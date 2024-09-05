Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 09:31

«Меня не волнует»: Актёр Валерий Афанасьев прокомментировал информацию о потере зрения

Актёр Валерий Афанасьев опроверг слухи о потере зрения

Валерий Афанасьев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Валерий Афанасьев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Народный артист России Валерий Афанасьев отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы потерял зрение. Актёр опроверг эти слухи. По словам звезды театра и кино, с ним всё нормально и его не волнует, что пишут журналисты.

«Всё нормально со мной. Я сейчас на гастролях в Когалыме, участвую в концертной программе, посвящённой пятилетию открытия филиала Малого театра в Югре. А что там пишут обо мне, меня не волнует», — отметил Афанасьев в беседе с kp.ru.

Актёр Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Москве
Актёр Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Москве

Напомним, вчера появилась информация, что спектакли с участием актёра могут отменить из-за его проблем со зрением. Сообщалось, что Афанасьев готовится к операции.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров