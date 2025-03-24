7 забытых, но питательных супов из СССР, на которых выросли наши чемпионы

Советская кухня славилась не только котлетами и салатами, но и удивительными супами, которые придавали сил и энергии нескольким поколениям. Именно на этих наваристых, сытных первых блюдах выросли олимпийские чемпионы, космонавты и ударники труда. Мы собрали семь забытых супов, которые стоит вернуть в современное меню.

1. Суп харчо по-советски — огненная грузинская классика

Как приготовить наваристый суп харчо по рецепту из СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Gagoev

Харчо в советской интерпретации был намного мягче оригинального грузинского рецепта, но от этого не менее вкусным. Наваристый, с пряностями и рисом, он согревал и насыщал в самые холодные дни.

Ингредиенты для наваристого супа харчо

500 г говядины на кости (лучше грудинка).

1 стакан риса (круглозёрного).

2 луковицы.

2 моркови.

3–4 ст. ложки томатной пасты.

2–3 зубчика чеснока.

1–2 лавровых листа.

2-3 горошины душистого перца.

1-2 ч. ложки хмели-сунели.

Соль, чёрный перец по вкусу.

Зелень (кинза, петрушка) для подачи.

Пошаговый рецепт супа харчо из советской столовой

Говядину промываем, кладём в кастрюлю, заливаем 3 литрами холодной воды. Доводим до кипения, снимаем пену и варим на медленном огне 1,5–2 часа до мягкости мяса. Лук и морковь мелко нарезаем, обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем томатную пасту, жарим ещё 2–3 минуты. Мясо вынимаем из бульона, отделяем от костей, нарезаем кубиками. В кипящий бульон кладём рис, варим 10 минут. Добавляем обжаренные овощи, мясо, специи и лавровый лист. Готовим ещё 10–15 минут на медленном огне. В конце добавляем измельчённый чеснок, соль, перец и настаиваем под крышкой 10–15 минут. При подаче посыпаем рубленой зеленью.

2. Флотский борщ — сила военно-морского флота в тарелке

Флотский борщ с тушёнкой: пошаговый рецепт из советской столовой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Pyatkova

Флотский борщ отличается от классического тем, что готовится на тушёнке вместо свежего мяса, — это наследие военных и походных условий. Сытный, яркий и очень вкусный суп быстро восстанавливал силы моряков.

Компоненты флотского борща на тушёнке

1 банка говяжьей тушёнки (высшего сорта).

2 свёклы средних размеров.

2 картофелины.

1 морковь.

1 луковица.

1/4 небольшого кочана капусты.

2 ст. ложки томатной пасты.

1 ст. ложка сахара.

2 ст. ложки растительного масла.

1 ст. ложка уксуса 9%.

Лавровый лист, соль, перец по вкусу.

Зелень, сметана для подачи.

Как сварить настоящий флотский борщ по морскому рецепту

В кастрюлю наливаем 2,5 литра воды, доводим до кипения. Картофель нарезаем кубиками, засыпаем в кипящую воду, варим 10 минут. Свёклу натираем на крупной тёрке, морковь и лук мелко нарезаем. На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности. Добавляем морковь, жарим 3–4 минуты, затем свёклу — ещё 5 минут. Кладём томатную пасту, сахар, уксус, тушим 7–10 минут. Капусту шинкуем и отправляем в кастрюлю с картофелем. Следом добавляем тушёнку, разминая её вилкой, и зажарку из овощей. Кладём лавровый лист, соль, перец и варим на медленном огне 15–20 минут. Даём настояться под крышкой 30 минут перед подачей.

3. Гороховый суп с копчёностями — витаминная бомба для чемпионов

Гороховый суп с копчёностями: традиционный рецепт русской кухни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Yashina

В советские времена гороховый суп был символом сытного и экономного питания. Его подавали в школьных столовых, в рабочих буфетах и дома. Богатый белком, с ароматом копчёностей, этот суп был любимым блюдом спортсменов.

