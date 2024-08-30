Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 10:21

Победившего рак Бориса Щербакова госпитализировали с нарушением сердечного ритма

Mash: Актёра Бориса Щербакова госпитализировали с нарушением сердечного ритма

Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Актёра Бориса Щербакова доставили в отделение кардиологии одной из московских больниц с нарушением сердечного ритма. Как сообщает Mash, 74-летнего народного артиста РФ уже много лет беспокоит фибрилляция предсердий, ишемия и кардиосклероз.

Недавно звезда сериала «Солдаты» пожаловался на слабость, одышку и боли в животе, он не мог ничего есть. Сообщается, что медики после госпитализации стабилизировали состояние знаменитости и подобрали терапию.

Через неделю Щербакова выписали с позитивной динамикой под наблюдение. Ему необходимо соблюдать рекомендации по питанию и нагрузкам.

Александра Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии
Александра Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии

Ранее Щербакову удалили почку из-за злокачественной опухоли. Образование в почке у артиста нашли в феврале 2023 года, тогда медики удалили его и сам орган. Сложная операция обернулась полугодовой реабилитацией, она дала свои плоды. Однако с тех пор у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.

Никита Осипов
  • Новости
  • Борис Щербаков
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров