Особняк звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри продали за $8,55 миллиона

Особняк актёра Мэттью Перри с четырьмя спальнями и ванными комнатами купила кинопродюсер Анита Верма-Лаллиан за 8,55 миллионов долларов. По словам её представителя, Анита планирует использовать недвижимость в качестве дома для отдыха. Об этом сообщили в Los Angeles Times.