Жена Бурака Озчивита Эвджен насладилась прогулками по предновогодней Москве

В преддверии Нового года Москва стала местом визита турецкой звёздной пары — актёра Бурака Озчивита и его жены, актрисы Фахрие Эвджен. Бурак, известный по роли Бали-бея в сериале «Великолепный век», прибыл в столицу для съёмок нового проекта. Об этом сообщает The Voice.

Пока Бурак был занят на съёмочной площадке, Фахрие Эвджен решила не терять времени даром и отправилась исследовать московские достопримечательности. Актриса впервые посетила Россию и, по словам поклонников, органично вписалась в предновогоднюю атмосферу столицы.

Фахрие прогулялась по Красной площади, заглянула в ГУМ и насладилась шедеврами искусства в Третьяковской галерее. Вечером она посетила Театр Станиславского, где посмотрела оперу, а также поужинала в одном из московских ресторанов. Фотографиями своих приключений актриса поделилась в социальных сетях, что вызвало бурное обсуждение среди её поклонников.

Появление Эвджен в Москве стало неожиданностью для многих, учитывая, что её супруг часто бывает в России, а вот для неё это первый визит. Поклонники отметили, что актрисе удалось проникнуться атмосферой города, особенно в праздничный период.

Сколько времени Фахрие Эвджен пробудет в Москве, пока неизвестно, но фанаты надеются, что она успеет увидеть ещё больше достопримечательностей столицы.

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен познакомились на съёмках сериала «Королёк — птичка певчая», и их отношения развивались на глазах у зрителей. В 2017 году пара сыграла свадьбу, и сейчас у них двое сыновей: Каран и Керем.