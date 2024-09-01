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1 сентября, 14:19

92-летний Бедрос Киркоров экстренно госпитализирован в Москве

SHOT: Бедроса Киркорова экстренно госпитализировали в Москве

Бедрос Киркоров. Обложка © LIFE / Дмитрий Киселёв

Бедрос Киркоров. Обложка © LIFE / Дмитрий Киселёв

Отец российского певца Филиппа Киркорова — Бедрос Киркоров — экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 92-летнему отцу известного исполнителя стало тяжело дышать. На фоне этого помощница вызвала медиков. Прибывшая на место скорая помощь, осмотрев мужчину, пришла решение о его госпитализации в столичную больницу. У Бедроса Киркорова, предположительно, диагностирована сердечная недостаточность. В больнице певец старается не унывать: всегда на связи с сыном, говорят в том числе о здоровье.

Как уже писал Life.ru, конце октября Киркорову-старшему вызвали скорую помощь из-за приступа астмы. В разговоре с журналистами артист заверил, что волноваться за него не стоит. А спустя несколько дней стало известно о том, что Бедрос Киркоров сбежал из больницы, чтобы лечиться нетрадиционными методами.

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Наталья Демьянова
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