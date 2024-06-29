Пора размяться: 12 простых упражнений для спины, которые можно делать дома и в офисе Болит спина, ухудшилась осанка? Возможно, виной тому сидячий образ жизни, ведь время, проведённое за компьютером дома и в офисе, способно не только принести вам деньги, но и вызвать проблемы со здоровьем. Как этого избежать — Life.ru рассказывает в этой статье. 28 июня, 21:27 Болит спина, ухудшилась осанка? Возможно, виной тому сидячий образ жизни. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Современный мир всё больше требует от нас работы за компьютером, будь то в офисе или дома. Часы, проведённые в сидячем положении, могут сильно сказаться на нашем здоровье, особенно на состоянии позвоночника и спины. Постоянное сидение приводит к ослаблению мышц, нарушению осанки и появлению болей. Но существует эффективный способ справиться с этими проблемами — регулярные упражнения для спины.

Влияние сидячего образа жизни на позвоночник

Сидячий образ жизни негативно влияет на наш позвоночник. Когда мы долго сидим, мышцы спины и пресса ослабевают, теряя способность поддерживать позвоночник в правильном положении. Это приводит к искривлению осанки, появлению болей в шее, спине и пояснице. Кроме того, длительное сидение замедляет кровообращение, что ухудшает снабжение мышц и межпозвоночных дисков кислородом и питательными веществами. В результате возникают дегенеративные изменения, такие как остеохондроз и грыжи межпозвоночных дисков.

Важность упражнений для спины

Для поддержания здоровья спины и позвоночника необходимо включать в свой распорядок дня физические упражнения. Регулярные тренировки укрепляют мышцы, улучшают гибкость и подвижность позвоночника, а также способствуют улучшению кровообращения. Даже простые упражнения, выполняемые дома или в офисе, могут существенно улучшить состояние спины, снизить боли и предотвратить развитие многих проблем.

В этой статье мы предлагаем вам комплекс упражнений, которые помогут укрепить позвоночник и избавить вас от болей в спине, особенно если вы много работаете за компьютером. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете улучшить своё самочувствие и поддерживать здоровье.

О чём нужно помнить перед выполнением упражнений

Разминка. Перед началом упражнений обязательно разогрейте мышцы. Это может быть лёгкая разминка или растяжка, чтобы подготовить тело к нагрузкам и снизить риск травм.

Постепенность. Не перегружайте себя с первых дней. Начинайте с лёгких упражнений и постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность тренировок.

Регулярность. Важно выполнять упражнения регулярно. Лучше делать короткие тренировки каждый день, чем интенсивно заниматься раз в неделю.

Правильная техника. Обратите внимание на технику выполнения упражнений. Неправильное выполнение может привести к травмам и ухудшению состояния.

Ощущения. Прислушивайтесь к своему телу. Если чувствуете дискомфорт или боль, прекратите выполнение упражнений.

Простые упражнения для мышц спины и для укрепления позвоночника

Упражнение мостик для спины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

1. Кошка-корова

Как делать:

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под бёдрами. На вдохе прогните спину, поднимая голову и таз вверх, — это "корова". На выдохе округлите спину, опуская голову и таз вниз, — это "кошка". Повторите 10–15 раз, плавно переходя от одного положения к другому.

2. Планка

Как делать:

Примите упор лёжа, опираясь на предплечья и носки. Держите тело прямым, не прогибаясь в пояснице и не поднимая ягодицы. Задержитесь в этом положении на 30–60 секунд. Повторите 2–3 раза, увеличивая время по мере укрепления мышц.

3. "Плавание" на животе

Как делать:

Лягте на живот, вытяните руки вперёд. Поднимите одновременно правую руку и левую ногу, затем левую руку и правую ногу, имитируя плавание. Повторите 10–15 раз для каждой стороны.

4. Мостик

Как делать:

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол. Поднимите таз вверх, напрягая ягодицы и мышцы спины. Задержитесь в этом положении на 5–10 секунд, затем опуститесь. Повторите 10–15 раз.

