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2 сентября, 15:43

Актёру Евгению Миронову провели операцию на позвоночнике

Евгений Миронов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Евгений Миронов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российскому актёру Евгению Миронову провели операцию на позвоночнике. Об этом сообщает Mash.

По сведениям телеграм-канала, артиста положили в нейрохирургическое отделение из-за жалоб на боли в шее, отдающих в левую руку. Врачи диагностировали у него межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу межпозвоночного диска. Хирурги удалили поражённые участки и установили пациенту нейроимплант.

Актёру пришлось провести в медучреждении две недели, теперь он восстанавливается. На протяжении двух месяцев Миронову запрещены вертикальные нагрузки, а также предписаны регулярные тренировки, укрепляющие мышечный корсет.

В 2023 году во время церемонии «Золотой орёл» Миронов сказал, что его недуг — божья кара, которую он заслужил, исполнив роль епископа в картине «Сердце Пармы». Болезнь начала развиваться после того, как он застудил спину в поезде.

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На днях Life.ru рассказывал о госпитализации победившего рак Бориса Щербакова. 74-летнего народного артиста РФ доставили в отделение кардиологии одной из московских больниц с нарушением сердечного ритма. В прошлом году ему удалили почку из-за злокачественной опухоли. Сложная операция обернулась полугодовой реабилитацией, она дала свои плоды.

Юрий Лысенко
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