Первую жену режиссёра Кончаловского госпитализировали в Подмосковье

Российскую актрису Наталью Аринбасарову доставили в больницу в Московской области из-за ушиба. Об этом пишет сайт MK.ru.

Несколько дней назад артистка упала, когда занималась домашними делами в Истринском городском округе. Аринбасарова сильно ударилась, но изначально не придала этому значения. Через пять дней травма напомнила о себе, вызвав острые боли в животе. Теперь артистке предстоит пройти комплексное обследование, сейчас за ней наблюдают врачи.

Наталье Аринбасаровой 77 лет, она заслуженная артистка РСФСР и Казахстана. Актриса сыграла главную роль в дебютном фильме режиссёра Андрея Михалкова-Кончаловского «Первый учитель». Впоследствии Аринбасарова получила приз Венецианского кинофестиваля «Золотой кубок Вольпи». С 1971 года служит в труппе Государственного театра-студии киноактёра в Москве.