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10 сентября, 15:04

Борису Щербакову вызвали скорую домой: прихватило сердце

Народному артисту РФ Борису Щербакову вызвали скорую в квартиру на Тверской

В декабре Борису Щербакову должно исполниться 75 лет. Обложка © Софья Сандурская/ТАСС

В декабре Борису Щербакову должно исполниться 75 лет. Обложка © Софья Сандурская/ТАСС

Народному артисту Российской Федерации Борису Щербакову стало плохо в его московской квартире на Тверской. Как стало известно Mash, у него прихватило сердце. Родные вызвали скорую, прямо сейчас решается вопрос о госпитализации.

Ранее звезду «Марша Турецкого» и сериала «Солдаты» четыре раза за короткое время госпитализировали в больницу — с коронавирусом и пневмонией, а ещё — с нарушением сердечного ритма. Кроме того, за плечами у Щербакова удаление почки из-за злокачественной опухоли. Новообразование у артиста нашли в феврале 2023 года, тогда медики удалили его и сам орган. Сложная операция обернулась полугодовой реабилитацией, она дала свои плоды. Однако с тех пор у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.

В декабре Борису Щербакову должно исполниться 75 лет.

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Марина Фещенко
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