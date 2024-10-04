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4 октября, 07:38

Звезду «Служебного романа» Выходцеву экстренно госпитализировали

Mash: Актрису Инну Выходцеву экстренно госпитализировали с инсультом

Инна Выходцева в эпизоде фильма. Фото © “Москва слезам не верит” реж. Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Инна Выходцева в эпизоде фильма. Фото © “Москва слезам не верит” реж. Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Легендарную советскую актрису Инну Выходцеву экстренно госпитализировали с инсультом. Ей стало плохо в Доме ветеранов сцены имени А. А. Яблочкиной в Москве, передаёт Mash. Сейчас актрисе 90 лет.

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Выходцева снималась в эпизодических ролях известных кинокартин, таких как «Тихий дон», «Служебный роман» и «Москва слезам не верит». Также в её фильмографии значатся более 30 картин. Многие знают голос этой советской актрисы — она озвучила Софи Лорен и Клаудию Кардинале.

Ранее в больницу с сильным ушибом попала актриса Наталья Аринбасарова. Она была удостоена приза Венецианского кинофестиваля «Золотой кубок Вольпи», а также стала заслуженной артисткой РСФСР и Казахстана.

Полина Никифорова
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