92-летний Бедрос Киркоров экстренно госпитализирован в Москве
SHOT: Бедроса Киркорова экстренно госпитализировали в Москве
Бедрос Киркоров. Обложка © LIFE / Дмитрий Киселёв
Отец российского певца Филиппа Киркорова — Бедрос Киркоров — экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 92-летнему отцу известного исполнителя стало тяжело дышать. На фоне этого помощница вызвала медиков. Прибывшая на место скорая помощь, осмотрев мужчину, пришла решение о его госпитализации в столичную больницу. У Бедроса Киркорова, предположительно, диагностирована сердечная недостаточность. В больнице певец старается не унывать: всегда на связи с сыном, говорят в том числе о здоровье.
Как уже писал Life.ru, конце октября Киркорову-старшему вызвали скорую помощь из-за приступа астмы. В разговоре с журналистами артист заверил, что волноваться за него не стоит. А спустя несколько дней стало известно о том, что Бедрос Киркоров сбежал из больницы, чтобы лечиться нетрадиционными методами.