Найдены новые обвиняемые: Дело о смерти звезды "Друзей" набирает обороты

Пять человек проходят подсудимыми по делу о смерти американского актёра Мэттью Перри, заявил прокурор Мартин Эстрада. В число обвиняемых вошёл помощник артиста и два врача. По данным обвинителя, именно медики снабдили звезду сериала "Друзей" большой дозой вещества.

"Эти обвиняемые воспользовались проблемами с наркозависимостью мистера Перри, чтобы обогатиться. Они знали, что то, что они делают, неправильно", — рассказал прокурор, передаёт TMZ.