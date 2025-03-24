7 забытых, но питательных супов из СССР, на которых выросли наши чемпионы
Life.ru рассказывает о семи незаслуженно забытых супах советской кухни, которые стоит вернуть в ежедневное меню. Эти питательные блюда не только вкусные, но и ну очень полезные!
Забытые супы советской эпохи, которые стоит вернуть в меню. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Sherengovskaya, © Freepik / kjpargeter
Советская кухня славилась не только котлетами и салатами, но и удивительными супами, которые придавали сил и энергии нескольким поколениям. Именно на этих наваристых, сытных первых блюдах выросли олимпийские чемпионы, космонавты и ударники труда. Мы собрали семь забытых супов, которые стоит вернуть в современное меню.
1. Суп харчо по-советски — огненная грузинская классика
Как приготовить наваристый суп харчо по рецепту из СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Gagoev
Харчо в советской интерпретации был намного мягче оригинального грузинского рецепта, но от этого не менее вкусным. Наваристый, с пряностями и рисом, он согревал и насыщал в самые холодные дни.
Ингредиенты для наваристого супа харчо
- 500 г говядины на кости (лучше грудинка).
- 1 стакан риса (круглозёрного).
- 2 луковицы.
- 2 моркови.
- 3–4 ст. ложки томатной пасты.
- 2–3 зубчика чеснока.
- 1–2 лавровых листа.
- 2-3 горошины душистого перца.
- 1-2 ч. ложки хмели-сунели.
- Соль, чёрный перец по вкусу.
- Зелень (кинза, петрушка) для подачи.
Пошаговый рецепт супа харчо из советской столовой
- Говядину промываем, кладём в кастрюлю, заливаем 3 литрами холодной воды.
- Доводим до кипения, снимаем пену и варим на медленном огне 1,5–2 часа до мягкости мяса.
- Лук и морковь мелко нарезаем, обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавляем томатную пасту, жарим ещё 2–3 минуты.
- Мясо вынимаем из бульона, отделяем от костей, нарезаем кубиками.
- В кипящий бульон кладём рис, варим 10 минут.
- Добавляем обжаренные овощи, мясо, специи и лавровый лист.
- Готовим ещё 10–15 минут на медленном огне.
- В конце добавляем измельчённый чеснок, соль, перец и настаиваем под крышкой 10–15 минут.
- При подаче посыпаем рубленой зеленью.
2. Флотский борщ — сила военно-морского флота в тарелке
Флотский борщ с тушёнкой: пошаговый рецепт из советской столовой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Pyatkova
Флотский борщ отличается от классического тем, что готовится на тушёнке вместо свежего мяса, — это наследие военных и походных условий. Сытный, яркий и очень вкусный суп быстро восстанавливал силы моряков.
Компоненты флотского борща на тушёнке
- 1 банка говяжьей тушёнки (высшего сорта).
- 2 свёклы средних размеров.
- 2 картофелины.
- 1 морковь.
- 1 луковица.
- 1/4 небольшого кочана капусты.
- 2 ст. ложки томатной пасты.
- 1 ст. ложка сахара.
- 2 ст. ложки растительного масла.
- 1 ст. ложка уксуса 9%.
- Лавровый лист, соль, перец по вкусу.
- Зелень, сметана для подачи.
Как сварить настоящий флотский борщ по морскому рецепту
- В кастрюлю наливаем 2,5 литра воды, доводим до кипения.
- Картофель нарезаем кубиками, засыпаем в кипящую воду, варим 10 минут.
- Свёклу натираем на крупной тёрке, морковь и лук мелко нарезаем.
- На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности.
- Добавляем морковь, жарим 3–4 минуты, затем свёклу — ещё 5 минут.
- Кладём томатную пасту, сахар, уксус, тушим 7–10 минут.
- Капусту шинкуем и отправляем в кастрюлю с картофелем.
- Следом добавляем тушёнку, разминая её вилкой, и зажарку из овощей.
- Кладём лавровый лист, соль, перец и варим на медленном огне 15–20 минут.
- Даём настояться под крышкой 30 минут перед подачей.
3. Гороховый суп с копчёностями — витаминная бомба для чемпионов
Гороховый суп с копчёностями: традиционный рецепт русской кухни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Yashina
В советские времена гороховый суп был символом сытного и экономного питания. Его подавали в школьных столовых, в рабочих буфетах и дома. Богатый белком, с ароматом копчёностей, этот суп был любимым блюдом спортсменов.