Упражнения для осанки

Тяга в наклоне с утяжелением. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Guillem de Balanzo

1. Сведение лопаток

Как делать:

Сядьте или встаньте прямо, опустив руки вдоль тела. Сведите лопатки вместе, напрягая мышцы спины. Задержитесь на 5 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 10–15 раз.

2. Тяга в наклоне

Как делать:

Встаньте, слегка согнув колени и наклонившись вперёд, держа спину прямой. В руках можно держать гантели или бутылки с водой. Подтягивайте руки к груди, сводя лопатки. Повторите 10–15 раз.

3. Подъёмы рук в положении лёжа

Как делать:

Лягте на живот, руки вытянуты перед собой. Поднимайте руки вверх, отрывая их от пола, и задерживайтесь в верхнем положении на несколько секунд. Повторите 10–15 раз.

4. Стойка у стены

Как делать:

Встаньте спиной к стене, прижавшись к ней затылком, лопатками и ягодицами. Держите руки вдоль тела, ладони к стене. Задержитесь в этом положении на 1–2 минуты.

Упражнения от боли в спине

Упражнение от боли в спине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mirage_studio

1. Скручивание лежа

Как делать:

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол. Поверните колени в одну сторону, держа плечи прижатыми к полу. Задержитесь в этом положении на 20–30 секунд, затем поверните колени в другую сторону. Повторите 3–5 раз для каждой стороны.

2. Колено к груди

Как делать:

Лягте на спину, согнув одно колено и подтянув его к груди. Обхватите колено руками и задержитесь в этом положении на 20–30 секунд. Поменяйте ногу и повторите. Сделайте 3–5 повторений для каждой ноги.

3. Растяжка подколенных сухожилий

Как делать:

Лягте на спину, вытянув одну ногу вверх, держась за бедро или икру руками. Держите ногу прямо, натягивая носок на себя. Задержитесь в этом положении на 20-–30 секунд, затем смените ногу. Повторите 3–5 раз для каждой ноги.

4. Поза ребёнка

Как делать:

Встаньте на колени, опустите ягодицы на пятки и наклонитесь вперёд, вытянув руки перед собой. Расслабьтесь и задержитесь в этом положении на 1–2 минуты. Повторите 2–3 раза, чтобы полностью расслабить мышцы спины.

Советы экспертов

Регулярные упражнения для спины — важный элемент заботы о здоровье, особенно для тех, кто много времени проводит за компьютером. Специалисты рекомендуют не только выполнять описанные упражнения, но и следовать нескольким простым правилам, которые помогут снизить негативное влияние сидячего образа жизни.

Регулярные перерывы. Старайтесь делать короткие перерывы каждые 30–60 минут. Встаньте, разомнитесь, пройдитесь по комнате. Это поможет улучшить кровообращение и предотвратит застойные явления в мышцах.

Правильная осанка. Контролируйте свою осанку, сидя за компьютером. Держите спину прямой, плечи расслабленными, а ноги поставьте на пол. Если возможно, используйте эргономичное кресло.

Эргономика рабочего места. Убедитесь, что ваш монитор находится на уровне глаз, а клавиатура и мышь — на удобной высоте. Это поможет избежать лишнего напряжения в шее и плечах.

Активный образ жизни. Помимо упражнений для спины, включите в свою повседневную жизнь другие формы активности — ходьбу, плавание, йогу или занятия в тренажёрном зале. Это поможет поддерживать общий тонус мышц и улучшить общее самочувствие.

Сон на правильном матрасе. Качественный сон также важен для здоровья спины. Выбирайте матрас средней жёсткости, который будет поддерживать естественное положение позвоночника.

Помните, что забота о спине — это не одноразовое мероприятие, а постоянная работа над собой. Следуя этим простым рекомендациям и выполняя регулярные упражнения, вы сможете избежать многих проблем со спиной и поддерживать своё здоровье на высоком уровне. Начните сегодня, и ваше тело скажет вам спасибо в будущем!

Авторы Андрей Соколов