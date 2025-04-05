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5 апреля, 06:00

5 забытых, но изысканных супов царской России, которые стоит возродить на вашей кухне

Life.ru делится изысканными рецептами супов из царской России в честь Дня супа. Эти забытые шедевры придворной кухни можно приготовить дома, чтобы почувствовать вкус имперской роскоши.

День супа 5 апреля: возрождаем кулинарные традиции дореволюционной России. Коллаж © Life.ru. Обложка © rusmuseumvrm, © Freepik / starline

День супа 5 апреля: возрождаем кулинарные традиции дореволюционной России. Коллаж © Life.ru. Обложка © rusmuseumvrm, © Freepik / starline

Царская Россия — эпоха роскоши и гастрономического великолепия, когда кулинарное искусство достигло невероятных высот. Именно тогда отечественная кухня обогатилась изысканными рецептами, многие из которых были незаслуженно забыты. 5 апреля — Международный день супа, и мы решили возродить лучшие традиции имперской кухни, показав, как приготовить блюда, которыми наслаждались за столами дворянских усадеб и императорских дворцов.

1. Суп валахский белый — изящество восточноевропейской кухни

Забытые супы царской России, которые можно приготовить дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / UrbanRadim

Забытые супы царской России, которые можно приготовить дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / UrbanRadim

Валахский суп — удивительное блюдо, соединившее в себе европейские традиции с русским вкусом. Это настоящая симфония вкусов, где нежный бульон из домашней птицы и говядины оттеняется сливочными нотами и ароматом лесных грибов.

Королевские ингредиенты для валахского супа:

  • 800 г говядины на кости;
  • 1 небольшая домашняя утка;
  • 1 морковь, 1 корень сельдерея, 1 корень петрушки;
  • 1 порей, 1/2 брюквы;
  • 1 головка цветной капусты;
  • 1 кочан савойской капусты (разрезанный на 8 частей);
  • 3–4 сушёных грибка;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 1,5 ст. ложки муки;
  • 0,5 стакана риса;
  • 1 стакан свежей сметаны.

Как готовили валахский суп в лучших домах Петербурга

  1. Сварите насыщенный бульон из говядины, утки, кореньев и сушёных грибов.
  2. Процедите бульон через тонкое сито для идеальной прозрачности.
  3. В отдельной кастрюле приготовьте заправку: поджарьте муку на масле до золотистого цвета.
  4. Разведите заправку сметаной, а затем постепенно добавьте горячий бульон, постоянно помешивая.
  5. Прокипятите соус и снова процедите через сито для однородности.
  6. Отдельно отварите рис до рассыпчатого состояния и подготовьте точёные коренья.
  7. Перед подачей соедините бульон с рисом и кореньями, доведите до кипения.
  8. При подаче посыпьте суп рубленым укропом и зелёной петрушкой.

2. Суп королевский — достойный императорского стола

5 апреля — День супа: изысканные рецепты из дореволюционных поваренных книг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Eduard Zhukov

5 апреля — День супа: изысканные рецепты из дореволюционных поваренных книг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Eduard Zhukov

Название говорит само за себя — это был суп для особых случаев и высоких гостей. Его бархатистая текстура и богатый вкус достигались благодаря сочетанию нескольких видов мяса и особой технике приготовления, пришедшей в Россию из французской кухни.

Благородный набор для королевского супа

  • 1 кг говядины для бульона;
  • 1 курица;
  • 200 г копчёной ветчины;
  • 200 г свежей говядины;
  • 200 г телятины;
  • 2 моркови, 1 петрушка, 1 сельдерей, 1 порей;
  • 1/2 французской булки;
  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • 1 стакан сливок;
  • 2 яичных желтка;
  • соль, белый перец по вкусу.

Императорский способ приготовления королевского супа

  1. Сварите крепкий бульон из килограмма говядины с кореньями.
  2. Очистите курицу, снимите мясо с костей и мелко изрубите.
  3. В глубокой кастрюле разогрейте масло и обжарьте смесь из куриного мяса, ветчины, говядины, телятины и нарезанных кореньев.
  4. Добавьте размоченную и отжатую французскую булку, продолжайте жарить до румяного цвета.
  5. Переложите массу в ступку, тщательно истолките до однородного состояния.
  6. Добавьте стакан бульона и протрите всё через сито.
  7. Смешайте полученную массу с оставшимся бульоном.
  8. Отдельно смешайте сливки с желтками и постепенно введите в суп, постоянно помешивая.
  9. Доведите суп до горячего состояния, но не кипятите, чтобы желтки не свернулись.
  10. Подавайте с фаршированными оливками, гренками или изящными пирожками.

3. Борщ польский — славянская классика в царской интерпретации

Борщ польский по-царски: как готовили любимое блюдо русской аристократии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Hanin

Борщ польский по-царски: как готовили любимое блюдо русской аристократии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Hanin

Борщ в царской России существенно отличался от современного. Польский вариант, популярный при дворе, имел более изысканный вкус благодаря сочетанию грибного бульона и ветчины. Особое внимание уделялось сохранению яркого цвета свёклы.

Изысканные компоненты для польского борща

  • 1 кг говядины;
  • 400 г ветчины;
  • 6–8 сушёных грибов;
  • 5 средних свёкол;
  • свекольный рассол;
  • 2 луковицы;
  • 1–2 стакана свежей сметаны;
  • 6–10 зёрен английского перца;
  • 5–6 зёрен простого перца;
  • 1–2 лавровых листа;
  • свежая зелень петрушки и укропа.

