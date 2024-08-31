Врач Мэттью Перри признался в поставках ему наркотиков

Медик Марк Чавес, который проходит обвиняемым по делу о смерти актёра Мэттью Перри, признал вину по одному из пунктов обвинения. Об этом сообщает телеканал ABC

«Доктор Марк Чавес согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина и подписал соглашение о признании вины», — передаёт канал со ссылкой на федеральную прокуратуру.