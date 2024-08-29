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29 августа, 07:24

Александра Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии

Рак предстательной железы у Александра Буйнова диагностировали ещё в нулевых. Обложка © Агентство «Москва» / Андрей Никеричев

Рак предстательной железы у Александра Буйнова диагностировали ещё в нулевых. Обложка © Агентство «Москва» / Андрей Никеричев

Народного артиста Российской Федерации Александра Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии. По информации Mash, у певца появились новые опухолевые очаги после удаления новообразования.

Как рассказывал журналистам сам Буйнов, заболевание у него первично диагностировали около 20 лет назад. В 2011 году певец добился ремиссии, но не избавился от недуга полностью: ему необходимо принимать препараты под строгим присмотром врачей.

В августе певец снова попал в больницу, где обследовался и прошёл гормональное лечение после недавних операций.

Редакция Life.ru желает Александру Николаевичу Буйнову скорейшего выздоровления.

«Это со мной уже»: Буйнов признался, что страдает от неизлечимого недуга
«Это со мной уже»: Буйнов признался, что страдает от неизлечимого недуга

А ранее актёр Роман Мадянов, который играл полковника Колобкова в сериале «‎Солдаты», был экстренно госпитализирован из-за проблем с тазобедренным суставом, врачи диагностировали у него коксартроз, при несвоевременном лечении которого грозит полная инвалидность.

Алексей Берковиц
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