Старинный рецепт польского борща:

  1. Сварите крепкий бульон из говядины с добавлением сушёных грибов и пряностей.
  2. Процедите бульон, дайте отстояться и удалите весь жир с поверхности.
  3. Отдельно отварите в воде неочищенную свёклу или для более насыщенного вкуса запеките её в духовке.
  4. Очистите и нашинкуйте свёклу тонкой соломкой, как для лапши.
  5. В кастрюлю с нашинкованной свёклой влейте процеженный бульон и добавьте свекольный рассол.
  6. Добавьте сметану и подогрейте до горячего состояния, но не кипятите, чтобы сохранить яркий цвет борща.
  7. Приправьте солью, перцем, добавьте мелко нарезанную зелень.
  8. Подавайте с нарезанной ветчиной, фрикадельками или пирожками с мясом.

4. Суп прозрачный из телячьей головы — английское влияние на русский стол

Прозрачный суп из телячьей головы: возрождаем рецепт XIX века. Фото © Shutterstock / FOTODOM / prakij yimsri

Прозрачный суп из телячьей головы: возрождаем рецепт XIX века. Фото © Shutterstock / FOTODOM / prakij yimsri

Этот суп демонстрирует влияние английской гастрономии на русскую аристократическую кухню. Его отличала кристальная прозрачность бульона и особая текстура мяса телячьей головы, которая после правильного приготовления напоминала деликатесное заливное.

Аристократические ингредиенты для прозрачного супа

  • 800 г говядины;
  • 400 г телятины;
  • 1 телячья головка (около 2,5 кг);
  • 2 моркови;
  • корни петрушки и сельдерея;
  • 5–10 зёрен английского перца;
  • 1–2 лавровых листа;
  • 0,5 стакана уксуса;
  • 0,5–1 стакан французского вина;
  • зелень для подачи.

Изысканный способ приготовления прозрачного супа

  1. Сварите насыщенный бульон из говядины, телятины и кореньев.
  2. Снимите жир, слейте и очистите бульон яичными белками, процедите через салфетку.
  3. Отдельно отварите телячью голову в воде с добавлением уксуса, кореньев и специй.
  4. Когда голова будет готова, снимите мясо с костей и выложите на блюдо.
  5. Накройте мясо вторым блюдом, положите пресс и остудите.
  6. Нарежьте остывшее мясо аккуратными ровными кусочками.
  7. Отдельно отварите точёные коренья и подготовьте мясной фарш.
  8. При подаче положите в суповую миску нарезанную телячью голову, залейте горячим бульоном.
  9. Добавьте коренья, фарш, свежий укроп и влейте французское вино.

5. Суп а-ля тортю — французская роскошь на русский манер

Суп а-ля тортю: как приготовить изысканное блюдо русской знати. Фото © Shutterstock / FOTODOM / V.Dr

Суп а-ля тортю: как приготовить изысканное блюдо русской знати. Фото © Shutterstock / FOTODOM / V.Dr

Название «а-ля тортю» (à la tortue) переводится как «черепаховый», однако в русской версии настоящая черепаха заменялась нежной телятиной. Это был один из самых роскошных супов императорской кухни, часто подававшийся на официальных приёмах и балах.

Роскошный набор продуктов для супа а-ля тортю

  • 1 кг говядины;
  • 400 г телятины;
  • 1 телячья голова (весом до 2,5 кг);
  • 1/2 курицы;
  • 2 моркови, 1 порей, 1 петрушка, 1 пастернак, 1 сельдерей;
  • 5–6 зёрен английского перца;
  • 4–5 трюфелей;
  • 5–6 шампиньонов;
  • 1–2 лавровых листа;
  • 1 ложка сливочного масла;
  • 2/3 стакана пшеничной муки;
  • 5–6 бутонов гвоздики;
  • 0,5–1 стакан мадеры или французского вина;
  • 1/2 лимона без косточек.

Церемониальный рецепт приготовления супа а-ля тортю:

  1. Сварите крепкий бульон из нескольких сортов мяса и разнообразных кореньев.
  2. Тщательно снимите жир и процедите бульон через салфетку.
  3. В отдельной кастрюле растопите свежее масло и обжарьте на нём мелко нарезанную петрушку, гвоздику и крупно истолчённый английский перец.
  4. Всыпьте пшеничную муку, перемешайте и обжарьте до золотистого цвета.
  5. Разведите смесь двумя стаканами бульона, прокипятите и процедите.
  6. Влейте в основной бульон, добавьте фаршированные оливки и нарезанное ломтиками мясо от телячьей головы.
  7. Добавьте трюфели, предварительно проваренные в мадере, и шампиньоны.
  8. Доведите суп до кипения, влейте мадеру или французское вино.
  9. В завершение добавьте тонкие ломтики лимона без зёрен, соль и крупно молотый простой перец.

Супы царской России — это не просто еда, а настоящее искусство, где важна каждая деталь: от качества ингредиентов до эстетики подачи. В каждом таком блюде заключена история целой эпохи, когда трапеза была настоящим ритуалом. Возрождая эти рецепты сегодня, мы прикасаемся к традициям великой кулинарной культуры. Ранее Life.ru раскрывал тайны русской кухни: кто такая дрочёна и зачем носить её на кладбище?

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Сергей Трофимов
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