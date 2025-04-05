5 забытых, но изысканных супов царской России, которые стоит возродить на вашей кухне

Царская Россия — эпоха роскоши и гастрономического великолепия, когда кулинарное искусство достигло невероятных высот. Именно тогда отечественная кухня обогатилась изысканными рецептами, многие из которых были незаслуженно забыты. 5 апреля — Международный день супа, и мы решили возродить лучшие традиции имперской кухни, показав, как приготовить блюда, которыми наслаждались за столами дворянских усадеб и императорских дворцов.

1. Суп валахский белый — изящество восточноевропейской кухни

Забытые супы царской России, которые можно приготовить дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / UrbanRadim

Валахский суп — удивительное блюдо, соединившее в себе европейские традиции с русским вкусом. Это настоящая симфония вкусов, где нежный бульон из домашней птицы и говядины оттеняется сливочными нотами и ароматом лесных грибов.

Королевские ингредиенты для валахского супа:

800 г говядины на кости;

1 небольшая домашняя утка;

1 морковь, 1 корень сельдерея, 1 корень петрушки;

1 порей, 1/2 брюквы;

1 головка цветной капусты;

1 кочан савойской капусты (разрезанный на 8 частей);

3–4 сушёных грибка;

1 столовая ложка сливочного масла;

1,5 ст. ложки муки;

0,5 стакана риса;

1 стакан свежей сметаны.

Как готовили валахский суп в лучших домах Петербурга

Сварите насыщенный бульон из говядины, утки, кореньев и сушёных грибов. Процедите бульон через тонкое сито для идеальной прозрачности. В отдельной кастрюле приготовьте заправку: поджарьте муку на масле до золотистого цвета. Разведите заправку сметаной, а затем постепенно добавьте горячий бульон, постоянно помешивая. Прокипятите соус и снова процедите через сито для однородности. Отдельно отварите рис до рассыпчатого состояния и подготовьте точёные коренья. Перед подачей соедините бульон с рисом и кореньями, доведите до кипения. При подаче посыпьте суп рубленым укропом и зелёной петрушкой.

2. Суп королевский — достойный императорского стола

5 апреля — День супа: изысканные рецепты из дореволюционных поваренных книг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Eduard Zhukov

Название говорит само за себя — это был суп для особых случаев и высоких гостей. Его бархатистая текстура и богатый вкус достигались благодаря сочетанию нескольких видов мяса и особой технике приготовления, пришедшей в Россию из французской кухни.

Благородный набор для королевского супа

1 кг говядины для бульона;

1 курица;

200 г копчёной ветчины;

200 г свежей говядины;

200 г телятины;

2 моркови, 1 петрушка, 1 сельдерей, 1 порей;

1/2 французской булки;

2 столовые ложки сливочного масла;

1 стакан сливок;

2 яичных желтка;

соль, белый перец по вкусу.

Императорский способ приготовления королевского супа

Сварите крепкий бульон из килограмма говядины с кореньями. Очистите курицу, снимите мясо с костей и мелко изрубите. В глубокой кастрюле разогрейте масло и обжарьте смесь из куриного мяса, ветчины, говядины, телятины и нарезанных кореньев. Добавьте размоченную и отжатую французскую булку, продолжайте жарить до румяного цвета. Переложите массу в ступку, тщательно истолките до однородного состояния. Добавьте стакан бульона и протрите всё через сито. Смешайте полученную массу с оставшимся бульоном. Отдельно смешайте сливки с желтками и постепенно введите в суп, постоянно помешивая. Доведите суп до горячего состояния, но не кипятите, чтобы желтки не свернулись. Подавайте с фаршированными оливками, гренками или изящными пирожками.

3. Борщ польский — славянская классика в царской интерпретации

Борщ польский по-царски: как готовили любимое блюдо русской аристократии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Hanin

Борщ в царской России существенно отличался от современного. Польский вариант, популярный при дворе, имел более изысканный вкус благодаря сочетанию грибного бульона и ветчины. Особое внимание уделялось сохранению яркого цвета свёклы.

Изысканные компоненты для польского борща

1 кг говядины;

400 г ветчины;

6–8 сушёных грибов;

5 средних свёкол;

свекольный рассол;

2 луковицы;

1–2 стакана свежей сметаны;

6–10 зёрен английского перца;

5–6 зёрен простого перца;

1–2 лавровых листа;

свежая зелень петрушки и укропа.

