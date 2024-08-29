Александра Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии
Рак предстательной железы у Александра Буйнова диагностировали ещё в нулевых. Обложка © Агентство «Москва» / Андрей Никеричев
Народного артиста Российской Федерации Александра Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии. По информации Mash, у певца появились новые опухолевые очаги после удаления новообразования.
Как рассказывал журналистам сам Буйнов, заболевание у него первично диагностировали около 20 лет назад. В 2011 году певец добился ремиссии, но не избавился от недуга полностью: ему необходимо принимать препараты под строгим присмотром врачей.
В августе певец снова попал в больницу, где обследовался и прошёл гормональное лечение после недавних операций.
Редакция Life.ru желает Александру Николаевичу Буйнову скорейшего выздоровления.
А ранее актёр Роман Мадянов, который играл полковника Колобкова в сериале «Солдаты», был экстренно госпитализирован из-за проблем с тазобедренным суставом, врачи диагностировали у него коксартроз, при несвоевременном лечении которого грозит полная инвалидность.