Необходимые продукты для классического горохового супа

300 г сухого колотого гороха.

300 г копчёностей (рулька, рёбрышки или грудинка).

2 картофелины.

1 морковь.

1 луковица.

2 ст. ложки растительного масла.

2–3 лавровых листа.

1 ч. ложка сушёного майорана.

Соль, перец по вкусу.

Сухарики для подачи.

Секретная технология варки идеального горохового супа

Горох замачиваем в холодной воде на 4–6 часов (лучше на ночь). Копчёности промываем, заливаем 2,5 литра холодной воды, доводим до кипения. Снимаем пену, уменьшаем огонь и варим около часа. Добавляем промытый горох и варим до полуготовности (30–40 минут). Картофель нарезаем кубиками, отправляем в кастрюлю. Лук мелко рубим, морковь натираем, обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем зажарку в суп, кладём лавровый лист, майоран, соль и перец. Варим до полной готовности гороха (ещё 20–30 минут). Копчёности вынимаем, отделяем мясо от костей, нарезаем и возвращаем в суп. Настаиваем 15–20 минут под крышкой перед подачей.

4. Молочный суп с клёцками — сладкие воспоминания детства

Молочный суп с клецками: возвращаем вкус советского детства. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tanya Consaul Photography

Этот суп часто вызывает ностальгию у тех, чьё детство прошло в советские годы. Его готовили в детских садах, пионерских лагерях и дома. Сладкий, нежный, с воздушными клёцками — он был источником кальция и хорошего настроения.

Компоненты для молочного супа с воздушными клёцками

1,5 литра молока (3,2% жирности).

1/2 стакана воды.

2 ст. ложки сливочного масла.

1/2 стакана манной крупы.

2 яйца.

2 ст. ложки сахара.

Щепотка соли.

Ванилин по вкусу.

Рецепт приготовления нежного молочного супа с клёцками:

Для клёцек: в кастрюле кипятим воду с 1 ст. ложкой сливочного масла и щепоткой соли. Всыпаем манку, постоянно помешивая, варим 1–2 минуты до загустения. Снимаем с огня, даём немного остыть, затем вводим яйца, тщательно перемешиваем. В другой кастрюле доводим молоко до кипения, добавляем сахар и оставшееся сливочное масло. Чайной ложкой выкладываем небольшие порции манной массы в кипящее молоко. Варим клёцки 5–7 минут на медленном огне. Добавляем ванилин, при желании можно положить изюм или курагу. Выключаем огонь и даём супу настояться 10–15 минут. Подаём тёплым, иногда посыпая корицей.

5. Рассольник ленинградский — кисло-солёное наслаждение

Ленинградский рассольник: классический рецепт с перловкой и солёными огурцами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorenkova Evgenija

Рассольник, особенно его ленинградский вариант с перловкой, был постоянным гостем в студенческих столовых и заводских кафетериях. Кисло-солёный вкус и богатый состав делали его идеальным средством для восстановления после тяжёлого физического труда.

Список ингредиентов для ленинградского рассольника

300 г говядины на кости.

1/2 стакана перловой крупы.

3–4 солёных огурца.

2 картофелины.

1 морковь.

1 луковица.

1/2 стакана огуречного рассола.

2 ст. ложки томатной пасты.

2 ст. ложки растительного масла.

Лавровый лист, чёрный перец горошком.

Зелень, сметана для подачи.

