Звёзды турецких сериалов Ханде Эрчел и Барыш Ардуч были замечены в Москве

Звезду турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел заметили у пятизвёздочной гостиницы недалеко от Красной площади. Накануне в отеле остановился её коллега Барыш Ардуч, сообщает телеграм-канал Super.ru.

Ханде Эрчел в Москве. Видео © Telegram / Super.ru

По данным телеграм-канала, актёры прибыли в Москву, чтобы представить фильм «Оставь это ветру». В кинокартине Ханде и Барыш исполнили главные роли. Одно время поклонники звезды даже приписывали ей роман с актёром — так убедительно пара показала любовь в фильме.