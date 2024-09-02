Российскому актёру Евгению Миронову провели операцию на позвоночнике. Об этом сообщает Mash.

По сведениям телеграм-канала, артиста положили в нейрохирургическое отделение из-за жалоб на боли в шее, отдающих в левую руку. Врачи диагностировали у него межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу межпозвоночного диска. Хирурги удалили поражённые участки и установили пациенту нейроимплант.

Актёру пришлось провести в медучреждении две недели, теперь он восстанавливается. На протяжении двух месяцев Миронову запрещены вертикальные нагрузки, а также предписаны регулярные тренировки, укрепляющие мышечный корсет.

В 2023 году во время церемонии «Золотой орёл» Миронов сказал, что его недуг — божья кара, которую он заслужил, исполнив роль епископа в картине «Сердце Пармы». Болезнь начала развиваться после того, как он застудил спину в поезде.