Как приготовить настоящий ленинградский рассольник:

Перловку промываем, замачиваем в холодной воде на 3–4 часа. Говядину заливаем 3 литрами холодной воды, доводим до кипения, снимаем пену. Убавляем огонь, варим около часа до полуготовности мяса. Добавляем слитую перловку, варим 30 минут. Картофель нарезаем кубиками, добавляем в бульон. Солёные огурцы нарезаем соломкой, слегка отжимаем и обжариваем на растительном масле 5–7 минут. Лук и морковь мелко нарезаем, пассеруем до золотистого цвета. Добавляем томатную пасту, жарим ещё 2–3 минуты. Отправляем в суп обжаренные огурцы и овощную зажарку. Добавляем огуречный рассол, лавровый лист, перец, соль и варим ещё 15–20 минут. Мясо вынимаем, отделяем от костей, нарезаем и возвращаем в суп. Подаём со сметаной и рубленой зеленью.

6. Суп с галушками — советская щедрость

Суп с галушками по старинному рецепту из СССР. Фото © YouTube/ Всегда Вкусно!

Суп с галушками пришёл в советскую кулинарию из украинской кухни, но быстро стал всенародно любимым. Мягкие, нежные галушки в наваристом бульоне — это блюдо наполняло энергией и радовало вкусом.

Состав для сытного супа с нежными галушками

500 г курицы (лучше окорочка или бёдра).

2 картофелины.

1 морковь.

1 луковица.

2 ст. ложки растительного масла.

Для галушек:

1,5 стакана муки.



1 яйцо.



1/2 стакана воды или молока.



1/2 ч. ложки соли.

Зелень (укроп, петрушка).

Соль, перец по вкусу.

Пошаговая инструкция приготовления супа с галушками

Курицу промываем, кладём в кастрюлю, заливаем 2,5 литра холодной воды. Доводим до кипения, снимаем пену и варим на медленном огне 30–40 минут. Готовим тесто для галушек: смешиваем муку, яйцо, соль и воду до консистенции густой сметаны. Картофель нарезаем кубиками, добавляем в бульон. Лук мелко нарезаем, морковь натираем, обжариваем на масле до золотистого цвета. Добавляем зажарку в суп, солим, перчим. Чайной ложкой отщипываем небольшие кусочки теста и опускаем в кипящий суп. Варим галушки 7–10 минут до всплытия. Курицу вынимаем, отделяем мясо от костей, нарезаем и возвращаем в суп. Добавляем мелко нарезанную зелень, настаиваем 10–15 минут перед подачей.

7. Суп-лапша домашняя — простое совершенство на столе

Домашняя лапша для супа: как делали в советское время. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Arkadiusz Fajer

Домашняя лапша была настоящим кулинарным сокровищем в советских семьях. Суп из такой лапши считался лекарством от всех болезней и усталости. Его готовили заботливые мамы и бабушки для своих маленьких и больших чемпионов.

Ингредиенты для супа с домашней лапшой

300 г курицы (грудка или бёдра).

Для лапши:

2 стакана муки.



2 яйца.



1/2 ч. ложки соли.



3–4 ст. ложки воды.

1 морковь.

1 луковица.

1 корень петрушки (по желанию).

2 ст. ложки растительного масла.

Лавровый лист, душистый перец.

Зелень для подачи.

Соль по вкусу.

Домашний метод приготовления настоящего супа-лапши

Для лапши: смешиваем муку, яйца, соль и воду, замешиваем крутое тесто. Затем заворачиваем тесто в плёнку и оставляем на 30 минут. Курицу промываем, кладём в кастрюлю, заливаем 2,5 литра холодной воды. Доводим до кипения, снимаем пену и варим на медленном огне 30–40 минут. Тесто раскатываем в тонкий пласт, даём немного подсохнуть. Сворачиваем пласт в рулет и нарезаем тонкой соломкой, расправляем и подсушиваем. Лук, морковь и корень петрушки мелко нарезаем, обжариваем на масле до золотистого цвета. Курицу вынимаем из бульона, отделяем мясо от костей, нарезаем. Процеживаем бульон, доводим до кипения. Добавляем зажарку, лавровый лист, перец, соль. Засыпаем домашнюю лапшу, варим 5–7 минут. Возвращаем нарезанное мясо, добавляем зелень, настаиваем 10-15 минут.