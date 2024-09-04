Валерий Афанасьев готовится к операции из-за серьёзных проблем со зрением, его спектакли под угрозой
Mash: Спектакли актёра Афанасьева могут отменить из-за проблем со зрением
Валерий Афанасьев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Спектакли с участием Валерия Афанасьева могут быть отменены из-за серьёзных проблем со зрением, выявленных у артиста. Он рассказал, что практически ослеп на один глаз.
Как сообщает Mash, ещё два года назад у Афанасьева возникли проблемы с сетчаткой правого глаза. Тогда артист прошёл курс лечения внутриглазными инъекциями. Это смогло исправить ситуацию лишь на время. На данный момент к этому добавилась катаракта. Врачи предложили театралу провести операцию, сейчас он готовится к госпитализации.
Недавно российскому актёру Евгению Миронову провели операцию на позвоночнике. Врачи нашли у него межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу межпозвоночного диска. Хирурги удалили поражённые участки и установили пациенту нейроимплант.