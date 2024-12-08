Друзья Серкана Болата подтвердили его отношения с новой возлюбленной

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Турецкая актриса Ясемин Озилхан подтвердила слухи о новом романе Керема Бюрсина
Актёр Керем Бюрсин и его новая возлюбленная Мелиса Тапан. Обложка © Wikipedia / Педро Х. Пачеко, © YouTube / Nataliia Khlon
Турецкая актриса Ясемин Озилхан подтвердила романтические отношения, которые сейчас происходят между звездой сериала «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсиным и Мелисой Тапан. По её словам, пара действительно встречается и любит друг друга.
«Они отлично подходят друг другу. Мы поужинаем вместе, как только будет возможность», — приводит слова актрисы турецкое издание Patronlar Dünyası.
Кстати, Хакан Сабанджи, кузен Мелисы, является женихом Ханде Эрчел, с которой у Керема ранее был пиар-роман.
Напомним, что в конце октября появилась информация, что Керем Бюрсин больше не числится среди завидных холостяков. Он сообщил фанатам, что начал отношения. Аудитория моментально выяснила, что новой избранницей актёра стала 31-летняя внучка известного бизнесмена Сакыпа Сабанджи. Сам Бюрсин свои отношение не комментирует.