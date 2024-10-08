Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 20:58

Мэтт Леблан сблилизился с Дженнифер Энистон после смерти Мэттью Перри

Мэтт Леблан и Дженнифер Энистон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mleblanc / jenniferaniston

Мэтт Леблан и Дженнифер Энистон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mleblanc / jenniferaniston

Американские актёры Дженнифер Энистон и Мэтт Леблан сблизились после смерти их коллеги по сериалу «Друзья» Мэттью Перри в октябре 2023 года. Поклонники стали подозревать их в возможных романтических отношениях. Об этом пишет издание HeatWorld.

Энистон и Леблан с осени прошлого года проводят практически всё свободное время вместе. Дженнифер стремится поддержать коллегу, который тяжело переживает утрату. По словам источника, актрисе было нелегко наблюдать за тем, как её друг справляется с горем, поэтому она часто бывала у него дома в Пасифик-Палисейдс. Они вместе готовили, смотрели фильмы, беседовали, а иногда Энистон даже оставалась у него на ночь.

Артисты стараются сохранять определённую дистанцию, опасаясь, что это может повредить их давней дружбе. Сама Дженнифер пока никак не комментирует слухи о новых отношениях.

Зачем Кардашьян и Энистон кололи в лицо сперму лосося: Вся правда о новом голливудском методе омоложения
Зачем Кардашьян и Энистон кололи в лицо сперму лосося: Вся правда о новом голливудском методе омоложения

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес привлекла внимание, появившись на премьере фильма «Неукротимый» в откровенном платье. Напомним, в августе звезда подала на развод с Беном Аффлеком. Американский актёр же времени не теряет и успел закрутить новый роман.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дженнифер Энистон
  • Шоубиз
  • Кэти Перри
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров