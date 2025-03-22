Вы и поверить не могли, что эти звёзды СССР на самом деле были заядлыми алкоголиками

Советские звёзды были образцом для подражания — талантливые, харизматичные, успешные. Однако реальность была далеко не такой идеальной. Под глянцевым фасадом скрывались разочарования, сломанные судьбы и бесконечная борьба с зависимостью. Life.ru рассказывает о тех, кто на экране был кумиром, а в жизни — пленником пагубной привычки.

Татьяна Самойлова

Знаменитая актриса Татьяна Самойлова страдала зависимостью. Фото © ТАСС / Александр Коньков

Татьяна Самойлова прославилась после фильма «Летят журавли», став первой красавицей и символом советского кино. Пабло Пикассо восхищался её глазами, Канны встречали её как голливудскую диву, а предложения из-за рубежа оставались без ответа — чиновники решали всё за актрису. Личная жизнь Татьяны Самойловой не сложилась: несколько браков, аборт ради карьеры, сын, которого отправили в интернат. Со временем её перестали звать в кино, и Самойлова замкнулась в себе. Спиртное стало спасением и её же разрушением. Последние годы Самойлова провела в больницах, а в день своего 80-летия актриса скончалась.

Олег Даль

Кто из знаменитостей СССР был алкоголиком: история Олега Даля. Фото © Kinopoisk

Олег Даль был одним из самых талантливых артистов своего поколения. Однако его карьера складывалась непросто: в театре его не замечали, в кино не брали. Переживая из-за неудач, Даль начал пить. Он мог играть гениально даже пьяным, но с годами это стало невозможным. Его увольняли, из-за бесконечных пьянок с ним не хотели работать. Олег Даль пытался кодироваться, но безуспешно. В 1981 году 39-летний актёр скончался в гостинице — его сердце не выдержало очередного срыва.

Наталья Кустинская

Советские актрисы-алкоголики: Наталья Кустинская. Фото © Kinopoisk

Она купалась во внимании и обожании, её сравнивали с Брижит Бардо, ею восхищались мужчины. Однако блестящая жизнь Натальи Кустинской, полная восхищённых взглядов, завершилась трагедией. Потеря мужа, сына и внука стала для актрисы невыносимым ударом, справиться с которым она пыталась с помощью алкоголя. Это постепенно разрушило её здоровье, лишило красоты и жизненной силы. К старости от блистательной звезды экрана осталась лишь тень прошлого величия. В 2012 году Наталья Кустинская скончалась в коме, так и не приходя в сознание, ушла незамеченной, оставшись в памяти зрителей той, кем была в свои лучшие годы.

Георгий Бурков

История борьбы с алкоголем актёра Георгия Буркова. Фото © Kinopoisk

Георгий Бурков был мастером экранного перевоплощения, но в жизни ему чаще всего приходилось играть самого себя — пьющего интеллигента. Он не скрывал своей зависимости и в дневниках откровенно писал о бесконечном круге поисков рюмки. Алкоголь мешал работе, срывал съёмки, но талант Буркова был столь велик, что режиссёры прощали ему эти срывы. Однако здоровье не простило такого образа жизни. В конце концов болезнь взяла своё — актёр ушёл внезапно, оторвался тромб. Ирония судьбы в том, что, исполняя роли страдающих от зависимостей героев, он сам оставался заложником этих зависимостей.

Владимир Басов

Владимир Басов: как пагубная зависимость погубила советского актёра. Фото © Kinopoisk

Владимир Басов начал пить ещё на фронте, где проявил себя как храбрый солдат и был награждён несколькими орденами, включая орден Красной Звезды. Однако война оставила на нём неизгладимый след — актёр вернулся с тяжёлой контузией. В студенческие годы его увлечение алкоголем казалось безобидным — оно было наполнено юношеской энергией и творческим задором. Григорий Чухрай вспоминал, что в лёгком подпитии Басов становился более раскованным и утверждал, что художник должен пить, чтобы освежать фантазию. Однако со временем его пристрастие лишь усугублялось, приобретая всё более мрачные очертания.

Особенно тяжёлым ударом для Басова стала трагическая гибель близкого друга и соратника — режиссёра Мстислава Корчагина. После съёмок в Ленинграде режиссёры должны были вылететь в Москву, но Басова не пустили на борт: он был сильно пьян и едва держался на ногах. У него на глазах самолёт с Корчагиным разбился при взлёте. После этой трагедии Басов окончательно уверился, что алкоголь спасает ему жизнь, но на самом деле он лишь медленно её разрушал. Несмотря на запреты врачей, он продолжал работать, сниматься и выходить на сцену до последнего. Однако организм не выдержал — инсульт поставил точку в его судьбе.