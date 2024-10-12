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12 октября, 19:26

Звезда сериала «Бывшие» Чабан упал в обморок во время спектакля в Петербурге

SHOT: Актёр Григорий Чабан упал в обморок во время спектакля в Санкт-Петербурге

Актёр Григорий Чабан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grisha_chaban

Актёр Григорий Чабан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grisha_chaban

Актёр Григорий Чабан упал в обморок во время спектакля в Санкт-Петербурге. Предварительно, это произошло из-за спазма сосудов, сейчас артист находится в больнице. Об этом пишет SHOT.

Ему стало плохо во время спектакля «Три сестры», который проходил сегодня вечером в театре Ленсовета. 38-летний Чабан внезапно потерял сознание в самом начале постановки, на место вызвали скорую помощь. В итоге медики приняли решение госпитализировать актёра, причины его состояния станут ясны после обследований. Спектакль из-за случившегося уже перенесли на 2 декабря.

Чабан известен зрителям по работам в таких сериалах, как «Бывшие», «Налёт», «Почка» и других.

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Оксана Попова
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