Life.ru узнал причину второй за две недели госпитализации Бориса Щербакова

Сегодня стало известно, что Борису Щербакову стало плохо в его московской квартире на Тверской . Сообщалось, что у него прихватило сердце.

К слову, ранее артиста четыре раза за короткое время госпитализировали в больницу — с коронавирусом и пневмонией, а 30 августа актёр попал к врачам с нарушением сердечного ритма. Кроме того, у Щербакова удалили почку из-за злокачественной опухоли. Новообразование у артиста нашли в феврале 2023 года. Сложная операция обернулась полугодовой реабилитацией, которая дала свои плоды. Но с тех пор у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.