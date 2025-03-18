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18 марта, 14:25

«‎Турецкий Джейсон Момоа» попал в засаду фанаток на выходе из отеля в Москве

Актёр Джан Яман раздал автографы и пообщался с фанатками у отеля в Москве

Турецкий актёр и модель Джан Яман, известный по сериалам «Ранняя пташка» и «Мистер ошибка», попал в окружение российских фанаток, выходя из отеля «Ритц-Карлтон» в Москве. Засаду для «‎турецкого Джейсона Момоа» снял Life.ru.

Джан Яман раздаёт автографы в Москве. Видео © Life.ru

Поклонницы каким-то образом узнали о заселении любимого актёра именно в эту гостиницу и поджидали его «в засаде» с самого утра. Кто-то признаётся, что простоял там около пяти часов, чтобы получить заветную подпись или фотографию с кумиром. Сфотографироваться с Яманом изъявляли желание и некоторые мужчины. Однако они понятия не имели, кто он такой, но подошли к звезде, уточнив на всякий случай «А он известный?»

Ранее Life.ru рассказывал, что актёр Джан Яман прилетит в Москву на премьеру фильма «Эль Турко» с ним в главной роли, которая состоится завтра. Основной сюжет фильма завязан на отношениях молодого янычара Балабана и ведьмы, живущей в деревне, в которую он волей судьбы попадает.

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Life.ru

Владимир Озеров
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