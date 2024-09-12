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12 сентября, 11:10

Первую жену режиссёра Кончаловского госпитализировали в Подмосковье

Актриса Наталья Аринбасарова попала в больницу в Подмосковье из-за травмы

Наталья Аринбасарова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Аринбасарова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российскую актрису Наталью Аринбасарову доставили в больницу в Московской области из-за ушиба. Об этом пишет сайт MK.ru.

Несколько дней назад артистка упала, когда занималась домашними делами в Истринском городском округе. Аринбасарова сильно ударилась, но изначально не придала этому значения. Через пять дней травма напомнила о себе, вызвав острые боли в животе. Теперь артистке предстоит пройти комплексное обследование, сейчас за ней наблюдают врачи.

Наталье Аринбасаровой 77 лет, она заслуженная артистка РСФСР и Казахстана. Актриса сыграла главную роль в дебютном фильме режиссёра Андрея Михалкова-Кончаловского «Первый учитель». Впоследствии Аринбасарова получила приз Венецианского кинофестиваля «Золотой кубок Вольпи». С 1971 года служит в труппе Государственного театра-студии киноактёра в Москве.

Актриса была замужем дважды. Первым супругом стал режиссёр Андрей Михалков-Кончаловский. В их браке родился сын Егор. После развода артистка снова вышла замуж за художника Николая Двигубского, но позднее рассталась и с ним.

92-летний Бедрос Киркоров экстренно госпитализирован в Москве
92-летний Бедрос Киркоров экстренно госпитализирован в Москве

А ранее Life.ru писал, что 10 сентября в больницу попал народный артист РФ Борис Щербаков. По данным Life.ru, у 74-летней звезды «Солдатов» выявили нестабильную стенокардию. Ему стало плохо дома в Москве. Позднее стало известно, что врачи смогли стабилизировать состояние Щербакова, его готовят к выписке.

Дарья Нарыкова
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