Народного артиста Российской Федерации Александра Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии. По информации Mash, у певца появились новые опухолевые очаги после удаления новообразования.

Как рассказывал журналистам сам Буйнов, заболевание у него первично диагностировали около 20 лет назад. В 2011 году певец добился ремиссии, но не избавился от недуга полностью: ему необходимо принимать препараты под строгим присмотром врачей.

В августе певец снова попал в больницу, где обследовался и прошёл гормональное лечение после недавних операций.

Редакция Life.ru желает Александру Николаевичу Буйнову скорейшего выздоровления.