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14 декабря, 06:46

Актёр Борис Щербаков смог победить рак, но лишился почки

SHOT: Известный российский актёр Борис Щербаков смог победить рак

<p>Борис Щербаков и Татьяна Бронзова. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Борис Щербаков и Татьяна Бронзова. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Актёр Борис Щербаков смог победить рак, к таким выводам пришли врачи после недавнего контрольного обследования. По данным SHOT, результаты у 74-летней звезды "Солдат" и "Сыщиков" были отличные.

Злокачественное образование в почке у артиста нашли ещё в феврале, тогда врачи удалили его и сам орган. Сложная операция обернулась полугодовой реабилитацией, и, к счастью, она дала свои плоды. Правда, у Щербакова остаются некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни, но в остальном состояние его здоровья очень хорошее.

К слову, супруга Щербакова Татьяна Бронзова также смогла победить рак. Много лет актёр помогал жене побороть болезнь, и у неё наступила ремиссия.

Назван симптом поздней стадии рака яичников, который обычно принято игнорировать

Назван симптом поздней стадии рака яичников, который обычно принято игнорировать

Напомним, в начале февраля Бориса Щербакова госпитализировали прямо с репетиции. Тогда Татьяна Бронзова заявляла о простуде, а сын актёра — об "осложнениях по кардиологии", из-за чего его даже перевели в реанимацию. Уже в середине месяца Щербаков выписался из больницы, выразив готовность продолжать работать.

Матвей Константинов
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