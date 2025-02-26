Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 20:04

Актёр Мэттью Перри получил 27 лишних доз кетамина перед смертью

На стриминговых платформах появился фильм «Мэттью Перри: Голливудская трагедия». В нём говорится о том, что актёр за три дня получил 27 лишних доз кетамина. Врач прописал этот препарат Перри для борьбы с тревожностью и депрессией, сообщает Yahoo.

Дело актёра из сериала «Друзья» вёл прокурор Мартин Эстрада до своей отставки в январе 2025 года. Он считает, что наказание для замешанных в деле Перри двух врачей, наркоторговца и личного помощника должно быть более жёстким.

«Зависимость навсегда»: Нарколог назвал Гуфа очень хитрым наркоманом и сравнил с Мэттью Перри
«Зависимость навсегда»: Нарколог назвал Гуфа очень хитрым наркоманом и сравнил с Мэттью Перри

Эстрада подчеркнул, что зависимых людей винить не стоит. Основную ответственность должны нести дилеры и продавцы наркотиков, которые воспользовались слабостью человека.

Напомним, в октябре 2023 года Мэттью Перри нашли мёртвым в джакузи его дома. Артист, борющийся с наркотической зависимостью, скончался от передозировки кетамином.

Ранее Life.ru сообщал, что кинопродюсер Анита Верма-Лаллиан купила особняк Перри за 8,55 миллиона долларов. Дом с четырьмя спальнями и ванными комнатами Анита собирается использовать как место для отдыха.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / s_bukley

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar