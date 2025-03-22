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22 марта, 10:54

«Покажите её фото»: Турецкий актёр Джан Яман оконфузился в Москве из-за Юры Борисова

Турецкий актёр Джан Яман признался, что не знает Юру Борисова

Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора». Режиссёр и сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk

Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора». Режиссёр и сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk

Посетивший Москву известный турецкий актёр Джан Яман попал в неловкую ситуацию, отвечая на вопросы журналистов на премьере исторического блокбастера «Эль Турко» в кинотеатре «Октябрь». Артист признался, что не знаком со своим российским коллегой Юрой Борисовым. При этом он подумал, что речь идёт о женщине.

«К сожалению, я не знаю никого из российских актёров и актрис… Я не знаю Юру Борисова, покажите мне её фото, покажите сейчас же», — цитирует Ямана портал «Страсти».

Юра Борисов сфотографировался со своим двойником на премии «Оскар»
Юра Борисов сфотографировался со своим двойником на премии «Оскар»

Напомним, актёр и модель Джан Яман приехал в Москву 18 марта. На выходе из отеля он попал в засаду фанаток. Звезде пришлось раздать автографы и ответить на вопросы поклонниц.

Борис Эльфанд
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