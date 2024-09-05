«Меня не волнует»: Актёр Валерий Афанасьев прокомментировал информацию о потере зрения
Актёр Валерий Афанасьев опроверг слухи о потере зрения
Валерий Афанасьев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Народный артист России Валерий Афанасьев отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы потерял зрение. Актёр опроверг эти слухи. По словам звезды театра и кино, с ним всё нормально и его не волнует, что пишут журналисты.
«Всё нормально со мной. Я сейчас на гастролях в Когалыме, участвую в концертной программе, посвящённой пятилетию открытия филиала Малого театра в Югре. А что там пишут обо мне, меня не волнует», — отметил Афанасьев в беседе с kp.ru.
Напомним, вчера появилась информация, что спектакли с участием актёра могут отменить из-за его проблем со зрением. Сообщалось, что Афанасьев готовится к операции.