Мэтт Леблан сблилизился с Дженнифер Энистон после смерти Мэттью Перри

Американские актёры Дженнифер Энистон и Мэтт Леблан сблизились после смерти их коллеги по сериалу «Друзья» Мэттью Перри в октябре 2023 года. Поклонники стали подозревать их в возможных романтических отношениях. Об этом пишет издание HeatWorld.

Энистон и Леблан с осени прошлого года проводят практически всё свободное время вместе. Дженнифер стремится поддержать коллегу, который тяжело переживает утрату. По словам источника, актрисе было нелегко наблюдать за тем, как её друг справляется с горем, поэтому она часто бывала у него дома в Пасифик-Палисейдс. Они вместе готовили, смотрели фильмы, беседовали, а иногда Энистон даже оставалась у него на ночь.