Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 16:19

Life.ru узнал причину второй за две недели госпитализации Бориса Щербакова

SHOT: Бориса Щербакова доставили в больницу в Москве с нестабильной стенокардией

Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёра Бориса Щербакова доставили в одну из московских больниц с нестабильной стенокардией. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, звезда сериала «Солдаты» сейчас в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают 74-летнему народному артисту РФ всю необходимую помощь.

Сегодня стало известно, что Борису Щербакову стало плохо в его московской квартире на Тверской. Сообщалось, что у него прихватило сердце.

«Меня не волнует»: Актёр Валерий Афанасьев прокомментировал информацию о потере зрения
«Меня не волнует»: Актёр Валерий Афанасьев прокомментировал информацию о потере зрения

К слову, ранее артиста четыре раза за короткое время госпитализировали в больницу — с коронавирусом и пневмонией, а 30 августа актёр попал к врачам с нарушением сердечного ритма. Кроме того, у Щербакова удалили почку из-за злокачественной опухоли. Новообразование у артиста нашли в феврале 2023 года. Сложная операция обернулась полугодовой реабилитацией, которая дала свои плоды. Но с тех пор у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.

Никита Осипов
  • Новости
  • Борис Щербаков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров