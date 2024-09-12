Первую жену режиссёра Кончаловского госпитализировали в Подмосковье
Актриса Наталья Аринбасарова попала в больницу в Подмосковье из-за травмы
Наталья Аринбасарова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российскую актрису Наталью Аринбасарову доставили в больницу в Московской области из-за ушиба. Об этом пишет сайт MK.ru.
Несколько дней назад артистка упала, когда занималась домашними делами в Истринском городском округе. Аринбасарова сильно ударилась, но изначально не придала этому значения. Через пять дней травма напомнила о себе, вызвав острые боли в животе. Теперь артистке предстоит пройти комплексное обследование, сейчас за ней наблюдают врачи.
Наталье Аринбасаровой 77 лет, она заслуженная артистка РСФСР и Казахстана. Актриса сыграла главную роль в дебютном фильме режиссёра Андрея Михалкова-Кончаловского «Первый учитель». Впоследствии Аринбасарова получила приз Венецианского кинофестиваля «Золотой кубок Вольпи». С 1971 года служит в труппе Государственного театра-студии киноактёра в Москве.
Актриса была замужем дважды. Первым супругом стал режиссёр Андрей Михалков-Кончаловский. В их браке родился сын Егор. После развода артистка снова вышла замуж за художника Николая Двигубского, но позднее рассталась и с ним.
А ранее Life.ru писал, что 10 сентября в больницу попал народный артист РФ Борис Щербаков. По данным Life.ru, у 74-летней звезды «Солдатов» выявили нестабильную стенокардию. Ему стало плохо дома в Москве. Позднее стало известно, что врачи смогли стабилизировать состояние Щербакова, его готовят к выписке.