Необходимые продукты для классического горохового супа
- 300 г сухого колотого гороха.
- 300 г копчёностей (рулька, рёбрышки или грудинка).
- 2 картофелины.
- 1 морковь.
- 1 луковица.
- 2 ст. ложки растительного масла.
- 2–3 лавровых листа.
- 1 ч. ложка сушёного майорана.
- Соль, перец по вкусу.
- Сухарики для подачи.
Секретная технология варки идеального горохового супа
- Горох замачиваем в холодной воде на 4–6 часов (лучше на ночь).
- Копчёности промываем, заливаем 2,5 литра холодной воды, доводим до кипения.
- Снимаем пену, уменьшаем огонь и варим около часа.
- Добавляем промытый горох и варим до полуготовности (30–40 минут).
- Картофель нарезаем кубиками, отправляем в кастрюлю.
- Лук мелко рубим, морковь натираем, обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавляем зажарку в суп, кладём лавровый лист, майоран, соль и перец.
- Варим до полной готовности гороха (ещё 20–30 минут).
- Копчёности вынимаем, отделяем мясо от костей, нарезаем и возвращаем в суп.
- Настаиваем 15–20 минут под крышкой перед подачей.
4. Молочный суп с клёцками — сладкие воспоминания детства
Молочный суп с клецками: возвращаем вкус советского детства. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tanya Consaul Photography
Этот суп часто вызывает ностальгию у тех, чьё детство прошло в советские годы. Его готовили в детских садах, пионерских лагерях и дома. Сладкий, нежный, с воздушными клёцками — он был источником кальция и хорошего настроения.
Компоненты для молочного супа с воздушными клёцками
- 1,5 литра молока (3,2% жирности).
- 1/2 стакана воды.
- 2 ст. ложки сливочного масла.
- 1/2 стакана манной крупы.
- 2 яйца.
- 2 ст. ложки сахара.
- Щепотка соли.
- Ванилин по вкусу.
Рецепт приготовления нежного молочного супа с клёцками:
- Для клёцек: в кастрюле кипятим воду с 1 ст. ложкой сливочного масла и щепоткой соли.
- Всыпаем манку, постоянно помешивая, варим 1–2 минуты до загустения.
- Снимаем с огня, даём немного остыть, затем вводим яйца, тщательно перемешиваем.
- В другой кастрюле доводим молоко до кипения, добавляем сахар и оставшееся сливочное масло.
- Чайной ложкой выкладываем небольшие порции манной массы в кипящее молоко.
- Варим клёцки 5–7 минут на медленном огне.
- Добавляем ванилин, при желании можно положить изюм или курагу.
- Выключаем огонь и даём супу настояться 10–15 минут.
- Подаём тёплым, иногда посыпая корицей.
5. Рассольник ленинградский — кисло-солёное наслаждение
Ленинградский рассольник: классический рецепт с перловкой и солёными огурцами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorenkova Evgenija
Рассольник, особенно его ленинградский вариант с перловкой, был постоянным гостем в студенческих столовых и заводских кафетериях. Кисло-солёный вкус и богатый состав делали его идеальным средством для восстановления после тяжёлого физического труда.
Список ингредиентов для ленинградского рассольника
- 300 г говядины на кости.
- 1/2 стакана перловой крупы.
- 3–4 солёных огурца.
- 2 картофелины.
- 1 морковь.
- 1 луковица.
- 1/2 стакана огуречного рассола.
- 2 ст. ложки томатной пасты.
- 2 ст. ложки растительного масла.
- Лавровый лист, чёрный перец горошком.
- Зелень, сметана для подачи.
Как приготовить настоящий ленинградский рассольник:
- Перловку промываем, замачиваем в холодной воде на 3–4 часа.
- Говядину заливаем 3 литрами холодной воды, доводим до кипения, снимаем пену.
- Убавляем огонь, варим около часа до полуготовности мяса.
- Добавляем слитую перловку, варим 30 минут.
- Картофель нарезаем кубиками, добавляем в бульон.
- Солёные огурцы нарезаем соломкой, слегка отжимаем и обжариваем на растительном масле 5–7 минут.
- Лук и морковь мелко нарезаем, пассеруем до золотистого цвета.
- Добавляем томатную пасту, жарим ещё 2–3 минуты.
