Особняк звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри продали за $8,55 миллиона
Мэттью Перри и Кортни Кокс. Фото © «Друзья» реж. Гари Хэлворсон, Кевин Брайт и др., сценарист Доути Абрамс, Крис Браун и др. / Kinopoisk
Особняк актёра Мэттью Перри с четырьмя спальнями и ванными комнатами купила кинопродюсер Анита Верма-Лаллиан за 8,55 миллионов долларов. По словам её представителя, Анита планирует использовать недвижимость в качестве дома для отдыха. Об этом сообщили в Los Angeles Times.
Известно, что Мэттью Перри купил дом в 2020 году за $6 млн. Незадолго до смерти актёр провёл масштабный ремонт и установил бассейн.
Напомним, тело Мэттью Перри нашли в джакузи 29 октября 2023 года. Сообщалось, что у него не выдержало сердце. Однако позже появилась информация, что актёр скончался от приёма кетамина. Полиция начала выяснять, у кого Перри приобрёл наркотики. Известно, что по делу об убийстве задержали несколько человек. В число обвиняемых вошёл помощник артиста и два врача. Медик Марк Чавес признался в поставках кетамина.