«‎Турецкий Джейсон Момоа» попал в засаду фанаток на выходе из отеля в Москве

Поклонницы каким-то образом узнали о заселении любимого актёра именно в эту гостиницу и поджидали его «в засаде» с самого утра. Кто-то признаётся, что простоял там около пяти часов, чтобы получить заветную подпись или фотографию с кумиром. Сфотографироваться с Яманом изъявляли желание и некоторые мужчины. Однако они понятия не имели, кто он такой, но подошли к звезде, уточнив на всякий случай «А он известный?»