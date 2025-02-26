Актёр Мэттью Перри получил 27 лишних доз кетамина перед смертью

На стриминговых платформах появился фильм «Мэттью Перри: Голливудская трагедия». В нём говорится о том, что актёр за три дня получил 27 лишних доз кетамина. Врач прописал этот препарат Перри для борьбы с тревожностью и депрессией, сообщает Yahoo.

Дело актёра из сериала «Друзья» вёл прокурор Мартин Эстрада до своей отставки в январе 2025 года. Он считает, что наказание для замешанных в деле Перри двух врачей, наркоторговца и личного помощника должно быть более жёстким.

Эстрада подчеркнул, что зависимых людей винить не стоит. Основную ответственность должны нести дилеры и продавцы наркотиков, которые воспользовались слабостью человека.

Напомним, в октябре 2023 года Мэттью Перри нашли мёртвым в джакузи его дома. Артист, борющийся с наркотической зависимостью, скончался от передозировки кетамином.