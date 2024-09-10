Борису Щербакову вызвали скорую домой: прихватило сердце

Ранее звезду «Марша Турецкого» и сериала «Солдаты» четыре раза за короткое время госпитализировали в больницу — с коронавирусом и пневмонией, а ещё — с нарушением сердечного ритма. Кроме того, за плечами у Щербакова удаление почки из-за злокачественной опухоли. Новообразование у артиста нашли в феврале 2023 года, тогда медики удалили его и сам орган. Сложная операция обернулась полугодовой реабилитацией, она дала свои плоды. Однако с тех пор у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.