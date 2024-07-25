Названы две главные болезни мужчин, работающих в офисе

Офисная работа может спровоцировать развитие серьёзных проблем со здоровьем, причём некоторые из них чаще всего диагностируются у мужчин. Что это за недуги, которым подвержен офисный планктон, рассказал врач – уролог-андролог "СМ-Клиники" Антон Одегнал.

Два главных заболевания — это простатит и варикоцеле. И развиваются они из-за гиподинамии.

"Длительная сидячая работа способствует нарушению кровообращения и застою крови в области малого таза в целом и предстательной железы в частности. Со временем это может привести к появлению воспалительных процессов, сопровождающихся бактериальной инфекцией в простате. Так постепенно развивается простатит", — объяснил уролог-андролог в беседе с "Газетой.ru".

Распознать у себя признаки простатита можно по учащённому мочеиспусканию, болям в мошонке и ослабленной эрекции. Избежать развития заболевания не так уж и сложно. Достаточно чаще двигаться, проходить медицинские осмотры каждые полгода и нормализовать питание.

Кроме того, застой в области малого таза значительно повышает риск развития варикоцеле. В данном случае мужчина ощущает сильные боли в области паха, возникают отёчность и асимметрия мошонки с уменьшением размеров поражённого яичка. Как отметил специалист, лучше лечение не затягивать, так как варикоцеле может нарушить работу гормонов и даже привести к бесплодию.

На данный момент даже сложные формы варикоцеле успешно лечатся с помощью хирургического вмешательства. У мужчин из-за работы в офисе также нередко развивается аденома простаты (доброкачественная опухоль), которую также нужно лечить в кабинете хирурга с помощью трансуретральной резекции.