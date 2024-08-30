Победившего рак Бориса Щербакова госпитализировали с нарушением сердечного ритма
Mash: Актёра Бориса Щербакова госпитализировали с нарушением сердечного ритма
Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Актёра Бориса Щербакова доставили в отделение кардиологии одной из московских больниц с нарушением сердечного ритма. Как сообщает Mash, 74-летнего народного артиста РФ уже много лет беспокоит фибрилляция предсердий, ишемия и кардиосклероз.
Недавно звезда сериала «Солдаты» пожаловался на слабость, одышку и боли в животе, он не мог ничего есть. Сообщается, что медики после госпитализации стабилизировали состояние знаменитости и подобрали терапию.
Через неделю Щербакова выписали с позитивной динамикой под наблюдение. Ему необходимо соблюдать рекомендации по питанию и нагрузкам.
Ранее Щербакову удалили почку из-за злокачественной опухоли. Образование в почке у артиста нашли в феврале 2023 года, тогда медики удалили его и сам орган. Сложная операция обернулась полугодовой реабилитацией, она дала свои плоды. Однако с тех пор у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.