«Покажите её фото»: Турецкий актёр Джан Яман оконфузился в Москве из-за Юры Борисова

Посетивший Москву известный турецкий актёр Джан Яман попал в неловкую ситуацию, отвечая на вопросы журналистов на премьере исторического блокбастера «Эль Турко» в кинотеатре «Октябрь». Артист признался, что не знаком со своим российским коллегой Юрой Борисовым. При этом он подумал, что речь идёт о женщине.

«К сожалению, я не знаю никого из российских актёров и актрис… Я не знаю Юру Борисова, покажите мне её фото, покажите сейчас же», — цитирует Ямана портал «Страсти».