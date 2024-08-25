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25 августа, 19:32

«Это со мной уже»: Буйнов признался, что страдает от неизлечимого недуга

Александр Буйнов рассказал о травме колена и голеностопа

Александр Буйнов. Фото © Telegram / Александр Буйнов

Александр Буйнов. Фото © Telegram / Александр Буйнов

Народный артист России Александр Буйнов, несмотря на уважаемый возраст, всё ещё активно выступает. К примеру, поклонники певца могут насладиться его творчеством на «Новой волне», которая в этом году проходит на федеральной территории «Сириус».

Однако на сей раз музыканту пришлось радовать фанатов, превозмогая боль. Журналисты обратили внимание, что Буйнов хромает во время ходьбы, и обратились к нему за разъяснениями. Артист признался, что страдает от неизлечимого недуга.

«Старая болячка. Я не то чтобы интенсивно спортом занимался. Но, по крайней мере, занимаюсь до сих пор. Сейчас говорят: бегать вредно, говорят, лучше ходить. Я вот повредил себе голеностоп, колено. Это мелочи. Я думаю, что это со мной уже», — цитирует 74-летнего певца NEWS.ru.

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Ранее Александр Буйнов рассказал, почему всегда ходит в очках. Музыкант признался, что в детстве из-за шалости чуть не лишился зрения.

Борис Эльфанд
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