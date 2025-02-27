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27 февраля, 10:19

Звезда турецких сериалов Джан Яман приедет в Москву

Джан Яман. Обложка © Kinopoisk

Джан Яман. Обложка © Kinopoisk

Турецкий актёр и модель Джан Яман собирается посетить Москву уже в марте. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой инсайдерскую информацию.

Когда именно состоится его поездка и куда желающие могут поехать встречать «турецкого Джейсона Момоа», пока неизвестно. Вероятно, в российской столице он планирует презентовать сериал «Эль Турко» с собой в главной роли. В нём рассказывается история янычара Балабана, который попадает в дом к молодой ведьме, а после становится защитником всей деревни, где та проживает.

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А ранее в Москве побывали турецкие актёры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч, чтобы представить фанатам новый фильм «Оставь это ветру». Говорят, что в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате артисты устроили настоящий фурор перед российским зрителем.

Владимир Озеров
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