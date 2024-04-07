Россиянам назвали 3 упражнения, которые избавят от боли в пояснице

В случае болей в пояснице упражнения на ягодицы помогут разблокировать крестцово-подвздошные сочленения и уменьшить избыточный прогиб в спине, что сделает движения более лёгкими и уберёт дискомфорт. Об этом рассказала врач по лечебно-физической культуре Римма Данилова.

"При длительном нахождении в положении сидя ягодичная область зачастую испытывает сильное давление вместе с гипоксией — состоянием, когда к тканям не поступает достаточное количество кислорода", — объяснила врач ЛФК в беседе "Газете.ru".

По её словам, самыми действенными упражнениями на ягодицы при поясничных болях считаются приседания у стены, растяжка ягодичных мышц лёжа, а также упражнения на коррекцию наклона таза. Однако, прежде чем "снимать" боль, нужно выяснить причину её возникновения и разобраться, какая она — острая, тупая, тянущая, ноющая. Для этого необходимо проконсультироваться с врачом.

"Это важно, потому что боли в области поясницы могут быть связаны не с напряжением мышц, а, например, с заболеванием почек, что требует не упражнений, а лекарственной терапии", — заключила специалист.