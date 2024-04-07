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7 апреля, 19:19

Россиянам назвали 3 упражнения, которые избавят от боли в пояснице

Врач ЛФК Данилова: Снять боль в пояснице помогут упражнения на ягодичную область

Снять боль в пояснице помогут упражнения на ягодичную область. Обложка © Freepik

Снять боль в пояснице помогут упражнения на ягодичную область. Обложка © Freepik

В случае болей в пояснице упражнения на ягодицы помогут разблокировать крестцово-подвздошные сочленения и уменьшить избыточный прогиб в спине, что сделает движения более лёгкими и уберёт дискомфорт. Об этом рассказала врач по лечебно-физической культуре Римма Данилова.

"При длительном нахождении в положении сидя ягодичная область зачастую испытывает сильное давление вместе с гипоксией — состоянием, когда к тканям не поступает достаточное количество кислорода", — объяснила врач ЛФК в беседе "Газете.ru".

По её словам, самыми действенными упражнениями на ягодицы при поясничных болях считаются приседания у стены, растяжка ягодичных мышц лёжа, а также упражнения на коррекцию наклона таза. Однако, прежде чем "снимать" боль, нужно выяснить причину её возникновения и разобраться, какая она — острая, тупая, тянущая, ноющая. Для этого необходимо проконсультироваться с врачом.

"Это важно, потому что боли в области поясницы могут быть связаны не с напряжением мышц, а, например, с заболеванием почек, что требует не упражнений, а лекарственной терапии", — заключила специалист.

Названо два симптома, которые могут указывать на рак почек
Названо два симптома, которые могут указывать на рак почек

Ранее были названы 3 симптома, по которым можно отличить боль в пояснице из-за остеохондроза от проблем с почками. По словам терапевта, стоит обратить внимание на продолжительность неприятных ощущений.

Евгения Мосс
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