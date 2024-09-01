92-летний Бедрос Киркоров экстренно госпитализирован в Москве

Отец российского певца Филиппа Киркорова — Бедрос Киркоров — экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 92-летнему отцу известного исполнителя стало тяжело дышать. На фоне этого помощница вызвала медиков. Прибывшая на место скорая помощь, осмотрев мужчину, пришла решение о его госпитализации в столичную больницу. У Бедроса Киркорова, предположительно, диагностирована сердечная недостаточность. В больнице певец старается не унывать: всегда на связи с сыном, говорят в том числе о здоровье.