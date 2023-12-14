Актёр Борис Щербаков смог победить рак, но лишился почки

Актёр Борис Щербаков смог победить рак, к таким выводам пришли врачи после недавнего контрольного обследования. По данным SHOT , результаты у 74-летней звезды "Солдат" и "Сыщиков" были отличные.

Злокачественное образование в почке у артиста нашли ещё в феврале, тогда врачи удалили его и сам орган. Сложная операция обернулась полугодовой реабилитацией, и, к счастью, она дала свои плоды. Правда, у Щербакова остаются некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни, но в остальном состояние его здоровья очень хорошее.