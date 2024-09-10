Life.ru узнал причину второй за две недели госпитализации Бориса Щербакова
SHOT: Бориса Щербакова доставили в больницу в Москве с нестабильной стенокардией
Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Актёра Бориса Щербакова доставили в одну из московских больниц с нестабильной стенокардией. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, звезда сериала «Солдаты» сейчас в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают 74-летнему народному артисту РФ всю необходимую помощь.
Сегодня стало известно, что Борису Щербакову стало плохо в его московской квартире на Тверской. Сообщалось, что у него прихватило сердце.
К слову, ранее артиста четыре раза за короткое время госпитализировали в больницу — с коронавирусом и пневмонией, а 30 августа актёр попал к врачам с нарушением сердечного ритма. Кроме того, у Щербакова удалили почку из-за злокачественной опухоли. Новообразование у артиста нашли в феврале 2023 года. Сложная операция обернулась полугодовой реабилитацией, которая дала свои плоды. Но с тех пор у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.