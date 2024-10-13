Бурак Озчивит хочет повторить трагический успех сериала «Чёрная любовь» в российском фильме

Турецкий актёр Бурак Озчивит, которого зрители знают по ролям в сериалах «Великолепный век», «Чёрная любовь» и «Основание: Осман» после участия в фильме «Ёлки 11» хочет вновь появиться в российском кино, однако теперь он рассчитывает на одну из ведущих ролей. Об этом артист сообщил в беседе с ТАСС.

В августе Озчивит принял участие в съёмках «Ёлки 11». Как рассказал сам актёр, согласился он с ходу, поскольку питает любовь к российской культуре и искусству. Его роль в проекте не была столь значительной, как ему бы того хотелось, поэтому в дальнейшем турецкий артист планирует сыграть ключевого персонажа. Однако артист признался, что не особо разбирается в российском кино.

«Я даже фильмы, в которых снимаюсь сам, не всегда успеваю посмотреть или досмотреть до конца. В свой единственный выходной я стараюсь больше времени проводить с семьёй и детьми. Это самое главное в моей жизни», — отметил Озчивит.

Также артист выразил заинтересованность в участии в театральных проектах. По его словам, сейчас времени на подобные инициативы у него нет, но в будущем это может измениться.