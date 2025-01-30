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30 января, 09:36

Звёзды турецких сериалов Ханде Эрчел и Барыш Ардуч были замечены в Москве

Super.ru: Турецкие актёры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч прибыли в Москву

Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / handemiyy

Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / handemiyy

Звезду турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел заметили у пятизвёздочной гостиницы недалеко от Красной площади. Накануне в отеле остановился её коллега Барыш Ардуч, сообщает телеграм-канал Super.ru.

Ханде Эрчел в Москве. Видео © Telegram / Super.ru

По данным телеграм-канала, актёры прибыли в Москву, чтобы представить фильм «Оставь это ветру». В кинокартине Ханде и Барыш исполнили главные роли. Одно время поклонники звезды даже приписывали ей роман с актёром — так убедительно пара показала любовь в фильме.

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Ранее фанаты раскритиковали Ханде Эрчел из-за фото в «голом» платье. На снимке 30-летняя актриса предстала в белом мини-платье с асимметричным верхом. Многие поклонники звезды не оценили столь откровенный наряд. Так, некоторые отметили, что столь короткое платье не соответствует нормам ислама.

Алена Пенчугина
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