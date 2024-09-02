Умер польский актёр Эугениуш Корчаровский из культовой комедии «Ва-банк»

Польский актёр театра и кино Эугениуш Корчаровский скончался на 88-м году жизни. О печальном и известии сообщила его дочь Наталья. При этом причины смерти не уточняются.

«Моему отцу, Эугениушу Корчаровскому, было 87 лет, когда он ушёл из жизни. Я всё ещё не могу осознать, что больше никогда не смогу поговорить с ним. Мне хотелось, чтобы он увидел мою семью и будущих детей. Он был замечательным отцом, о котором многие могли бы только мечтать. Я буду очень скучать по тебе, дорогой папа», — написала она.

Эугениуш Корчаровский появился на свет в 1937 году во Львове. В 1963 году он завершил обучение в Академии драматического искусства в Кракове. Его карьера началась в театрах Лодзи, включая театр имени Ярача и Новый театр, а в кино он начал сниматься с 1964 года.

Работы артиста были широко известны и нашей аудитории. Зрители особенно запомнили культовую комедию Махульского «Ва-банк», а также несколько советско-польских и советских фильмов. К примеру, «От Буга до Вислы» Левчука и многосерийная военная драма «Красный цвет папоротника». Среди других значимых проектов можно выделить «Четыре танкиста и собака», «Ставка больше, чем жизнь» и «Знахарь».