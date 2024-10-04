Звезду «Служебного романа» Выходцеву экстренно госпитализировали

Легендарную советскую актрису Инну Выходцеву экстренно госпитализировали с инсультом. Ей стало плохо в Доме ветеранов сцены имени А. А. Яблочкиной в Москве, передаёт Mash. Сейчас актрисе 90 лет.

Выходцева снималась в эпизодических ролях известных кинокартин, таких как «Тихий дон», «Служебный роман» и «Москва слезам не верит». Также в её фильмографии значатся более 30 картин. Многие знают голос этой советской актрисы — она озвучила Софи Лорен и Клаудию Кардинале.