Старинный рецепт польского борща:

Сварите крепкий бульон из говядины с добавлением сушёных грибов и пряностей. Процедите бульон, дайте отстояться и удалите весь жир с поверхности. Отдельно отварите в воде неочищенную свёклу или для более насыщенного вкуса запеките её в духовке. Очистите и нашинкуйте свёклу тонкой соломкой, как для лапши. В кастрюлю с нашинкованной свёклой влейте процеженный бульон и добавьте свекольный рассол. Добавьте сметану и подогрейте до горячего состояния, но не кипятите, чтобы сохранить яркий цвет борща. Приправьте солью, перцем, добавьте мелко нарезанную зелень. Подавайте с нарезанной ветчиной, фрикадельками или пирожками с мясом.

4. Суп прозрачный из телячьей головы — английское влияние на русский стол

Прозрачный суп из телячьей головы: возрождаем рецепт XIX века. Фото © Shutterstock / FOTODOM / prakij yimsri

Этот суп демонстрирует влияние английской гастрономии на русскую аристократическую кухню. Его отличала кристальная прозрачность бульона и особая текстура мяса телячьей головы, которая после правильного приготовления напоминала деликатесное заливное.

Аристократические ингредиенты для прозрачного супа

800 г говядины;

400 г телятины;

1 телячья головка (около 2,5 кг);

2 моркови;

корни петрушки и сельдерея;

5–10 зёрен английского перца;

1–2 лавровых листа;

0,5 стакана уксуса;

0,5–1 стакан французского вина;

зелень для подачи.

Изысканный способ приготовления прозрачного супа

Сварите насыщенный бульон из говядины, телятины и кореньев. Снимите жир, слейте и очистите бульон яичными белками, процедите через салфетку. Отдельно отварите телячью голову в воде с добавлением уксуса, кореньев и специй. Когда голова будет готова, снимите мясо с костей и выложите на блюдо. Накройте мясо вторым блюдом, положите пресс и остудите. Нарежьте остывшее мясо аккуратными ровными кусочками. Отдельно отварите точёные коренья и подготовьте мясной фарш. При подаче положите в суповую миску нарезанную телячью голову, залейте горячим бульоном. Добавьте коренья, фарш, свежий укроп и влейте французское вино.

5. Суп а-ля тортю — французская роскошь на русский манер

Суп а-ля тортю: как приготовить изысканное блюдо русской знати. Фото © Shutterstock / FOTODOM / V.Dr

Название «а-ля тортю» (à la tortue) переводится как «черепаховый», однако в русской версии настоящая черепаха заменялась нежной телятиной. Это был один из самых роскошных супов императорской кухни, часто подававшийся на официальных приёмах и балах.

Роскошный набор продуктов для супа а-ля тортю

1 кг говядины;

400 г телятины;

1 телячья голова (весом до 2,5 кг);

1/2 курицы;

2 моркови, 1 порей, 1 петрушка, 1 пастернак, 1 сельдерей;

5–6 зёрен английского перца;

4–5 трюфелей;

5–6 шампиньонов;

1–2 лавровых листа;

1 ложка сливочного масла;

2/3 стакана пшеничной муки;

5–6 бутонов гвоздики;

0,5–1 стакан мадеры или французского вина;

1/2 лимона без косточек.

Церемониальный рецепт приготовления супа а-ля тортю:

Сварите крепкий бульон из нескольких сортов мяса и разнообразных кореньев. Тщательно снимите жир и процедите бульон через салфетку. В отдельной кастрюле растопите свежее масло и обжарьте на нём мелко нарезанную петрушку, гвоздику и крупно истолчённый английский перец. Всыпьте пшеничную муку, перемешайте и обжарьте до золотистого цвета. Разведите смесь двумя стаканами бульона, прокипятите и процедите. Влейте в основной бульон, добавьте фаршированные оливки и нарезанное ломтиками мясо от телячьей головы. Добавьте трюфели, предварительно проваренные в мадере, и шампиньоны. Доведите суп до кипения, влейте мадеру или французское вино. В завершение добавьте тонкие ломтики лимона без зёрен, соль и крупно молотый простой перец.