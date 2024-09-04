Валерий Афанасьев готовится к операции из-за серьёзных проблем со зрением, его спектакли под угрозой

Спектакли с участием Валерия Афанасьева могут быть отменены из-за серьёзных проблем со зрением, выявленных у артиста. Он рассказал, что практически ослеп на один глаз.

Как сообщает Mash, ещё два года назад у Афанасьева возникли проблемы с сетчаткой правого глаза. Тогда артист прошёл курс лечения внутриглазными инъекциями. Это смогло исправить ситуацию лишь на время. На данный момент к этому добавилась катаракта. Врачи предложили театралу провести операцию, сейчас он готовится к госпитализации.