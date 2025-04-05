5 забытых, но изысканных супов царской России, которые стоит возродить на вашей кухне
Life.ru делится изысканными рецептами супов из царской России в честь Дня супа. Эти забытые шедевры придворной кухни можно приготовить дома, чтобы почувствовать вкус имперской роскоши.
День супа 5 апреля: возрождаем кулинарные традиции дореволюционной России. Коллаж © Life.ru. Обложка © rusmuseumvrm, © Freepik / starline
Царская Россия — эпоха роскоши и гастрономического великолепия, когда кулинарное искусство достигло невероятных высот. Именно тогда отечественная кухня обогатилась изысканными рецептами, многие из которых были незаслуженно забыты. 5 апреля — Международный день супа, и мы решили возродить лучшие традиции имперской кухни, показав, как приготовить блюда, которыми наслаждались за столами дворянских усадеб и императорских дворцов.
1. Суп валахский белый — изящество восточноевропейской кухни
Забытые супы царской России, которые можно приготовить дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / UrbanRadim
Валахский суп — удивительное блюдо, соединившее в себе европейские традиции с русским вкусом. Это настоящая симфония вкусов, где нежный бульон из домашней птицы и говядины оттеняется сливочными нотами и ароматом лесных грибов.
Королевские ингредиенты для валахского супа:
- 800 г говядины на кости;
- 1 небольшая домашняя утка;
- 1 морковь, 1 корень сельдерея, 1 корень петрушки;
- 1 порей, 1/2 брюквы;
- 1 головка цветной капусты;
- 1 кочан савойской капусты (разрезанный на 8 частей);
- 3–4 сушёных грибка;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1,5 ст. ложки муки;
- 0,5 стакана риса;
- 1 стакан свежей сметаны.
Как готовили валахский суп в лучших домах Петербурга
- Сварите насыщенный бульон из говядины, утки, кореньев и сушёных грибов.
- Процедите бульон через тонкое сито для идеальной прозрачности.
- В отдельной кастрюле приготовьте заправку: поджарьте муку на масле до золотистого цвета.
- Разведите заправку сметаной, а затем постепенно добавьте горячий бульон, постоянно помешивая.
- Прокипятите соус и снова процедите через сито для однородности.
- Отдельно отварите рис до рассыпчатого состояния и подготовьте точёные коренья.
- Перед подачей соедините бульон с рисом и кореньями, доведите до кипения.
- При подаче посыпьте суп рубленым укропом и зелёной петрушкой.
2. Суп королевский — достойный императорского стола
5 апреля — День супа: изысканные рецепты из дореволюционных поваренных книг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Eduard Zhukov
Название говорит само за себя — это был суп для особых случаев и высоких гостей. Его бархатистая текстура и богатый вкус достигались благодаря сочетанию нескольких видов мяса и особой технике приготовления, пришедшей в Россию из французской кухни.
Благородный набор для королевского супа
- 1 кг говядины для бульона;
- 1 курица;
- 200 г копчёной ветчины;
- 200 г свежей говядины;
- 200 г телятины;
- 2 моркови, 1 петрушка, 1 сельдерей, 1 порей;
- 1/2 французской булки;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 1 стакан сливок;
- 2 яичных желтка;
- соль, белый перец по вкусу.
Императорский способ приготовления королевского супа
- Сварите крепкий бульон из килограмма говядины с кореньями.
- Очистите курицу, снимите мясо с костей и мелко изрубите.
- В глубокой кастрюле разогрейте масло и обжарьте смесь из куриного мяса, ветчины, говядины, телятины и нарезанных кореньев.
- Добавьте размоченную и отжатую французскую булку, продолжайте жарить до румяного цвета.
- Переложите массу в ступку, тщательно истолките до однородного состояния.
- Добавьте стакан бульона и протрите всё через сито.
- Смешайте полученную массу с оставшимся бульоном.
- Отдельно смешайте сливки с желтками и постепенно введите в суп, постоянно помешивая.
- Доведите суп до горячего состояния, но не кипятите, чтобы желтки не свернулись.
- Подавайте с фаршированными оливками, гренками или изящными пирожками.
3. Борщ польский — славянская классика в царской интерпретации
Борщ польский по-царски: как готовили любимое блюдо русской аристократии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Hanin
Борщ в царской России существенно отличался от современного. Польский вариант, популярный при дворе, имел более изысканный вкус благодаря сочетанию грибного бульона и ветчины. Особое внимание уделялось сохранению яркого цвета свёклы.
Изысканные компоненты для польского борща
- 1 кг говядины;
- 400 г ветчины;
- 6–8 сушёных грибов;
- 5 средних свёкол;
- свекольный рассол;
- 2 луковицы;
- 1–2 стакана свежей сметаны;
- 6–10 зёрен английского перца;
- 5–6 зёрен простого перца;
- 1–2 лавровых листа;
- свежая зелень петрушки и укропа.
