духовке. Этот приём позволяет сохранить сочность внутри и создать хрустящую поверхность снаружи. Важный нюанс — не пересушить мясо. Кремлёвские повара рекомендовали держать котлеты в духовке ровно 12 минут при температуре 180 градусов. Этого времени достаточно, чтобы мясо дошло до кондиции, но сохранило нежность и вкус.

Подача по-кремлёвски

В отличие от обычных столовых, где котлеты подавали с макаронами или картофельным пюре, «брежневские котлеты» на правительственных приёмах сервировали с лёгкими овощными гарнирами. Это была дань заботе о здоровье высокопоставленных чиновников. Популярным сочетанием считались тушёные кабачки или молодая фасоль. Сами котлеты выкладывали на подогретые тарелки, чтобы они дольше сохраняли температуру. Финальным штрихом служила свежая зелень и ломтик лимона — элемент западной кухни, который прижился в кремлёвских столовых.

Советский гастрономический символ: история создания «брежневских котлет». Фото © Шедеврум