Найдены новые обвиняемые: Дело о смерти звезды "Друзей" набирает обороты
TMZ: Пять человек проходят обвиняемыми по делу о смерти Мэттью Перри
Актёр Мэттью Перри. Обложка © Gettyimages / Michael Buckner
Пять человек проходят подсудимыми по делу о смерти американского актёра Мэттью Перри, заявил прокурор Мартин Эстрада. В число обвиняемых вошёл помощник артиста и два врача. По данным обвинителя, именно медики снабдили звезду сериала "Друзей" большой дозой вещества.
"Эти обвиняемые воспользовались проблемами с наркозависимостью мистера Перри, чтобы обогатиться. Они знали, что то, что они делают, неправильно", — рассказал прокурор, передаёт TMZ.
Помощник артиста Кеннет Ивамаса сделал Перри несколько инъекций перед его смертью. Известно, что он также покупал вещество у барыг. Один из таких — Эрик Флеминг (он тоже попал на скамью подсудимых). Кроме того, в список обвиняемых попала Джасвин Сангха, известная в Лос-Анжелесе как "Кетаминовая королева".
Напомним, тело Мэттью Перри нашли в джакузи 29 октября. Сообщалось, что у него не выдержало сердце. Позже стало известно, что звезда "Друзей" скончался от приёма кетамина. Полиция начала выяснять, как наркотики попали в руки актёра. Накануне Life.ru писал, что по делу об убийстве задержали несколько человек.