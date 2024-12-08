Друзья Серкана Болата подтвердили его отношения с новой возлюбленной

Турецкая актриса Ясемин Озилхан подтвердила романтические отношения, которые сейчас происходят между звездой сериала «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсиным и Мелисой Тапан. По её словам, пара действительно встречается и любит друг друга.

«Они отлично подходят друг другу. Мы поужинаем вместе, как только будет возможность», — приводит слова актрисы турецкое издание Patronlar Dünyası.

Кстати, Хакан Сабанджи, кузен Мелисы, является женихом Ханде Эрчел, с которой у Керема ранее был пиар-роман.