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4 сентября, 08:22

Валерий Афанасьев готовится к операции из-за серьёзных проблем со зрением, его спектакли под угрозой

Mash: Спектакли актёра Афанасьева могут отменить из-за проблем со зрением

Валерий Афанасьев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Валерий Афанасьев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Спектакли с участием Валерия Афанасьева могут быть отменены из-за серьёзных проблем со зрением, выявленных у артиста. Он рассказал, что практически ослеп на один глаз.

Как сообщает Mash, ещё два года назад у Афанасьева возникли проблемы с сетчаткой правого глаза. Тогда артист прошёл курс лечения внутриглазными инъекциями. Это смогло исправить ситуацию лишь на время. На данный момент к этому добавилась катаракта. Врачи предложили театралу провести операцию, сейчас он готовится к госпитализации.

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Недавно российскому актёру Евгению Миронову провели операцию на позвоночнике. Врачи нашли у него межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу межпозвоночного диска. Хирурги удалили поражённые участки и установили пациенту нейроимплант.

Николай Рюмин
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