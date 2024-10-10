Звезда «Великолепного века» Озчивит приобщился к русскому искусству в сердце Петербурга
Бурак Озчивит посетил выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
Бурак Озчивит и Никас Сафронов. Обложка © Telegram / Gazeta.SPb
Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит стал гостем выставки российского художника Никаса Сафронова в самом сердце города на Неве. Актёр посетил экспозицию на территории Петропавловской крепости 9 октября, персональную экскурсию для него провёл сам живописец.
Мастер кисти тщательно ознакомил зарубежного гостя с собственными полотнами, а затем для Озчивита выступил сын Никаса Лука Сафронов-Затравкин, исполнивший композицию на фортепиано. Художник не оставил актёра и без памятных подарков. Автор экспозиции вручил иностранцу его собственный портрет, а также портрет его супруги.
«Недавно она родила ему третьего ребёнка, и я невероятно рад этому событию. Чтобы она не обиделась на него, я сделал её портрет, чтобы порадовать», — пояснил Сафронов.
В завершение художник выразил надежду, что они с актёром станут настоящими друзьями. Затем Бурак провёл фан-встречу, где поделился планами на время пребывания в России.
Напомним, что весной этого года звезда «Великолепного века» изъявила желание создать совместный с Россией кинопроект. Позже выяснилось, что Озчивит сыграет роль в новогодней комедии «Ёлки 11», съёмки которой уже стартовали. Ещё в планах актёра сняться в сиквеле фильма «Беляковы в отпуске».