«Это со мной уже»: Буйнов признался, что страдает от неизлечимого недуга

Народный артист России Александр Буйнов, несмотря на уважаемый возраст, всё ещё активно выступает. К примеру, поклонники певца могут насладиться его творчеством на «Новой волне», которая в этом году проходит на федеральной территории «Сириус».

Однако на сей раз музыканту пришлось радовать фанатов, превозмогая боль. Журналисты обратили внимание, что Буйнов хромает во время ходьбы, и обратились к нему за разъяснениями. Артист признался, что страдает от неизлечимого недуга.

«Старая болячка. Я не то чтобы интенсивно спортом занимался. Но, по крайней мере, занимаюсь до сих пор. Сейчас говорят: бегать вредно, говорят, лучше ходить. Я вот повредил себе голеностоп, колено. Это мелочи. Я думаю, что это со мной уже», — цитирует 74-летнего певца NEWS.ru.