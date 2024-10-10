Звезда «Великолепного века» Озчивит приобщился к русскому искусству в сердце Петербурга

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит стал гостем выставки российского художника Никаса Сафронова в самом сердце города на Неве. Актёр посетил экспозицию на территории Петропавловской крепости 9 октября, персональную экскурсию для него провёл сам живописец.

Мастер кисти тщательно ознакомил зарубежного гостя с собственными полотнами, а затем для Озчивита выступил сын Никаса Лука Сафронов-Затравкин, исполнивший композицию на фортепиано. Художник не оставил актёра и без памятных подарков. Автор экспозиции вручил иностранцу его собственный портрет, а также портрет его супруги.

«Недавно она родила ему третьего ребёнка, и я невероятно рад этому событию. Чтобы она не обиделась на него, я сделал её портрет, чтобы порадовать», — пояснил Сафронов.