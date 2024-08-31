Врач Мэттью Перри признался в поставках ему наркотиков
ABC: Врач признал вину по одному пункту обвинения по делу о смерти Мэттью Перри
Американский актёр Мэттью Перри скончался в октябре прошлого года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / s_bukley
Медик Марк Чавес, который проходит обвиняемым по делу о смерти актёра Мэттью Перри, признал вину по одному из пунктов обвинения. Об этом сообщает телеканал ABC
«Доктор Марк Чавес согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина и подписал соглашение о признании вины», — передаёт канал со ссылкой на федеральную прокуратуру.
Напомним, тело Мэттью Перри нашли в джакузи 29 октября 2023 года. Сообщалось, что у него не выдержало сердце. Позже стало известно, что он скончался от приёма кетамина. Полиция начала выяснять, как наркотики попали в руки актёра. Известно, что по делу об убийстве задержали несколько человек. В число обвиняемых вошёл помощник артиста и два врача. Именно медики снабдили звезду большой дозой вещества.