- Отправляем в суп обжаренные огурцы и овощную зажарку.
- Добавляем огуречный рассол, лавровый лист, перец, соль и варим ещё 15–20 минут.
- Мясо вынимаем, отделяем от костей, нарезаем и возвращаем в суп.
- Подаём со сметаной и рубленой зеленью.
6. Суп с галушками — советская щедрость
Суп с галушками по старинному рецепту из СССР. Фото © YouTube/ Всегда Вкусно!
Суп с галушками пришёл в советскую кулинарию из украинской кухни, но быстро стал всенародно любимым. Мягкие, нежные галушки в наваристом бульоне — это блюдо наполняло энергией и радовало вкусом.
Состав для сытного супа с нежными галушками
- 500 г курицы (лучше окорочка или бёдра).
- 2 картофелины.
- 1 морковь.
- 1 луковица.
- 2 ст. ложки растительного масла.
- Для галушек:
- 1,5 стакана муки.
- 1 яйцо.
- 1/2 стакана воды или молока.
- 1/2 ч. ложки соли.
- Зелень (укроп, петрушка).
- Соль, перец по вкусу.
Пошаговая инструкция приготовления супа с галушками
- Курицу промываем, кладём в кастрюлю, заливаем 2,5 литра холодной воды.
- Доводим до кипения, снимаем пену и варим на медленном огне 30–40 минут.
- Готовим тесто для галушек: смешиваем муку, яйцо, соль и воду до консистенции густой сметаны.
- Картофель нарезаем кубиками, добавляем в бульон.
- Лук мелко нарезаем, морковь натираем, обжариваем на масле до золотистого цвета.
- Добавляем зажарку в суп, солим, перчим.
- Чайной ложкой отщипываем небольшие кусочки теста и опускаем в кипящий суп.
- Варим галушки 7–10 минут до всплытия.
- Курицу вынимаем, отделяем мясо от костей, нарезаем и возвращаем в суп.
- Добавляем мелко нарезанную зелень, настаиваем 10–15 минут перед подачей.
7. Суп-лапша домашняя — простое совершенство на столе
Домашняя лапша для супа: как делали в советское время. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Arkadiusz Fajer
Домашняя лапша была настоящим кулинарным сокровищем в советских семьях. Суп из такой лапши считался лекарством от всех болезней и усталости. Его готовили заботливые мамы и бабушки для своих маленьких и больших чемпионов.
Ингредиенты для супа с домашней лапшой
- 300 г курицы (грудка или бёдра).
- Для лапши:
- 2 стакана муки.
- 2 яйца.
- 1/2 ч. ложки соли.
- 3–4 ст. ложки воды.
- 1 морковь.
- 1 луковица.
- 1 корень петрушки (по желанию).
- 2 ст. ложки растительного масла.
- Лавровый лист, душистый перец.
- Зелень для подачи.
- Соль по вкусу.
Домашний метод приготовления настоящего супа-лапши
- Для лапши: смешиваем муку, яйца, соль и воду, замешиваем крутое тесто. Затем заворачиваем тесто в плёнку и оставляем на 30 минут.
- Курицу промываем, кладём в кастрюлю, заливаем 2,5 литра холодной воды.
- Доводим до кипения, снимаем пену и варим на медленном огне 30–40 минут.
- Тесто раскатываем в тонкий пласт, даём немного подсохнуть.
- Сворачиваем пласт в рулет и нарезаем тонкой соломкой, расправляем и подсушиваем.
- Лук, морковь и корень петрушки мелко нарезаем, обжариваем на масле до золотистого цвета.
- Курицу вынимаем из бульона, отделяем мясо от костей, нарезаем.
- Процеживаем бульон, доводим до кипения.
- Добавляем зажарку, лавровый лист, перец, соль.
- Засыпаем домашнюю лапшу, варим 5–7 минут.
- Возвращаем нарезанное мясо, добавляем зелень, настаиваем 10-15 минут.
Советская традиция первых блюд — это целая философия питания, где главное место отводилось энергетической ценности и питательным свойствам. Эти супы готовились с любовью и заботой о здоровье семьи. Попробуйте приготовить их сегодня — и вы поймёте, почему на них выросло целое поколение чемпионов! Ранее Life.ru делился 5 вкусными рецептами, которые разнообразят ваш стол в Великий пост 2025.