Врач объяснил, как правильно сидеть за столом, чтобы не угробить позвоночник

Проблемы с позвоночником, костями, мышцами зачастую возникают у людей, которые работают за компьютером, что называется, не вставая с места. Чтобы здоровье оставалось в порядке, очень важно соблюдать некоторые условия.

Как правильно работать за столом, объяснил врач Лев Семёнов. Как пишет РИАМО, специалист по ЛФК призвал часто менять позу. Лучше всего делать это каждые 5–10 минут.

Важное значение имеет и компьютерное кресло. В частности, эксперт рекомендовал выбирать модели с регулируемой высотой. Это нужно, чтобы ноги твёрдо стояли на полу, а колени и бёдра находились на одном уровне.

"При правильной настройке ваши ноги окажутся согнутыми под углом в 90 градусов", — подчеркнул специалист.

Кроме того, если подходящего кресла нет, можно подкладывать подушку. А ещё врач не рекомендует сидеть на краю кресла.