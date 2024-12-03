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3 декабря, 01:52

Бурак Озчивит вернулся в Москву для съёмок в российском сериале

Актёр Бурак Озчивит. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / burakozcivit

Актёр Бурак Озчивит. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / burakozcivit

Популярный турецкий актёр Бурак Озчивит снова приехал в Москву, чтобы принять участие в съёмках нового российского сериала «Я к тебе надолго». Об этом сообщает ТАСС.

Известный по ролям в сериалах «Великолепный век» и «Королёк — птичка певчая» Озчивит теперь пробует себя в российском скетчкоме, где играет самого себя. В ленте он приезжает в гости к героине Марине, с которой им предстоит преодолеть множество забавных и трогательных испытаний.

Съёмки сериала уже завершены, и первую серию зрители смогут увидеть к концу декабря. Проект состоит из шести эпизодов, где главные герои будут искать счастье в мелочах, преодолевая культурные различия и кулинарные испытания. Партнёршей Бурака стала российская актриса Юлия Калашникова, которая отметила, что на съёмочной площадке царила атмосфера взаимопонимания, несмотря на языковые барьеры.

В Москву Озчивит прилетел не один — его сопровождала супруга, актриса Фахрие Эвджен. Пока Бурак был занят на съёмках, Фахрие наслаждалась прогулками по столице, посещая такие знаковые места, как Третьяковская галерея и Музыкальный театр Станиславского. В социальных сетях она делилась атмосферными снимками празднично украшенной Москвы.

Этот визит в Россию стал не первым для актёра. Ранее он уже приезжал, чтобы принять участие в съёмках новогоднего фильма «Ёлки 11», где сыграл одного из ключевых героев. Бурак Озчивит не скрывает своего интереса к российским проектам и даже выразил желание изучать русский язык, чтобы лучше общаться с поклонниками.

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После участия в фильме «Ёлки 11» турецкий актёр Бурак Озчивит заявил, что хочет вновь появиться в российском кино, однако теперь он рассчитывает на одну из ведущих ролей.

Юрий Бузина
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