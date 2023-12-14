Актёр Борис Щербаков смог победить рак, но лишился почки
SHOT: Известный российский актёр Борис Щербаков смог победить рак
Борис Щербаков и Татьяна Бронзова. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Актёр Борис Щербаков смог победить рак, к таким выводам пришли врачи после недавнего контрольного обследования. По данным SHOT, результаты у 74-летней звезды "Солдат" и "Сыщиков" были отличные.
Злокачественное образование в почке у артиста нашли ещё в феврале, тогда врачи удалили его и сам орган. Сложная операция обернулась полугодовой реабилитацией, и, к счастью, она дала свои плоды. Правда, у Щербакова остаются некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни, но в остальном состояние его здоровья очень хорошее.
К слову, супруга Щербакова Татьяна Бронзова также смогла победить рак. Много лет актёр помогал жене побороть болезнь, и у неё наступила ремиссия.
Напомним, в начале февраля Бориса Щербакова госпитализировали прямо с репетиции. Тогда Татьяна Бронзова заявляла о простуде, а сын актёра — об "осложнениях по кардиологии", из-за чего его даже перевели в реанимацию. Уже в середине месяца Щербаков выписался из больницы, выразив готовность продолжать работать.