Старинный рецепт польского борща:
- Сварите крепкий бульон из говядины с добавлением сушёных грибов и пряностей.
- Процедите бульон, дайте отстояться и удалите весь жир с поверхности.
- Отдельно отварите в воде неочищенную свёклу или для более насыщенного вкуса запеките её в духовке.
- Очистите и нашинкуйте свёклу тонкой соломкой, как для лапши.
- В кастрюлю с нашинкованной свёклой влейте процеженный бульон и добавьте свекольный рассол.
- Добавьте сметану и подогрейте до горячего состояния, но не кипятите, чтобы сохранить яркий цвет борща.
- Приправьте солью, перцем, добавьте мелко нарезанную зелень.
- Подавайте с нарезанной ветчиной, фрикадельками или пирожками с мясом.
4. Суп прозрачный из телячьей головы — английское влияние на русский стол
Прозрачный суп из телячьей головы: возрождаем рецепт XIX века. Фото © Shutterstock / FOTODOM / prakij yimsri
Этот суп демонстрирует влияние английской гастрономии на русскую аристократическую кухню. Его отличала кристальная прозрачность бульона и особая текстура мяса телячьей головы, которая после правильного приготовления напоминала деликатесное заливное.
Аристократические ингредиенты для прозрачного супа
- 800 г говядины;
- 400 г телятины;
- 1 телячья головка (около 2,5 кг);
- 2 моркови;
- корни петрушки и сельдерея;
- 5–10 зёрен английского перца;
- 1–2 лавровых листа;
- 0,5 стакана уксуса;
- 0,5–1 стакан французского вина;
- зелень для подачи.
Изысканный способ приготовления прозрачного супа
- Сварите насыщенный бульон из говядины, телятины и кореньев.
- Снимите жир, слейте и очистите бульон яичными белками, процедите через салфетку.
- Отдельно отварите телячью голову в воде с добавлением уксуса, кореньев и специй.
- Когда голова будет готова, снимите мясо с костей и выложите на блюдо.
- Накройте мясо вторым блюдом, положите пресс и остудите.
- Нарежьте остывшее мясо аккуратными ровными кусочками.
- Отдельно отварите точёные коренья и подготовьте мясной фарш.
- При подаче положите в суповую миску нарезанную телячью голову, залейте горячим бульоном.
- Добавьте коренья, фарш, свежий укроп и влейте французское вино.
5. Суп а-ля тортю — французская роскошь на русский манер
Суп а-ля тортю: как приготовить изысканное блюдо русской знати. Фото © Shutterstock / FOTODOM / V.Dr
Название «а-ля тортю» (à la tortue) переводится как «черепаховый», однако в русской версии настоящая черепаха заменялась нежной телятиной. Это был один из самых роскошных супов императорской кухни, часто подававшийся на официальных приёмах и балах.
Роскошный набор продуктов для супа а-ля тортю
- 1 кг говядины;
- 400 г телятины;
- 1 телячья голова (весом до 2,5 кг);
- 1/2 курицы;
- 2 моркови, 1 порей, 1 петрушка, 1 пастернак, 1 сельдерей;
- 5–6 зёрен английского перца;
- 4–5 трюфелей;
- 5–6 шампиньонов;
- 1–2 лавровых листа;
- 1 ложка сливочного масла;
- 2/3 стакана пшеничной муки;
- 5–6 бутонов гвоздики;
- 0,5–1 стакан мадеры или французского вина;
- 1/2 лимона без косточек.
Церемониальный рецепт приготовления супа а-ля тортю:
- Сварите крепкий бульон из нескольких сортов мяса и разнообразных кореньев.
- Тщательно снимите жир и процедите бульон через салфетку.
- В отдельной кастрюле растопите свежее масло и обжарьте на нём мелко нарезанную петрушку, гвоздику и крупно истолчённый английский перец.
- Всыпьте пшеничную муку, перемешайте и обжарьте до золотистого цвета.
- Разведите смесь двумя стаканами бульона, прокипятите и процедите.
- Влейте в основной бульон, добавьте фаршированные оливки и нарезанное ломтиками мясо от телячьей головы.
- Добавьте трюфели, предварительно проваренные в мадере, и шампиньоны.
- Доведите суп до кипения, влейте мадеру или французское вино.
- В завершение добавьте тонкие ломтики лимона без зёрен, соль и крупно молотый простой перец.
Супы царской России — это не просто еда, а настоящее искусство, где важна каждая деталь: от качества ингредиентов до эстетики подачи. В каждом таком блюде заключена история целой эпохи, когда трапеза была настоящим ритуалом. Возрождая эти рецепты сегодня, мы прикасаемся к традициям великой кулинарной культуры. Ранее Life.ru раскрывал тайны русской кухни: кто такая дрочёна и зачем носить её на кладбище?
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